“La petisa” a clarifié sa position sur l’avortement légal

Après être devenu viral pour un commentaire que son fils a fait avant le débat au Sénat sur la légalisation de l’avortement, “Le petisa”, comme des centaines d’Argentins l’ont connue depuis, elle a comparu publiquement et a clarifié sa position sur cette question.

Accompagné de qui était le protagoniste de cette interview télévisée à la périphérie du Congrès, Adrian Aquino, pasteur évangélique, la femme a expliqué ce qu’elle voulait dire quand elle a demandé au jeune homme par téléphone si elle avait décidé d’interrompre l’une des grossesses qu’elle avait traversées, si elle en avait eu l’occasion à l’époque.

«Il voulait savoir (savoir) ce qui se serait passé si l’avortement avait été légal. Je lui ai dit: «Qui sait, sûrement oui (elle aurait eu un avortement), si l’avortement était légal. Mais comme je suis contre l’initiative, je lui ai dit: “ J’aurais eu un avortement là-bas, mais il n’y aurait pas les gens qui sont aujourd’hui, par exemple, trois d’entre vous, et là je les ai nommés comme nom … pas parce que je les avais avortés en cela. la météo”, dit Marisa, comme la dame est vraiment appelée.

Cette famille s’est fait connaître quand Aquino a déclaré dans un journal télévisé que lorsque la discussion parlementaire sur cette loi a commencé, il s’est rendu au Congrès et «avait besoin de renforcer» ses convictions, alors il a décidé d’appeler sa mère pour lui poser une question à ce sujet. .

«Nous sommes dix frères. Écoutez celui-ci. Je lui dis: «vieille femme, es-tu en faveur des deux vies? «Evidemment oui», répondit-il. «Pourquoi ne m’as-tu pas dit qu’il partait avec toi», dit-il. Elle va avoir soixante ans. Je lui ai demandé: «Si cette loi avait été donnée lorsque vous aviez épousé votre père – écoutez ce que me dit« la petisa », nous sommes dix frères et sœurs – nous auriez-vous tous eu? Il ne m’a pas répondu, je pensais que son téléphone avait été coupé. Il m’a répondu en quelques secondes et a avoué «la vérité est que non, j’aurais avorté certains de vos frères. Par exemple, Natalia aurait été avortée, Diego aurait été avorté, Esteban aurait été avorté ”»C’était la réaction inattendue de la femme à cette question.

L’avortement légal a été approuvé en Argentine tôt le matin du 30 décembre (. / Juan Ignacio Roncoroni)

Compte tenu de cela, le pasteur évangélique a ajouté: «Alors, vous savez quoi? J’ai commencé à réfléchir et j’ai réalisé que de toute évidence je devais être ici, car si j’apprécie mes frères comme vous les avez à la maison aujourd’hui, pourquoi allons-nous soutenir une loi qui dit que la famille doit être détruite? ” .

Dans un dialogue avec TN, la mère du jeune homme a également expliqué qu’à la maison ils ont pris “naturellement” ce qu’Aquino a dit et assuré que Natalia, Diego et Esteban ont pris ces déclarations avec “bonne ambiance” car “ils comprennent, ils connaissent leur frère, ils savent communiquer avec les gens ».

Pour sa part, Adrián a révélé que le soir du Nouvel An, après que la vidéo avec lui en tant que personnage principal soit devenue virale, il s’est rendu chez sa mère pour la saluer. «J’ai regardé par la porte, elle m’a crié de l’intérieur: ‘Prends-le d’ici, je ne veux même pas te voir Regarde le problème que tu m’as causé! »Il compta entre les rires.

Enfin, Aquino a déclaré qu’il y avait des gens intéressés à faire une série sur sa famille, tandis que “La petisa” a déclaré qu’elle était “extrêmement fière” des enfants qu’elle a et a révélé qu’elle était déjà grand-mère de “32 petits-enfants et six arrière-petits-enfants”.

«Je remercie Dieu beaucoup pour je ne me suis débarrassé d’aucun d’eux. Si c’était pour une loi ou pour avoir eu cette opportunité, peut-être qu’ils ne seraient pas là, mais merci qu’ils le soient, je les aime de mon âme », a fermé la femme, qui a précisé qu’elle n’est pas en faveur de l’avortement légal.

