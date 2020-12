15 minutes. Le partenaire sentimental du journaliste Yamal Jashogi, assassiné en 2018 à l’intérieur du consulat saoudien de la ville turque d’Istanbul, a appelé vendredi le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, à faire connaître le rapport confidentiel de la CIA à propos de l’événement une fois qu’il atteint la Maison Blanche.

“Je demande au président élu de publier le rapport et les preuves de la CIA», a déclaré Hatice Cengiz. En outre, il a souligné que cela« aiderait beaucoup à découvrir la vérité sur qui est responsable du meurtre de Yamal », selon le journal britannique The Guardian.

Le rapport de la CIA n’a pas encore été publié. Cependant, plusieurs médias américains ont indiqué que le document concluait avec un “niveau de confiance moyen ou élevé” que le prince héritier saoudien, Mohamed ben Salmane, avait ordonné l’assassinat du journaliste, qui a collaboré avec le journal The Washington Post.

Des sources de l’équipe de transition de Biden ont souligné que “le président élu tient fermement ce qu’il a dit pendant la campagne sur le meurtre de Jashogi”. “Nous savons qu’il y a du travail à faire, notamment en assurant la transparence nécessaire”, a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

Biden a été très critique envers Bin Salmán pendant sa campagne sur le cas de Jashogi. Il a même promis que s’il gagnait, il cesserait de vendre des armes à l’Arabie saoudite.

Procès en cours

Cengiz et l’organisation pro-droits de l’homme Democracy for the Arab World Now (DAWN) Ils ont déposé une plainte civile aux États-Unis en octobre contre le prince héritier saoudien. Plus précisément, pour son rôle présumé dans le meurtre de Jashogi.

L’action vise le paiement de dommages-intérêts civils et clarifie, par le biais du système judiciaire américain, le niveau d’implication de hauts responsables saoudiens dans le meurtre de Jashogi. La publication d’informations provenant de responsables et d’agents du renseignement est incluse.

Le processus judiciaire en Arabie saoudite a pris fin le 7 septembre. Après la procédure d’appel, 8 personnes ont été condamnées à des peines de prison pour leur responsabilité dans le meurtre. De cette manière, la peine de mort prononcée en décembre 2019 contre 5 d’entre eux a été réduite.

Saud al Qahtani, ancien conseiller de Bin Salmán et l’un des principaux suspects, a été libéré faute de preuves. Ils ont également disculpé le numéro 2 des renseignements saoudiens, Ahmed al Asiri; et le consul général d’Arabie saoudite à Istanbul au moment du crime, Mohamed al Otaibi.

le meurtrier

Jashogi était un journaliste critique de la maison royale saoudienne et travaillait pour le Washington Post. Disparu le 2 octobre 2018 après être entré au consulat saoudien à Istanbul pour gérer certains documents et pouvoir épouser Cengiz, sa petite amie.

Là ils l’ont assassiné et démembré. Son corps a été sorti du bâtiment, selon la version officielle proposée par les autorités saoudiennes, après le scandale entourant sa disparition et sa mort au niveau international. Ses restes n’ont pas été retrouvés pour l’instant.

Le journaliste avait publiquement critiqué le prince héritier. Le gouvernement saoudien a dissocié Bin Salmán du meurtre, bien que les experts de l’ONU aient exprimé des doutes à ce sujet.

À cet égard, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, Agnes Callamard, qui a mené une enquête sur l’affaire, a déclaré en juin 2019 que les preuves suggéraient que Bin Salmán et d’autres hauts fonctionnaires seraient responsables du meurtre. Il a dit plus tard que les décisions finales étaient «une parodie de justice».