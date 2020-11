Vanessa Valladares s’est amusée sur les plages de Byron Ba, en Australie. La petite amie de l’acteur Zac Effron a profité des températures élevées pour se rafraîchir dans la mer et prendre un bain de soleil. Elle portait un bikini orange (Photos: The Grosby Group) Candice Swanepoel a profité d’une journée ensoleillée à Miami Beach pour emmener ses enfants jouer dans le parc. Le mannequin sud-africain a apporté des jouets pour la petite Ariel et Anaca – de sa relation avec Hermann Nicol – pour se divertir sur la place. Elle portait également son masque Megan Fox et Machine Gun Kelly ont été montrées ensemble dans les rues de Studio City, à Los Angeles. L’actrice hollywoodienne et le rappeur ont ramassé de la nourriture dans un local et étaient heureux et se tenaient la main. Ils ont confirmé leur relation au milieu de l’année et depuis, ils ont décidé de ne plus se cacher de la presse.

Eiza Gonzalez a été vue en train de quitter un café. L’actrice portait un look décontracté: pantalon de jogging bleu, taille haute et baggy, haut blanc et baskets. Il a complété sa tenue avec des lunettes de soleil, un masque et une casquette Sylvester Stallone a repris le tournage de “Samaritan” à Atlanta, en Géorgie. L’acteur de 74 ans avait commencé le tournage plus tôt cette année, mais a dû le suspendre en raison de la pandémie de coronavirus. Une fois les protocoles correspondants validés, la production a pu se remettre au travail. Dans les coulisses, l’acteur portait un masque à tout moment, tout comme les collaborateurs du film Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont été repérés à l’aéroport JFK de New York. Le joueur de 21 ans et sa fiancée de 25 ans marchaient main dans la main et essayaient de rester discrets. Ils portaient tous les deux des casquettes et des masques, il a choisi un total look blanc alors qu’elle optait pour le noir

Ariel Winter a surpris par l’énorme achat qu’elle a fait au centre commercial. L’actrice portait un look confortable: jogging, tee-shirt, masque et cheveux rassemblés et laissait une place avec un gros objet enveloppé et qu’elle avait du mal à transférer dans sa voiture. De plus, il portait un grand rouleau de scotch Jennifer Lopez est allée déjeuner avec son amie Stevie Mackey au restaurant exclusif Sunset Towers à West Hollywood, en Californie. Pendant qu’ils attendaient leur voiture, on pouvait voir le total look de l’actrice: elle portait un pull bleu, un pantalon brillant. De plus, il portait sa tablette à la main

Ashley Tisdale, faire du shopping à Los Angeles. L’actrice de 35 ans est enceinte et attend son premier enfant avec son mari Christopher French. Il portait un T-shirt blanc, un manteau dans la gamme du marron, un costume de jogging léger et des bottes marron chaud. De plus, il avait sur son masque facial et des gants en cuir pour se protéger des basses températures Kylie Jenner est sortie déjeuner avec un groupe d’amis à Santa Monica, en Californie. La femme d’affaires et créatrice a surpris par le look qu’elle a choisi pour l’événement: elle portait un jean clair, des chaussures pointues marron, une veste en cuir de la même couleur. Le T-shirt était également marron, tout comme son portefeuille. De son côté, elle portait son masque et montrait le dessin qu’elle avait choisi pour ses ongles: noirs, longs et pointus (Photos: The Grosby Group)

CONTINUER À LIRE

Il a présenté Perón et Evita et a donné aux gens leur minute de gloire: 20 ans après la mort de Roberto Galán, le créateur de la télévision «Tinder»

Natalie Pérez, émue jusqu’aux larmes lors du gala d’élimination Masterchef Celebrity: «Pour vous, Polaco!»

Masterchef Celebrity: Iliana Calabró n’a pas pu supporter la pression dans un test exigeant et a été éliminée

Diego Leuco quitte l’émission radiophonique de Jorge Lanata: «C’est la fin du cycle»