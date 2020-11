Photo des réseaux sociaux.

À travers ses histoires sur Instagram, Diana Celis, athlète et partenaire sentimentale de Daneydi Barrera, mieux connu sous le nom d’Epa Colombia, a répondu à quelques questions sur la façon dont leur relation a été et les projets que le couple a pour l’avenir, que ce soit le mariage ou les enfants.

Les premières questions posées au joueur d’Independiente Santa Fe concernaient l’infidélité des deux côtés. Tout d’abord, Celis a assuré qu’il n’avait pas été infidèle à Barrera «J’ai eu des opportunités, mais non. Je suis très fidèle “, a assuré le footballeur. Cependant, la deuxième question était “Epa vous était-il infidèle?” et Celis a répondu avec une vidéo en secouant la tête affirmativement, bien qu’elle ne dise rien.

A ce sujet, l’infidélité d’Epa Colombia envers sa petite amie, avait déjà été parlée, puisque la joueuse, dans une activité similaire sur le réseau social, a assuré qu’elle était sur le point de quitter Daneydi car “Elle m’a laissé tomber”. Les partisans des deux ont interprété, à ce moment-là, que Barrera avait été infidèle, ce qui, selon eux, a été confirmé dans les histoires les plus récentes de Celis.

Ce que ses disciples disent, c’est que, clairement, Diana Celis a pardonné à Daneydi Barrera, puisqu’ils ont déjà passé plus de quatre ans ensemble. “Nous sommes très amoureux”, a ajouté l’athlète.

La petite amie d’Epa Colombie a répondu aux questions sur leur relation

Tout de suite, Diana Celis a répondu si elle avait pensé à épouser l’influenceuse et la femme d’affaires. Le joueur a assuré qu’ils n’envisageaient pas de se marier, bien qu’ils en aient parlé; Selon Celis, le refus est dû au fait qu ‘«on a vu qu’ils se marient et divorcent après trois mois».

Après la question du mariage, les enfants sont un autre sujet commun que les couples doivent interroger, et ce n’est pas une exception. Selon l’athlète, elle et Epa Colombia veulent avoir un bébé, même si elles ne savent pas laquelle des deux tomberait enceinte; cependant, Celis a dit en riant que “je pense que j’ai fait l’autre année, parce qu’elle est le père.”

Celis a également révélé que la plus jalouse de la relation est la femme d’affaires, qui “quand elle me voit rire de n’importe quelle absurdité, elle regarde mon téléphone portable”En outre, il a ajouté une image dans le clip de 15 secondes dans lequel un statut WhatsApp publié par Epa Colombia est vu, dans cette publication, le créateur de contenu a partagé un mème qui dit: «s’ils vont inventer un bracelet qui donne des touches (électriques) quand ils vous rendent jaloux »et une poupée brûlée apparaît.

Il y a eu un autre de ses partisans qui a demandé à l’athlète si cela ne la dérangeait pas qu’Epa Colombie «dise tout le temps ma maison, mon salon, ma voiture. Quand les choses appartiennent aux deux », mais Celis a dit non.

Il y avait aussi place pour des questions sur sa vie personnelle, l’une des plus courantes étant de savoir si elle avait jamais aimé les hommes. L’athlète a répondu qu’en effet, elle avait eu un petit ami avec qui il a duré plus d’un an, “c’est le seul petit ami sérieux que j’ai eu dans ma vie”.

La joueuse de l’équipe de Bogota a également assuré qu’en ce moment, elle est heureuse car “Je fais ce que j’aime, je réalise un rêve, je suis avec une personne que j’aime et qui me soutient dans tout ce que je veux faire”, faisant référence au créateur de contenu.

On a également demandé à Celis si elle aimait les femmes plus âgées, mais elle a assuré qu’elle ne s’en souciait pas. «Je fais plus attention à être bien traité, à être détaillé», a-t-il déclaré. L’athlète a également déclaré que sa mère était très en colère lorsqu’elle a avoué qu’elle aimait les femmes et qu’à ce moment-là, son père était parti.

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Miss Univers 2021 pourrait se tenir en Colombie

“ La girafe ” de Betty, la moche, a posé avec sa fille et a réduit ses followers sur les réseaux sociaux