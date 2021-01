(@silvinalunaoficial)

«Je déclare que cette année sera une année puissante pleine de nombreuses bénédictions», elle s’est promis Silvina Luna L’année 2021 a à peine commencé sur ses réseaux sociaux, accompagnée d’une photo d’elle au Panama, face à la plage, où elle profite de quelques jours de congé avec un groupe d’amis. Parmi les choses qui vous feront du bien cette année, vous devez certainement ignorer les commentaires nuisibles et les critiques inappropriées qui sont si courantes sur les réseaux sociaux.

Au cours des dernières heures, et après avoir été désignée comme la troisième en lice entre Floppy Tesouro et son désormais ex-mari Rodrigo Fernández Prieto, le EX Grand frère Il est réapparu sur son compte Instagram et certains commentateurs n’ont pas manqué un prétendu changement d’apparence.

(@silvinalunaoficial)

«Vibrant haut. Merci merci merci”, Le mannequin a écrit dans son message avec une photo de son compagnon en train de boire sur une jetée, avec la plage en arrière-plan. Dans l’image, vous pouvez la voir super souriante et détendue appréciant son repos. Cependant, Certains utilisateurs ont remarqué quelque chose d’étrange sur son visage et ont suggéré la possibilité que la rosarina ait eu des retouches.

«Beaucoup de chirurgie sur tout votre corps, ce visage n’est pas le vôtre. Défiguré, vous ne donnez plus »,« Est-ce vous ou est-ce que je pense que vous avez un autre visage? Le nez est différent, les pommettes »,« C’est une autre »et« Qu’as-tu fait sur ton visage? », étaient quelques-uns des commentaires qui apparaissaient sur son mur. Cependant, elle préfère les ignorer et ne s’y réfère pas.

En revanche, la plupart de ses followers l’ont remplie de compliments: «Linda», a écrit qui était son partenaire dans la deuxième édition de Grand frère, Ximena Capristo. “Tellement mignon”, “Bella”, “Magnifique”, “Belle vue sur la mer, tes cheveux longs sont excellents”, “Profite”, “Quelle belle énergie”, “Allez Silvi” et “Tu as toujours une bonne ambiance . éclairer par le haut ».

“Croyez qu’il est possible de réaliser vos rêves les plus fous”Luna a écrit dans un autre article dans lequel elle montre des images des plages paradisiaques où elle se repose. De inmediato consiguió miles de “Me gusta” y comentarios que celebraban la hermosura del lugar: “Me quedo ahí y que explote todo”, “Hermoso lugar, gracias por compartirlo”, “Gracias por compartirlo” y “Qué daría yo por estar ahí avec vous”. Un autre, un peu plus critique, a exprimé son opinion: “Cela peut être fait, mais pour certains d’entre nous, c’est un peu compliqué.”

(@silvinalunaoficial)

Actuellement, l’actrice gère également Simple et conscient, votre projet d’ateliers, de retraites et de rencontres personnalisées liées au yoga, la méditation, la nourriture et une vie saine, qu’elle professa depuis des années.

En octobre, après que Capristo eut annoncé qu’il était en crise avec Gustavo Conti, Silvina a été désignée comme étant un tiers présumé en désaccord. Cependant, c’est Ximena elle-même qui a dit que son ancien partenaire dans la maison la plus célèbre du pays n’avait rien à voir avec sa bagarre avec le père de son fils Félix: «S’il vous plaît, ne dites pas de bêtises. Comment accuser une personne simplement parce que? Quand je me sentirai mieux, je clarifierai tout ». À ce moment-là, Luna avait déclaré en dialogue avec Télé-exposition que tout cela était une invention.

JE CONTINUE DE LIRE

L’odyssée de Catalina Artusi pour récupérer son fils de 10 ans: “Il me guidait en secret, comme dans Relentless Search”

Le look de Tini Stoessel en tongs et bas qui a fait sensation dans les réseaux: le compliment d’une star internationale

Lottie Moss sur un yacht au Mexique, Alessandra Ambrosio au Brésil: des célébrités en un clic