L’ancien couple a donné des signaux mitigés sur l’état de leur relation actuelle (Photo: Chiquis / IG – Lorenzo Mendez / Tw.)

La relation entre Lorenzo Méndez et Chiquis Rivera a donné beaucoup à parler ces derniers mois, depuis L’ancien couple a eu une relation changeante depuis que leur séparation médiatique est devenue connue. Et c’est que lorsque Chiquis a annoncé que la relation avec le chanteur régional mexicain avait pris fin, ses partisans ne pouvaient pas le croire puisque les deux personnages s’étaient imposés comme l’un des couples les plus aimés du milieu du divertissement latin.

Après une période de rumeurs, racontez, racontez et une demande de divorce de la fille de Jenni Rivera, Il y a quelques semaines, ils se sont revus sans être tout à fait clairs sur les termes de leur relation..

Cette fin de semaine Lorenzo Méndez a fait une publication déconcertante sur ton compte Instagram qui a laissé ses abonnés avec plus de questions que de réponses. Et c’est que le chanteur a partagé une photo où il apparaît heureux et apparemment amoureux de la chanteuse de Jolene, la même publication qu’il a supprimée peu de temps après sans donner aucune explication.

Lorenzo Méndez s’est montré à tout moment avec la ferme intention de retrouver l’amour de Chiquis Rivera (IG: lorenzomendez7)

Le fait qu’il ait si brusquement et soudainement jeté la photo presque instantanément après sa publication a généré des théories parmi les fans de l’ancien couple, qui ont commencé à faire toutes sortes de conjectures, dans lesquelles il ne manquait pas de personnes célébrant le couple de célébrités. enfin se remettre ensemble.

C’est une image dans laquelle ils apparaissent tous les deux en train de profiter d’une balade en véhicule à neige motorisé, et vous pouvez voir un paysage gelé où ils semblent bien couverts du froid avec de grands manteaux et des gants, et malgré le port de casques pour se protéger d’éventuels accidents, dans les poses et les gestes, vous pouvez voir que l’ancien couple a l’air heureux et détendu . On ne sait pas à quelle date l’image aurait été capturée, de sorte que la confusion parmi les adeptes de Lorenzo est devenue latente.

Après s’être marié en 2019, Un groupe mexicain et des chanteurs régionaux ont vécu un mariage caractérisé par des hauts et des bas constants et des scandales médiatiques, des situations qui les ont finalement amenés à se séparer en septembre 2020 avec une annonce qui a surpris le public, puisque les époux de l’époque se fréquentaient déjà depuis 4 ans et s’étaient montrés à plusieurs reprises amour et respect l’un pour l’autre.

On ne sait pas quand et dans quelles circonstances l’image a été capturée (Photo: Instagram Lorenzo Méndez)

Et c’est que c’est la fille de la diva du groupe qui, via son compte Instagram, a révélé à l’époque que les choses avaient changé entre elle et l’ancienne chanteuse de La Original Banda El Limón, et a demandé à ses followers et à la presse des émissions respectent la vie privée des deux, soulignant qu’il ne ferait aucune déclaration à ce sujet.

Depuis ce moment Méndez a été vu décontenancé et avec un esprit abattu, car selon ce qu’il a raconté, il continue d’aimer le chanteur et à chaque occasion qu’il a, il approuve son amour, mais Chiquis est resté ferme dans sa décision de divorcer du chanteur.

Après un peu plus d’un an de mariage, Chiquis a demandé le divorce devant le tribunal américain (Photo: Instagram @chiquis)

Le récent message de Lorenzo a cependant nourri l’espoir de certains fans qu’il pourrait y avoir une réconciliation. d’autres disent que c’est une tentative de sa part d’attirer l’attention, une théorie qui est soutenue par la publication récente de Chiquis Rivera, qui a écrit sur Twitter sans mentionner Méndez: “Tout ce que vous faites pour attirer l’attention est la raison pour laquelle je ne vous donne pas le mien”, un message que beaucoup ont qualifié d’indice pour son ex.

Le tweet a généré des réponses et des opinions partagées, car si ses fans soutiennent sa façon de penser, d’autres adeptes ont estimé que Chiquis était inutilement dur avec Lorenzo, qui n’a publié qu’un souvenir des deux ensemble.

