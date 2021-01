Olivia Wilde et Harry Styles, le nouveau couple hollywoodien

Olivia Wilde et Harry Styles ont été vus ensemble lors du mariage d’un ami commun ce week-end. Le tout nouveau couple est tombé amoureux lors du tournage du film “Don’t Worry Darling”, mettant en vedette le chanteur et réalisé par Wilde.

Wilde, 36 ans, et Styles, 26 ans, ont confirmé leur romance en apparaissant en public se tenant la main au mariage de leur agent, qui a eu lieu ce week-end au Rancho San Ysidro à Montecito, en Californie.

«Ils étaient affectueux les uns avec les autres, ils se tenaient la main et ils avaient l’air très heureux. Ils se fréquentent depuis quelques semaines », a déclaré une source connaissant le sujet au magazine Ples gens.

Sur les photos, obtenues par Page Six, Wilde est vu dans une longue robe de mariée à fleurs tout en tenant la main de Styles, qui porte un costume entièrement noir associé à une chemise boutonnée blanche. Les deux acteurs portent également des masques faciaux.

Le site Page Six confirmant la romance de Harry Styles et Olivia Wilde

En plus de clichés, Styles, qui vient de sortir le clip de sa chanson “Treat People With Kindness”, porte un blouse blanche tout en discutant avec sa petite amie, Glenne Christiaansen, et son petit ami, Jeff Azoff.

Wilde et Styles ont ensuite été vus au domicile de l’actrice à Los Angeles.

La romance explosive devient publique des semaines après que Wilde et son partenaire de longue date, l’acteur Jason Sudeikis, ont annoncé qu’ils s’étaient séparés début 2020. Ils sont les parents de deux enfants: Otis, 6 ans, et Daisy. sur 4. Le couple a commencé à sortir ensemble en novembre 2011 et Sudeikis a proposé en 2012.

Wilde et Styles ont passé du temps ensemble ces derniers mois lors du tournage du thriller “Don’t Worry Darling” à Los Angeles.

Harry Styles et Olivia Wilde sur le tournage de “Don’t Worry Darling” (The Grosby Group)

La production, qui se déroule dans les années 1950, met en vedette Florence Pugh, qui joue une femme au foyer qui découvre une vérité troublante dans la communauté californienne isolée dans laquelle elle vit. Styles joue le mari de son personnage.

Wilde a déclaré au magazine Vogue qu’il avait décidé de lancer Styles après l’avoir vu dans “Dunkerque” et “a fait une petite danse de la victoire” quand il a officiellement rejoint le film, qui met également en vedette Chris Pine et Gemma Chan.

“Don’t Worry Darling” présente la créatrice nominée aux Oscars Arianne Phillips (“Un seul homme”) pour la conception de costumes. “Elle et moi avons fait une petite danse de la victoire quand nous avons découvert que nous avions officiellement Harry dans le film, parce que nous savions qu’il appréciait la mode et le style”, a déclaré Wilde à propos de sa réaction et de celle de Phillips.

«Pour moi, c’est très moderne», a déclaré Wilde de Styles, «et j’espère que cette marque de confiance en tant qu’homme qu’Harry a – vraiment dépourvue de toute trace de masculinité toxique – est révélateur de votre génération et donc de l’avenir du monde. Je pense qu’il défend cela de bien des manières, en menant cela. Il est assez puissant et extraordinaire de voir quelqu’un dans sa position redéfinir ce que signifie être un homme confiant. “

Olivia Wilde et Jason Sudeikis

C’est la première relation que Wilde a rendue publique depuis qu’elle et Sudeikis ont mis fin à leurs fiançailles. Bien qu’ils ne soient plus ensemble, l’ancien couple semble avoir la meilleure rupture d’Hollywood, ils sont souvent photographiés en train de s’embrasser et de sourire lors de sorties avec leurs enfants.

Harry a déjà fréquenté le mannequin de Victoria’s Secret, Camille Rowe, 30 ans, la mannequin portugaise Sara Sampaio, 28 ans, et la chef et blogueuse Tess Ward, 27 ans. Il était également partenaire de la chanteuse Taylor Swift, 31 ans. Le mannequin Kendall Jenner, 25 ans, et la regrettée animatrice de télévision Caroline Flack en 2011, alors qu’il avait 17 ans et 32 ​​ans.

CONTINUER À LIRE:

Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page ont expliqué comment ils ont filmé leurs scènes de sexe commentées dans “Bridgerton”