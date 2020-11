L’actrice Carla Giraldo a secoué les réseaux avec une photo qui compte jusqu’à présent 76 909 likes et 690 commentaires. Photo: gracieuseté de Carla Giraldo sur Instagram.

L’actrice colombienne Carla Giraldo a publié, ce lundi 9 novembre, une photographie sur son compte Instagram officiel qui a surpris ses followers, qui sont au nombre de plus d’un million 400 mille dans ce réseau social.

La photo saisissante de Giraldo avec laquelle il a souhaité bonjour à ses disciples Jusqu’à présent, plus de 76909 likes et 690 commentaires dont des centaines sont des compliments pour sa superbe silhouette.

Sur la photo, l’actrice d’Antioquia pose sur le dos avec des talons noirs, une maille qui couvre ses jambes et une partie de son torse et son dos, et un haut qui met en valeur sa silhouette qui a été rendue célèbre dans le roman de 1999 “Ils m’appellent Lolita”.

Carla Giraldo a reçu des messages des actrices Xilena Aycardi et Katherine Porto dans lequel ils exaltent sa figure, du vénézuélien Maria Gabriela De Faría qui a dit “divin”, ainsi que le modèle et le présentateur équatorien Erika Velez qui a commenté “Mamacita”.

Commentaires de certains acteurs et présentateurs sur la photo de Carla Giraldo, Photo gracieuseté d’Instagram Carla Giraldo.

De même, le présentateur Carolina Cruz, qui est sur le point d’avoir son deuxième bébé, a reconnu la beauté de Giraldo tandis que la présentatrice Shirly Gomez il exalte également la figure du paisa.

Vous pourriez être intéressé par: À Antioquia, un homme a laissé tomber son verre et ses amis l’ont battu à mort

Pour sa part, l’acteur Marcelo Cezan, avec lequel il a joué dans le célèbre roman “Ils m’appellent Lolita”, qui portait sur une histoire d’amour entre une fille amoureuse d’un homme plus âgé, a eu un grand succès dans le pays et a marqué le parcours des deux acteurs, la publication a également commenté jocosa “Charla”, jouant avec le nom de Giraldo.

Magazine Soho 164

Dans une interview que l’actrice a donnée à l’émission “Je sais tout” sur Channel 1, elle a mentionné qu’elle a toujours été caractérisée par avoir “marché”, et a été l’une de celles qui ont fait le plus grand bruit dans le pays pour son nu dans le magazine Soho , l’une des éditions dont le public se souvient le plus.

En 2018, c’était aussi la couverture du magazine Don Juan, dans un numéro que le magazine a classé comme féministe, dans lequel Giraldo a joué dans certaines photographies en sous-vêtements et avec des chemises blanches qui avaient un imprimé topless qui simule un faux nu, avec le que le magazine a cherché à rendre hommage aux promoteurs importants de la lutte pour le féminisme.

Apparition à la télé

Dans l’interview de “Je sais tout”, l’actrice a mentionné qu’elle n’avait pas été embauchée dans des productions ces derniers temps parce qu’ils avaient mentionné qu’elle était grosse ou parce qu’elle avait des kilos en trop pour jouer les personnages pour lesquels elle avait postulé.

«Ils ont été super cruels, ils ont également balayé le sol avec moi. Ne pensez pas qu’avec moi tout a été beau et ils me donnent des personnages à chaque fois que je veux. Ici, ça coûte. Parfois, je me suis senti discriminé pour avoir parfois été bien avec moi-même », a assuré Giraldo à l’émission Channel 1.

Dans cette interview, elle a également mentionné que les réseaux sont une affaire compliquée, car les gens font des commentaires désobligeants sur sa silhouette par rapport à son poids et qu’elle ne comprend pas la raison de ces manifestations.

Vous pourriez être intéressé par:

Revenez jouer: une jeune femme est tuée par un article de Transmilenio