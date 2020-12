La crèche, selon la tradition la plus enracinée, est montée le 8 décembre et démontée après l’arrivée des mages le 6 janvier. Shutterstock 163

Le berceau de Jésus est une crèche. C’est ainsi que la tradition le marque. La scène est complétée avec l’enfant Dieu entouré de ses parents, les mages, les bergers et les animaux que l’on trouve habituellement dans une étable. C’est parce que l’origine latine de ce mot – praesepe ou praesepes – désigne la boîte où le fourrage est placé pour nourrir les animaux. Le creux. Étymologiquement, le mot est composé du préfixe prae, qui signifie «devant» et saepes, «clôture».

Des quatre évangiles du Nouveau Testament, seul celui de Luc se réfère aux circonstances de la naissance de Jésus: Marie, dit l’évangéliste, a mis son enfant dans une crèche, dans l’étable où elle et son mari ont passé la nuit à Bethléem, car il n’y avait pas de place dans l’auberge.

«Et il arriva que pendant qu’ils étaient là (à Bethléem), les jours étaient révolus pour qu’elle accouche. Et (Mary) a donné naissance à son fils premier-né, et Elle l’enveloppa de langes et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans l’auberge. Il y avait des bergers dans la même région, qui surveillaient et veillaient la nuit sur leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux; et ils avaient une grande peur. Mais l’ange leur dit: N’ayez pas peur; car voici, je vous apporte une nouvelle de grande joie, qui sera pour tout le peuple: qu’aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur est né pour vous, qui est le Christ Seigneur. Cela servira de signal: vous trouverez l’enfant enveloppé dans des langes, couché dans une crèche. “

Un texte court mais extraordinairement fructueux. De ces lignes une tradition plus que millénaire a émergé.

Noël n’a pas été célébré dès le début par les chrétiens. Seulement au 6ème siècle, est-il documenté une première célébration en l’église Santa Maria Maggiore, à Rome, le 25 décembre autour des reliques de la crèche rapportées de Bethléem et avec statues de la Vierge, de Joseph, du bœuf et de l’âne. C’est à ce moment que la date du 25 décembre est fixée comme la naissance de Jésus.

La date est conventionnelle et n’est pas reconnue comme exacte par l’historiographie, car il n’y a pas de sources qui certifient la date de naissance du Christ. Les Evangiles n’en donnent pas, pas même Luc, qui est celui qui fait le plus référence à l’événement lui-même.

Saint François d’Assise est crédité de «l’invention» de la crèche vivante. C’était en 1223. L’intention du Saint était de faire «vivre» Noël aux paysans de la région de l’Ombrie. Pour cela, il installe une mangeoire vivante dans une grotte de Greccio, qui comprend un bœuf royal et un âne. Joseph, Marie, les mages et les bergers étaient représentés par des citadins. La théologie franciscaine est christocentrique et cela explique l’intérêt pour la mise en scène de la naissance miraculeuse de Jésus.

La coutume des mangeurs vivants se répandit alors dans toute l’Italie et passa plus tard dans le sud de la France.

Peu à peu, les acteurs seront remplacés par des figures en bois, en cire, en pâte ou en carton, en porcelaine, en argile, etc.

Des crèches avec des personnages ont été installées pour la première fois dans les églises, vers le XVe siècle, à la Renaissance. Et dans les maisons familiales, en particulier des classes aisées, à partir du XVIIIe siècle. Les premières crèches privées apparaissent à cette époque à Naples dans les maisons de l’aristocratie.

En interdisant les représentations publiques de Noël, dans le cadre de sa politique anticléricale, la Révolution française a encouragé la coutume d’installer des crèches privées dans les maisons. Les «naissances» sont alors retirées au foyer pour compenser le vide causé par cette interdiction.

On attribue aux jésuites de Prague, au XVIe siècle, l’apparition de mangeurs tels que nous les connaissons aujourd’hui, de plus petite taille, armés de personnages. Ce sont les plus anciens connus.

Conscient de la puissance de la fête de Noël, de sa popularité, Les jésuites répandent la pratique des managers dans toute la chrétienté à travers des modèles réduits tels que ceux utilisés aujourd’hui, comme moyen de renforcer la catéchèse dans le contexte de la Contre-Réforme.

La piété populaire trouverait un moyen d’expression adéquat à travers ces représentations.

Tout au long de l’histoire, les crèches ont conquis d’autres lieux que les églises: bâtiments publics, commerces, places. Dans chaque pays, ils acquièrent des particularités liées aux traditions et au folklore locaux.

Ces dernières années, dans certains pays européens et dans le cadre d’une laïcité méconnue, des polémiques ont été déclenchées par l’initiative des autorités de plusieurs villes et communes d’interdire les crèches dans les lieux publics.

Manger ou grotte? Où est né Jésus?

La crèche est une mise en scène de la naissance avec quelques personnages essentiels, tels que Joseph, Marie et Jésus, avec d’autres acteurs secondaires mais importants, comme le hommes sages, anges et bergers, et avec l’ajout d’animaux, en particulier bœuf, âne, agneaux et chameaux.

Certains mangeurs sont représentés à l’intérieur des grottes. Cette idée découle des premiers textes chrétiens, tels que le Dialogue avec Trypho, du philosophe chrétien Justin de Naplouse et le Protoevangelium de Santiago, dans lesquels il est suggéré que la tradition orale de la région il a indiqué comme lieu précis de naissance une étable construite dans une grotte. Les maisons à flanc de colline étaient courantes à Bethléem à cette époque. En fait, la basilique de la Nativité à Bethléem a été construite au 4ème siècle sur des grottes.

Un évangile apocryphe (appelé Pseudo Mateo) du 7ème siècle combine les deux versions: Marie et Joseph se réfugient d’abord dans une grotte, où l’enfant est né, puis dans une étable, où ils le mettent au lit dans une mangeoire.

Le vrai Matthieu ne mentionne pas une grotte ou une étable. Au lieu de cela, il dit que les mages ont rendu visite à Jésus dans une «maison», sans plus de détails.

C’est la tradition postérieure qui ajoutait et mélangeait tous ces éléments.

Dans les églises et les maisons, les gérants sont mis en place plusieurs jours avant Noël, mais la date varie. Selon certaines traditions, le premier dimanche de l’Avent. L’Avent est la période de préparation à la naissance. Il varie de 21 à 28 jours car il couvre 4 dimanches. D’autres dates souvent utilisées sont la fête de Saint Nicolas, 6 décembre, ou le jour de Santa Lucia, 13 décembre. Enfin, une date très appréciée est celle du conception immaculée, 8 décembre.

Cette dernière date découle de une décision du pape Pie IX, qui en 1854, dans sa bulle Ineffabilis Deus, proclama que Marie «par un privilège unique, fut préservée de la tache originelle dès le premier moment de sa conception».

En d’autres termes, la coutume d’assembler une mangeoire et un arbre ce jour-là est assez récente et n’a aucun fondement dans la tradition; même ainsi, il s’est répandu très rapidement.

Certains ont assemblé la crèche complète depuis le début, mais il est également très courant de ne placer l’enfant Jésus qu’à minuit le 24, après douze carillons.

L’âne est présent car c’est l’animal avec lequel la Sainte Famille a voyagé et le bœuf qui a réchauffé l’enfant. Les bergers avec leurs brebis sont là parce que, comme nous l’avons vu, ils ont été les premiers à recevoir la nouvelle de la naissance. Une étoile est aussi généralement placée en haut pour symboliser celle qui, avec son éclat particulier, a guidé les mages venus d’Orient à la recherche de Jésus. Ceux-ci sont généralement accompagnés d’autres animaux plus exotiques, tels que des chameaux, des chevaux et même des éléphants. Certains ne placent les magiciens que le 6 janvier.

Quant à il est temps de démonter la mangeoireIl n’y a pas non plus une seule tradition: certains le font après les Rois (6 janvier), d’autres, le 2 février, jour de la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem.

Pour les chrétiens, la crèche est la représentation de la naissance du Christ, Dieu a fait l’homme, symbolise l’incarnation du Fils de Dieu, qui vient vivre parmi les hommes et mourir pour eux. Il représente l’amour de Dieu pour les hommes, si grand qu’il envoie son Fils pour les racheter.

Un message très fort est le cadre humble de la scène. Le Fils de Dieu est né dans une étable et ses premiers visiteurs sont de simples bergers. Jésus est né pauvre parmi les pauvres.

Dans sa dernière homélie pour Epiphany (Kings), avant de démissionner de la papauté, le 6 janvier 2013, Joseph Ratzinger, aujourd’hui Pape émérite Benoît XVI, dit: «Tout comme les bergers qui, en tant que premiers hôtes du nouveau-né couché dans la crèche, personnifier les pauvres d’Israël et, en général, les âmes humbles qui vivent intérieurement dans une grande proximité avec Jésus, ainsi les hommes venus d’Orient personnifient les peuples du monde, l’Église des Gentils, aux hommes qui, au fil des siècles, se sont dirigés vers l’Enfant de Bethléem, ils honorent en lui le Fils de Dieu et se prosternent devant lui ».

