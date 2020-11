La phrase forte de Dalma Maradona à Turco García

Ce samedi, lors de sa visite à PH, on peut parler, Claudio el Turco García s’est souvenu de Diego Armando Maradona, l’un de ses grands amis. Lors de son passage au programme Andy Kusnetzoff, l’ancien joueur a raconté des anecdotes sur ses jours en tant que coéquipiers de l’équipe nationale argentine et ses voyages à travers le monde.

Mais ce qu’il a vécu mercredi dernier lors du sillage des Diez, a surpris le reste des invités de l’émission Telefe, qui consacrait cette émission à la star du football. «Quand j’étais à la Casa Rosada avec Claudia, Dalma et Gianinna, c’était comme Diego … Dans un cas, Dalma me dit: «Je ne peux pas y croire, Turco. Pour moi, maintenant ouvrez le tiroir et levez-vous ‘», a déclaré le participant de Masterchef Celebrity.

“Nous étions habitués à ça”, Garcia a dit, avant de raconter qu’il lui a fallu un certain temps pour réaliser ce qui s’était passé. “Au moment où la nouvelle est sortie, j’ai refusé, cela ne peut pas m’arriver, j’ai pleuré pour lui vendredi. Là je suis descendu à la réalité, et puis vous ne comprenez plus rien. Le duel prend du temps ». ajoutée.

Rappelons-nous que quelques minutes après que la triste nouvelle ait été connue mercredi 25 novembre dernier, El Turco s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour le licencier. “Ami, tu seras toujours avec moi, pour moi tu n’as jamais quitté. Vous êtes et serez toujours le plus grand. Merci pour tout ce que vous m’avez donné et à tous les Argentins “García a écrit sur ses réseaux sociaux et accompagné le message d’une photo où les deux sont vus très jeunes sur un champ.

Diego Maradona et El Turco García

Plus tard, dans une interview télévisée, il s’est interrogé sur son environnement et a déclaré qu’il n’avait pas pris de décisions pour lui-même ces derniers temps. «Il y avait des gens qui le voulaient pour plus de commodité et des gens qui le voulaient vraiment. C’était toujours une personne dure, qui ne voulait pas écouter », Express.

«Une fois, je me suis éloigné de Diego mais nous ne nous sommes pas battus, c’était juste au moment où j’ai arrêté de consommer. C’est là que je lui ai dit de continuer ». Et il a regretté à quel point sa santé était la dernière fois: “Un gars comme lui, très poussiéreux, qui soudain ne peut pas bouger tout seul, est terrible, ça l’a fait beaucoup tomber”, at-il détaillé.

Ce dimanche, Lionel Messi dans son premier match après la nouvelle qui a secoué la planète, la mort inattendue de Maradona, il lui a rendu l’un des hommages les plus sincères. Et emblématique, dans le cas de qui, pour beaucoup, est le seul en mesure de défier Ten pour le trône du «meilleur de l’histoire».

«Au revoir, Diego. Ce sont les mots dédiés de la star barcelonaise à Diego Armando Maradona sur son compte Instagram. La photo partagée par l’homme de Rosario montre, d’une part, La Pulga rendant hommage à Diez avec la chemise de Newell et, d’autre part, Pelusa avec l’original en 1993. Une phrase courte mais percutante.

