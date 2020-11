Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, au Palais du Planalto le 9 novembre 2020 (REUTERS / Adriano Machado)

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, a prononcé ce mardi une phrase homophobe pour réitérer son mépris pour la pandémie COVID-19: “Ils doivent cesser d’être un pays de queers”, a-t-il dit.

«Tout est maintenant une pandémie, nous devons y mettre fin. Je pleure les morts, je les pleure. Nous allons tous mourir un jour, ici nous allons tous mourir. Il ne sert à rien de fuir cela, de fuir la réalité. Ils doivent arrêter d’être un pays de queers. Nous devons affronter la poitrine ouverte, nous battre “a déclaré le président au Palais du Planalto, siège du gouvernement fédéral.

Les déclarations ont eu lieu lors d’un discours officiel sur le tourisme. “Vous êtes allé au sol dans cette pandémie, qui était surdimensionnée”Il a dit aux personnes présentes, faisant référence au coup dur que l’industrie du tourisme a subi dans le monde entier en raison des restrictions sanitaires imposées cette année.

La pandémie COVID-19 a fait plus de 160000 décès et 5,6 millions de cas positifs au Brésil. En termes nominaux, il se classe troisième sur la sombre liste des émissions mondiales et deuxième sur la liste des décédés. Cependant, en ce qui concerne le premier, les analystes et les chercheurs ont insisté sur le fait qu’il un nombre élevé de cas non signalés.

Bolsonaro avait déjà fait la une des journaux faisant référence au COVID-19 au cours de la matinée en prenant comme victoire personnelle l’interruption au Brésil de la phase d’étude du vaccin CoronaVac, développé par le laboratoire chinois Sinovac, après que le décès d’un a été signalé. de volontaires pour les tests.

«Mort, handicap, anomalie … c’est le vaccin que (le gouverneur de Sao Paulo Joao) Doria a voulu forcer les habitants de São Paulo à prendre. Le président a déclaré que le vaccin ne pourrait jamais être obligatoire. Un autre que Jair Bolsonaro remporte», A déclaré le président dans son compte Facebook.

Bolsonaro a joint un lien sur la suspension du vaccin en réponse à un utilisateur des médias sociaux qui a demandé si le gouvernement achèterait et produirait le vaccin si les essais – actuellement en phase 3 – montrent qu’il est efficace et sûr.

Une dose de vaccin Sinovac contre le coronavirus à l’hôpital universitaire de Brasilia. . / André Borges / Archives

L’Agence brésilienne de surveillance de la santé (Anvisa) a annoncé lundi que “A décidé d’interrompre l’essai clinique du vaccin CoronaVac après un incident indésirable” le 29 octobre, bien que l’institut responsable des essais et le gouvernement de Sao Paulo, dont le gouverneur Joao Doria est le principal adversaire politique de Bolsonaro, assurent que la mort n’a aucun rapport avec le vaccin. Cependant, la police locale a indiqué que l’hypothèse principale qu’elle traite est un suicide ou une surdose, il ne serait donc pas lié à l’application de l’inoculant. Cependant, mardi soir (heure locale), les répétitions sont toujours suspendues dans le pays sud-américain.

Bolsonaro a qualifié le modèle Sinovac de vaccin de «cet autre pays». Le mois dernier, il a annulé un contrat d’achat de 46 millions de doses annoncé par son propre ministre de la Santé. “Le peuple brésilien ne sera le cobaye de personne”a déclaré le président, qui fait la promotion du vaccin développé par l’Université d’Oxford avec la société pharmaceutique britannique AstraZeneca.

Avec des informations de l’.

