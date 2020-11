Lucía et Joaquín Galán présentent leur spécial de Noël

Ce vendredi, après 21h00, les Pimpinela ont présenté leur première émission en streaming, The Year Time Stops, dans laquelle ils ont eu le plaisir de montrer toutes leurs facettes: chanteurs, comédiens et producteurs. Et, de la même manière qu’ils le font habituellement pendant plus de quatre décennies lorsqu’ils donnent leurs récitals en direct, Lucie Oui Joaquin Galán ils ont réussi à amuser et à exciter un public de tous âges.

2020, il va sans dire, a été très difficile pour les artistes, dont la plupart ont été contraints de suspendre les tournées et les présentations. Cependant, en cette année très spéciale, les frères les plus célèbres d’Argentine ont réussi à réaliser un rêve qui leur tournait depuis longtemps. Qui? Celui pour faire un spécial de Noël.

“Nous voulons vous inviter dans quelques jours”Joaquín l’a annoncé dès la fin de son émission virtuelle. Et, visiblement émue, Lucía a ajouté: «Nous avons une proposition pour vous tous: passer Noël ensemble. J’espère qu’ils sont là avec nous ».

Dans cette nouvelle œuvre, les Pimpinela raviront leurs adeptes en interprétant leurs chansons de Noël préférées, de Viens chez moi ce Noël, du souvenir Luis Aguile, jusqu’à Joyeux Noël de José Feliciano, à travers l’inoubliable What a Wonderfull World. Mais ils auront aussi le plaisir de recréer de grandes chansons qui, peut-être, ont été reléguées à leurs succès les plus retentissants. Ce sont des mensonges, rien, impossible, je suis de nouveau seul, cent ans de solitude et ils partent, parmi tant d’autres.

Bien sûr, comment pourrait-il en être autrement, les frères Galán incluront également certains de leurs classiques d’hier, d’aujourd’hui et pour toujours, comme A Esa, Now Decide, Valiente, La Familia ou Traición. Et, comme touche finale, ils créeront la chanson pour laquelle ils ont composé Maria Engracia, sa mère et inspiration pour le duo, décédé en janvier dernier: Siempre Vivirás Inside Me.

Début novembre, dans une interview avec Télé-exposition, les Pimpernel avaient parlé du rôle que leur mère avait joué dans leur carrière. «Nous étions une famille de la classe moyenne, notre papa gastronomique a beaucoup travaillé, à partir de cinq heures du matin, pour que nous puissions aller dans de bonnes écoles et avoir ce dont nous avons besoin. Si Joaquín et moi avions travaillé, cela aurait été une contribution importante à la maison, financièrement. Cependant, maman nous a permis de parier sur notre rêve. Lorsque vous commencez, cela ne signifie pas que vous gagnez de l’argent. Nous avons passé quatre ans à voyager pour la promotion, comme on le disait auparavant, et les premiers voyages étaient gratuits, nous avons investi dans notre métier. Nous n’avons ni ramené d’argent à la maison ni subvenir à nos besoins. Ils ont investi dans notre espoir et nous ont soutenus de toutes les manières », avait déclaré Lucia.

Et Joaquín, pour sa part, avait révélé les secrets de la chanson qui les rendait célèbres. “Ce n’est pas que je n’avais pas la foi, mais Je n’avais aucune idée de ce qui allait arriver Oublie-moi et tourne-toi. Je me souviens avoir dit au producteur de l’usine CBS à cette époque, l’année 82 … Cet album avait Oublie-moi et tourne-le, Dis-moi devant elle, je ne peux pas vivre sans toi, beaucoup de chansons. J’ai dit: “Quel est le premier pour toi, le single?” Et il dit: «Vous vous moquez de moi? «Non, vous êtes le producteur de l’entreprise, lequel pensez-vous? «Sans aucun doute« Oublie-moi et retourne-toi ». Et je dis: “Celui-là?!” Et il dit: “Bien sûr!” Je n’ai pas refusé mais Je n’aurais jamais imaginé que 40 ans plus tard j’aurais une version en Serbie, par exemple, que nous avons entendu l’autre jour sur les réseaux sociaux », a-t-il avoué.

