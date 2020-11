Banque de Photo – a, graphique, dans, les, premier plan, pendant, négociation, à, les, bourse de, buenos aires, (BCBA), argentine. 9 mai 2018. REUTERS / Marcos Brindicci

Par Jorge Otaola et Walter Bianchi

BUENOS AIRES, 9 novembre (.) – Les marchés argentins ont augmenté lundi dans un contexte de baisse de l’aversion pour le risque dans le monde après la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines et l’annonce par le laboratoire Pfizer que son vaccin expérimental contre COVID- 19 est efficace à 90%, ce qui a contribué à une impasse dans les pressions sur les taux de change intérieurs.

La décision du gouvernement de ne pas demander des “ avances transitoires ” à la banque centrale (BCRA), la prochaine arrivée d’une mission du Fonds monétaire international (FMI) pour entamer des négociations pour un nouvel accord et un appel d’offres pour 750 millions de dollars, monopolisé l’attention du marché.

«Pour l’instant, on peut considérer que le gouvernement a gagné une bataille (…): le changement de discours officiel a réduit la méfiance et a contribué à lui seul à renforcer les prix financiers, avec des prix plus élevés pour les papiers argentins et des prix plus bas pour les papiers argentins. dollars alternatifs », a déclaré le cabinet de conseil VatNet Research.

Il a fait valoir que “quelle que soit la manière dont nous comprenons que, pour équilibrer sa politique budgétaire, le gouvernement devrait équilibrer les différents groupes de pouvoir au sein de la

coalition au pouvoir “.

Le projet de budget de l’Argentine pour l’année prochaine estime un déficit budgétaire de 4,5% du PIB et une économie de 5,5% de croissance dans un contexte d’inflation complexe et de dépréciation de sa monnaie.

* Les obligations souveraines de gré à gré ont progressé en moyenne de 1,5%, l’indice de référence «Bonar 2030» augmentant de 1,4%. Vendredi, le marché de la dette locale était quasiment inactif en raison d’un jour férié pour la célébration de la «journée des employés de banque».

* “Le Trésor donnera aux porteurs d’obligations la possibilité de se dollariser par un échange d’obligations en monnaie locale

à leur valeur technique pour les obligations en devises fortes », a déclaré le courtage Portfolio Personal Inversiones.

* Les analystes soulignent que cet appel d’offres permettra d’élucider le taux de change que les investisseurs sont prêts à payer pour quitter leurs positions. Les opérateurs conviennent que l’enchère est préparée pour les grands fonds d’investissement qui se battent depuis des mois pour quitter le marché argentin.

* Le risque pays, préparé par la banque JP.Morgan, a baissé de 39 unités, à 1352 points de base vers 17h00 heure locale (2000 GMT), après avoir marqué au moins 1325 unités en intrajournalier depuis début octobre.

* La province de Buenos Aires a déclaré qu’elle avait prolongé la période de dépôt pour échanger sa dette en vertu du droit étranger jusqu’au 4 décembre, après qu’un comité de créanciers a engagé une société pour les conseiller.

* L’indice boursier S&P Merval a progressé de 2,39%, pour une clôture provisoire de 49650,44 unités, soutenu par l’amélioration des actions du segment financier et une forte augmentation des “ ADR ” argentins à New York, ce qui dans certains cas dépassé 20%. Intraday, la bourse a grimpé de 4,32%.

* Le peso de gros a clôturé avec une baisse contrôlée de 0,32%, à 79,34 / 79,35 pour un dollar, avec l’intervention de la banque centrale qui a ajouté environ 113 millions de dollars à ses réserves internationales malmenées, a déclaré un porte-parole du entité, pour ajouter que dans les cinq jours ouvrables de novembre, il y a des achats nets cumulés pour 179,1 millions.

* “La faiblesse de la demande et la meilleure disponibilité de l’offre ont permis une autre roue positive pour l’activité officielle (…) Les achats de la banque centrale ont défendu un plancher très défini à 79,34 pesos par unité, absorbant tout l’excédent de offre disponible », a déclaré Gustavo Quintana, opérateur de PR Corredores de Cambio.

* Le prix de la devise sur les marchés alternatifs s’est légèrement déprécié à 148,4 pour un dollar sur le marché boursier ‘Cash with Settlement’ (‘CCL’) et à 142,3 unités sur le ‘MEP dollar’ de l’Electronic Open Market (MAE) .

* Le peso dans un circuit marginal réduit s’est apprécié de 3,97%, à 147/151 pour un dollar, son plus haut niveau en un mois et loin du plus bas historique de 195 unités à vendre enregistré le 23 octobre.

(Rapport de Jorge Otaola et Walter Bianchi)