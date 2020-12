Le chanteur portoricain Tito Rojas, “” El Gallo Salsero “”, lors de sa participation à un festival de salsa à New York. . / Miguel Rajmil / Archives

Le salsero portoricain Tito Rojas, connu sous le nom de ‘Gallo de la Salsa’ Il est décédé à l’aube le samedi 26 décembre à 65 ans d’une crise cardiaque dans la municipalité côtière de Humacao à l’est de son île natale.

Le chanteur vétéran qui a offert sa dernière présentation avec son orchestre via son compte YouTube le 24 décembre, jour de Noël, a été limogé par des artistes de renom qui lui ont rendu hommage avec différents messages sur leurs réseaux sociaux.

Rubén Blades, Bad Bunny, Tito Nieves, Don Omar, Gilberto Santa Rosa, Ozuna, Víctor Manuelle, Ismael Miranda et Elvis Crespo, entre autres, ont déploré la mort inattendue du salsero portoricain.

Liste des 10 meilleures chansons à retenir Tito Rojas

L’une des meilleures façons de se souvenir de l’héritage des artistes, en l’occurrence le «Gallo de la Salsa», est de puiser dans leur héritage, les chansons qui ont occupé les palmarès au cours de leurs 48 ans de carrière.

Je serai toujours

L’un des plus grands succès de Tito Rojas au cours de sa carrière de près d’un demi-siècle est la chanson Siempre Seré, numéro six de l’album de 1990 “Sensual”, qui a fait le top des charts de l’un des genres latins par excellence.

“Je serai toujours Celui qui calme votre désir d’aimer Mais je ne pourrai jamais imaginer Les profondeurs de votre âme, de votre cœur”, dit le refrain de l’un des classiques les plus connus de la sauce rose de la fin du XIXe siècle.

Dame de l’aube

Un des rares hommages aux travailleuses du sexe qui a été écrit et interprété dans la musique populaire, il a été présenté par Tito Rojas en 1993 dans l’album studio «A Mi Estilo», classé 4,7 étoiles par le portail Discogs.

«Et elle est toujours une femme devant les gens. Peu importe que vous tombiez amoureux d’un bon client. Et elle est toujours fidèle au rendez-vous. Et son visage la décore en étant jolie », dit la célèbre strophe de Señora de Madrugada.

Elle s’est fait souhaiter

Un autre classique de l’album de 1990 “Sensual” produit par le label de musique “Musical Productions” qui avait une version vinyle appréciée des collectionneurs de salsa romantique.

Toi

Piste musicale de l’album de 1995 «Por Derecho Propio» et l’une des chansons les plus mémorisées par les fans de Rojas, «You» est un hymne des amoureux des années 90 lorsque la salsa rose occupait une place particulière dans les charts musicaux. classiques et stations latines.

«La plus jolie femme. La reine de mon cœur. Le seul fan de mes chansons. Hier soir, il s’est endormi dans mes bras », clame Tito Rojas en Toi.

Je reviendrai vers toi

Un autre des succès du “Gallo de la Salsa” de l’album de 1992 “Tito Rojas” dans l’une des décennies les plus importantes et prolifiques de l’artiste portoricain.

«Je reviendrai vers vous. Parce que je porte ton parfum sur ma peau. Parce que tu m’as appris à aimer. Et ressentir ce que je n’ai jamais ressenti auparavant », interprète Tito Rojas dans« Je reviendrai vers toi ».

J’ai heurté la vie

La chanson de l’album musical de 1993 «A Mi Estilo» raconte la manière dont le sens de la vie est retrouvé après des coups durs et des moments difficiles.

«Je me suis écrasé mais jamais comme maintenant. Je suis revenu à la vie. Eh bien, mon peuple me manque », chante Tito Rojas dans le classique de 1993.

Personne n’est éternel

La couverture que Tito Rojas a faite du classique de la musique de dépit en 1992 dans son album homonyme au chanteur de musique populaire Galy Galeano, qui a été accueilli par les amateurs de salsa et de musique populaire pour l’hommage.

“Personne n’est éternel au monde. N’ayant même pas de cœur. Combien il ressent et soupire. Pour la vie et l’amour », commence l’une des chansons les plus emblématiques de la musique populaire colombienne qui est devenue la salsa.

C’est ma femme

L’une des chansons les plus mémorisées par les fans de “Gallo de la Salsa” et les amateurs de salsa rosa, sortie sur l’album de 1997 “Pal Pueblo”, est devenue l’un des tubes de Tito Rojas demandés dans ses présentations .

C’est ma femme, que puis-je faire? Je l’ai choisie, une sur mille, et c’est comme ça que je la veux, c’est ma femme, que puis-je faire? Tellement spécial, qu’il n’y en aura jamais, jamais un autre comme ça

Hier, ils m’ont dit

L’un des tubes du chanteur portoricain sorti sur son album mémorable de 1993 «A Mi Estilo» avec l’une des œuvres emblématiques de la carrière de l’artiste.

“Tu n’as qu’à parler de moi Et maintenant tu demandes sur moi, woh oh Hier ils m’ont dit que tu posais des questions sur moi”, proclame Rojas.

Pour les femmes comme toi

Autre reprise du chanteur de salsa qui a reçu un accueil important des fans de salsa, cette chanson du chanteur de ranchera Pepe Aguilar a été publiée par Tito Rojas en 199 sur son album, «Alegrías y penas».

“Pour les femmes comme vous, l’amour Il y a des hommes comme moi Qui peuvent mourir pour la dignité Mordant le cœur.”

