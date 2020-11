15 minutes. Beyoncé, Bob Dylan, U2, Stevie Wonder et The Beatles sont quelques-uns des artistes qui ont inspiré le mandat de l’ancien président des États-Unis (USA), Barack Obama (2009-2017), qui a sorti une nouvelle playlist ou playlist avec raison de la publication de ses mémoires.

Ce mardi, Obama a publié A Promised Land, le premier volume de ses mémoires, qui sera publié en 2 volumes et qu’il a voulu accompagner une série de chansons. Ceci est courant chez l’ex-président, car il a déjà montré son goût pour la musique, tant pour les nouveaux sons que pour les classiques.

“La musique a toujours joué un rôle important tout au long de ma vie et cela était particulièrement vrai pendant ma présidence. Alors que je passais en revue mes notes avant les débats, j’écoutais My 1st Song de Jay-Z et Luck Be a Lady de Frank Sinatra. »C’est ce qu’écrivait Obama sur ses réseaux sociaux.

Jay-Z et Frank Sinatra font partie de cette playlist dans laquelle Obama apparaît également Aretha Franklin, BB King, Brooks & Dunn, Bruce Springsteen, Eminem, Gloria Estefan, Fleetwood Mac, John Coltrane, Miles Davis, Phillip Phillips et Sade.

“Pendant notre séjour à la Maison Blanche, Michelle et moi nous avons invité des artistes comme Stevie Wonder et Gloria Estefan à faire des ateliers du soir avec des jeunes avant d’avoir un spectacle en soirée dans la East Room », a rappelé Obama.

Musique à la Maison Blanche

La présence d’artistes renommés était courante pendant le mandat démocrate.

“Il y a eu toutes sortes de performances dont je me souviendrai toujours, comme Beyoncé qui interprétait At Last pour notre danse d’ouverture, Paul McCartney qui faisait la sérénade à Michelle dans la East Room, et Bob Dylan qui me souriait avant de disparaître après avoir chanté Times They Are a-Changin. , il a souligné.

Contrairement aux autres listes de lecture partagées par Obama, cette fois il n’y a pas d’artistes latins.

Cet été, il a publié une autre liste de chansons préférées mettant en vedette des artistes comme J Balvin, HAIM et Billie Eilish.

Les listes de lecture d’Obama couvrent généralement des genres tels que le hip hop, le country, le jazz, la pop, le rock, le R&B, le reggae et le reggaeton. Ils contemplent des musiciens comme Bob Dylan, Stevie Wonder, HAIM, Sheryl Crow, HER, Chet Baker, Nina Simone, Rihanna et Drake.