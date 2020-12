L’année 2020 ne ressemblait à rien de connu. Le monde plongé dans une pandémie sans précédent comme il n’y avait pas de record au cours des 100 dernières années, pour ne citer que celui qui s’est produit en 1918 avec la grippe espagnole, bien que de nombreux experts s’accordent à dire que l’actuel a dépassé tous ses paramètres.

Malgré les difficultés, les restrictions, les problèmes de santé, les obstacles à l’éducation et les pertes économiques qui nous a apporté le nouveau coronavirus qui produit Maladie COVID-19, Les Argentins peuvent dire que nous sommes heureux. Ou du moins une partie représentative interrogée par l’Observatoire de psychologie sociale appliquée de la Faculté de psychologie de l’Université de Buenos Aires (UBA) qui indique que 69% des personnes de plus de 18 ans vivant dans les grands conglomérats d’Argentine se sentent satisfaites d’elles-mêmes, 62 se disent heureuses et 55 sont satisfaites de leur propre vie.

La “Enquête sur le bonheur existentiel et personnel, les croyances, les fantasmes et l’imagination», A été réalisée par OPSA, un organisme dirigé par le docteur en psychologie Gustavo E. González, dont le but principal est de collecter des informations, dans différents secteurs de la société argentine (personnes et institutions), sur un large éventail de questions et problèmes psychosociaux pertinents, en fournissant des connaissances et une compréhension à leur sujet et en permettant l’élaboration de diagnostics et de stratégies embarquement. Elle a été réalisée via les réseaux sociaux, selon des paramètres de géolocalisation, auprès de 3262 personnes de plus de 18 ans, situé dans les grands conglomérats du pays. Il était divisé en 5 modules intitulés: Satisfaction et bonheur, croyances en Dieu et transcendant, sens de la vie, univers émotionnel et dimension personnelle.

Dans l’enquête en ligne réalisée, l’une des données qui ressort le plus est que 62,3% des personnes interrogées se déclarent satisfaites de leur vie actuelle, contre seulement 10% qui se déclarent mécontentes. En ce qui concerne la perception de soi de la satisfaction générale de sa propre vie, telle qu’elle a été vécue jusqu’à présent, elle s’est avérée être apparemment plus élevée (55,7%) que l’insatisfaction (22%) et il a montré qu’à un âge plus avancé, les rapports de satisfaction sont meilleurs (66% chez les plus de 50 ans) et, à l’inverse, chez les plus jeunes, une plus grande insatisfaction est exprimée (près de 30%).

“Dans cette première enquête Nous couvrons le thème du bonheur, de l’humain, des croyances, des fins que nous poursuivons dans la vie, de la mort et des univers positifs et négatifs qui nous habitent, entre autres choses », a-t-il expliqué à Infobae le diplômé en psychologie, Federico González, coordinateur d’étude. Interrogé sur la question de la pandémie avec toutes les choses négatives qu’elle a apportées et sa relation avec les niveaux élevés de bonheur montrés dans l’enquête, González a affirmé qu’elle avait été menée dans un cadre plus général et pas si restrictif sur la façon dont elle nous affectait. COVID-19[FEMININE

“Lorsque vous interrogez une personne sur son niveau de bonheur, nous le faisons dans un cadre plus général. Il est incontestable que la pandémie nous a tous touchés, mais l’enquête est allée au-delà de l’apparition du virus et a tenté de s’enquérir du bonheur de la personne en général, de sa vie », a expliqué l’expert, qui a précisé que c’est la première enquête menée par l’OSPA et qu’il y en aura peut-être davantage dans les années successives pour analyser les réponses au fil du temps. Il est même envisagé de le réaliser dans les pays voisins pour contextualiser l’état de la population de la région.

«Il y a de vastes secteurs qui ont connu un très mauvais ou un peu mauvais moment. Oui, il y avait beaucoup de souffrance, mais en général je ne pense pas que les gens soient en détresse. Il me semble que la valeur de l’enquête réside dans la valeur de la vie des gens qui est plus vaste que l’économie ou la pandémie. Il me semble que cette enquête va dans ce sens », a souligné González. Il s’ensuit que 48% des personnes retourneraient à vivre la vie qu’elles ont vécue et l’âge adulte représente le moment du plus grand bonheur, suivi de l’enfance.

«L’une des questions les plus intéressantes posées était: Quels sont les déterminants du bonheur et du malheur? On y trouve des aspects intéressants où propre liberté L’autodétermination apparaît comme le facteur qui affecte le plus le bonheur et le malheur », a souligné González. En deuxième position, la famille apparaît et l’économie est troisième, avec environ 86% des renvois. Viennent ensuite et en cinquième position les relations de couple, la société, avec environ 79% des détachements. Et la politique n’apparaît qu’à la sixième place, avec une incidence d’environ 74%. Un peu plus bas, bien qu’avec des chiffres d’environ 60%, le destin et la chance apparaissent. Enfin, bien qu’avec des niveaux encore élevés proches de 50%, la volonté de Dieu se situe.

“Cela a également attiré mon attention sur le sens principal de la vie. Je pensais qu’être heureux serait la première raison. Mais il était troisième avec 51%, derrière l’amour (51,9) et apprenez (54,6). À la quatrième place se trouve une réponse altruiste telle que «faire quelque chose pour les autres» et cinquième «laisser quelque chose à la postérité», qui pourrait entourer à la fois l’amour altruiste et le narcissisme transcendantal. Ensuite, «combat» serait localisé. Et enfin, loin derrière, l’idée d’avoir à «payer pour un peu de karma» à cause d’erreurs dans des vies antérieures. En ce qui concerne les tranches d’âge, on constate que: «l’apprentissage» acquiert plus de références chez les jeunes et les adultes, et moins chez les plus de 50 ans; «Aimer» et «laisser quelque chose aux autres» se démarque légèrement chez les jeunes adultes; tandis que «être aimé», «laisser quelque chose à la postérité», «se battre» et «payer un peu de karma», se démarquent surtout chez les plus jeunes. Ensuite, l’idée de vie est placée comme «Un mystère qui échappe à la compréhension» et plus tard, l’idée de la fin hédoniste représentée dans la phrase «Un endroit pour jouir et jouir» apparaît.

La conformité à soi-même (62%) est nettement plus élevée que le désaccord (12%) et parmi les qualités personnelles qui composent le plus, la bonté, l’intelligence, la volonté d’agir, le courage et la sympathie ressortent. Alors que le manque de persévérance, l’indécision, l’impatience, la paresse et le manque de concentration apparaissent comme des aspects sur lesquels les gens veulent s’améliorer ou changer. L’amour (62%) et la gratitude (51%) sont les sentiments positifs les plus fréquents, sélectionnés par plus de la moitié des personnes interrogées et dans un second ordre, la joie et l’optimisme apparaissent.

En revanche, l’anxiété (53%) est considérée comme le sentiment négatif le plus récurrent qui habite l’univers des personnes interrogées. Deuxièmement, la tristesse, la colère et l’angoisse apparaissent.

Bien que 58% des gens disent ne pas vouloir d’immortel, la majorité 62% aimeraient prolonger leurs années de vie dans des conditions de santé et de qualité et parmi les réponses sur la destinée humaine après la mort, l’idée de l’ascension vers un autre plan de conscience va de pair avec l’idée que la mort est une destination finale et alors rien d’autre ne se produit. La conception religieuse d’un destin de paradis ou d’enfer selon les actions de cette vie, ne se classe guère à la troisième place.

Croire en Dieu

47,5% des personnes interrogées ont déclaré être croyants. Lorsque l’on compare les résultats entre la croyance religieuse et le bonheur, une relation directe entre les deux concepts est esquissée et, parmi les croyants, les rapports de bonheur sont soulignés. «Cependant», précise le rapport, «il faut garder à l’esprit que la simple association entre les deux événements n’implique pas l’existence d’un lien de causalité entre eux. C’est-à-dire: cela ne permet pas de déduire que le fait d’avoir des croyances religieuses détermine de plus grandes chances de se sentir heureux, ni vice versa ».

16,8% des personnes interrogées se définissent comme athées, tandis que chez celles qui se définissent comme agnostiques (18,8%), les auteurs ont fait preuve d’une subtilité interprétative: dans une certaine mesure, ces pourcentages pourraient également inclure une partie de ceux qui préfèrent définir leur foi en termes de tension entre raison et sentiment (14,3%), l’étude clarifie.

Les résultats montrent que la croyance en Dieu prévaut chez les femmes sur les hommes où, inversement, les positions athées et agnostiques augmentent. Concernant les âges, on constate que le sentiment religieux exprimé par la foi en un Dieu augmente concomitamment avec l’âge.

Lorsque l’on compare la foi religieuse en Dieu avec le niveau d’éducation, on observe un plus grand volume de croyance parmi les niveaux les plus élémentaires, contrairement à une diminution appréciable chez ceux qui ont des études universitaires. Parmi les croyances sur l’origine de l’univers, l’idée d’une cosmogenèse déterminée par des forces physiques avec ou sans but défini, prévaut sur la vision créationniste provoquée par une volonté divine de nature personnelle.

