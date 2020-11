Cytonn Ph- tiré de Unsplash

Une étude de l’Enquête sur la rémunération totale 2020, qui évalue environ 140 pays, dont la Colombie, a conclu que la pandémie affectait des personnes désireuses de trouver un nouvel emploi. L’enquête a consulté 430 entreprises sur la question de l’embauche de nouveaux employés dans leurs organisations; la 79% d’entre eux ont affirmé avoir été contraints de geler leurs processus pour embaucher du nouveau personnel.

Malgré le gel, les personnes spécialisées dans le numérique restent les professionnels les plus recherchés par les entreprises, en raison de la nécessité de transformer la branche virtuelle des entreprises, en répondant aux effets provoqués par la pandémie.

«La pandémie a contraint les organisations à se réinventer, à changer leurs priorités et leurs objectifsC’est pourquoi il est important que les forces de vente soient motivées et engagées, et quelle meilleure façon d’y parvenir que par une rémunération variable alignée sur la stratégie et attractive pour l’employé », a déclaré Sebastián Ponce de León, Consultant Mercer Colombie La république.

Les entreprises ne recherchent plus de nouveaux collaborateurs, car elles créent des plans de prévoyance pour leurs salariés afin d’assurer leur pérennité dans l’entreprise. En fait, 91% des organisations interrogées ont déjà intégré des plans de mieux-être dans leur stratégie commerciale.

De plus, parmi toutes les personnes interrogées, 82% ont mis en place le «travail à domicile» comme plan d’urgence, ajoutant que 80% ont un plan de travail flexible.

De même, 69% des entreprises proposent des plans de financement automobile, des fonds d’épargne (75%), des prêts (61%), des plans médicaux (46%), des assurances vie (29%) et des plans de retraite ( 6%).

Les Colombiens n’ont aucun revenu

Selon une enquête réalisée en septembre par le Département administratif national des statistiques (Dane), le 59,3% des Colombiens interrogés estiment que la situation économique cette année est pire que celle de 2019. De plus, 9,64% déclarent que c’est «bien pire».

D’autres données publiées par l’entité montrent que 42,26% des personnes interrogées pensent à une amélioration économique dans les 12 prochains mois et seulement 13,58% estiment que les conditions vont empirer.

Entre autres données, 65,88% des ménages colombiens ont déclaré qu’ils n’avaient aucune possibilité d’épargner une partie de leurs revenus en raison de la pandémie et que seulement 10,62% économiseraient une partie de leurs revenus.

Concernant l’emploi en Colombie, le 46% des répondants affirment qu’il continuera à baisser au cours des 12 prochains mois et 30% pensent qu’il augmentera.

Le Danois a conclu que 5 millions de Colombiens n’ont pas reçu de revenus en septembre 2020. En outre, il a assuré que Cúcuta, Sincelejo et Carthagène sont les villes les plus touchées.