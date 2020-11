. / EPA / MAXIMILIAN VON LACHNER / Archives

Madrid, 16 nov . .- La plupart des grandes bourses européennes ont augmenté de plus de 1% après l’ouverture, encouragées par la hausse à Wall Street vendredi et sur les marchés asiatiques ce jour-là, selon les données de marché.

A 8h15 GMT, l’avance de Madrid s’est démarquée, de 2,29% en raison de la montée en puissance de la banque après l’annonce par la BBVA espagnole d’un accord avec The PNC Financial Services Group pour céder 100% de sa filiale BBVA USA Bancshares, la société qui, à son tour, détient la totalité du capital-actions de la banque BBVA USA, pour quelque 9,7 milliards d’euros (11,6 milliards de dollars).

Milan, pour sa part, a progressé de 1,12%; Londres le 1.11; Paris, 1,01%; l’indice Euro Stoxx 50, 0,81%, et Francfort, 0,68%, tandis que Zurich perd 0,22%.

Les actions européennes ont augmenté après la fermeture de Wall Street vendredi avec des gains de plus de 1% dans ses principaux indices et en Asie, Tokyo a gagné plus de 2%, tandis que Shanghai a progressé de 1,26% et Hong Kong , 0,8%, grâce aux données de production industrielle de la Chine et au PIB japonais, ainsi qu’à l’accord commercial conclu par les pays d’Asie du Pacifique.

A cette époque, le prix de l’euro est passé à 1 186 dollars, 0,25% de plus que vendredi dernier.

La hausse du prix du baril de pétrole, 2,2%, à 43,72 $, a également contribué à la hausse des marchés boursiers.

Le prix de l’once troy d’or s’établit à 1 891 dollars, avec une hausse de 0,75%.

Le rendement de la dette allemande à long terme a été fixé à -0,56%.