L’étreinte du DT: la dévotion de Ferreira à Gallardo a attiré l’attention dans l’épilogue de la demi-finale

L’image a eu un impact, car elle parle de la reconnaissance que Marcelo Gallardo reçoit de ses pairs. Alors qu’il se dirigeait vers l’endroit où se trouvaient ses joueurs pour les réconforter et essayait de digérer l’élimination de la Coupe Libertadores malgré la victoire 2-0 à São Paulo, Abel Ferreira, l’entraîneur de Palmeiras, s’approcha et serra la poupée dans ses bras. Sous les projecteurs des caméras, il a parlé avec emphase, faisant des gestes, avec son index levé et giflant sa poitrine. Il y a eu plusieurs secondes de conversation, au cours desquelles l’entraîneur argentin a seulement hoché la tête.

Que vous a dit le Portugais, finaliste de la compétition continentale, mais avec l’humilité de quelqu’un qui savait lire ce qui se passait sur le terrain? La lecture labiale est claire: “Vous êtes numéro un”. Le même concept a été transféré aux microphones, lors de la conférence de presse d’après-match. Si le 3-0 à Avellaneda avait montré un Verdao redoutable, la revanche offrait une version désorientée, qui n’a réussi qu’à endurer l’explosion de visites.

Et Ferreira n’a pas fait appel aux euphémismes. «Gallardo est un meilleur entraîneur que moi et ses joueurs sont plus expérimentés que les nôtres. La seule façon d’acquérir de l’expérience est la suivante: vivre et traverser des situations comme celles d’aujourd’hui “, a souligné la conseillère, 42 ans.

«Nous avons obtenu ce classement grâce au match que nous avons joué en Argentine. Dans le premier, nous étions supérieurs. Ici, ils étaient supérieurs à nous. Nous devons être humbles et reconnaître qu’ils étaient meilleurs. Ce fut la meilleure défaite que j’ai eue dans ma carrière et celle que Palmeiras a eue dans son histoire», A condamné l’ancien entraîneur du Sporting Braga et du PAOK Thessalonique de Grèce.

Le dialogue entre l’entraîneur de Palmeiras vient de terminer le match

Les paroles de Ferreira ont nourri le message que la poupée a donné lors de la brève conférence de presse d’après-match. Là, il n’a pas évoqué les controverses de la VAR ni à son avenir dans la banque de l’institution. Il se concentra uniquement sur l’accrochage de la médaille du sacrifice à ses élèves.

«J’en viens à reconnaître et à valoriser mon équipe, mes footballeurs. J’étais ravi de la façon dont ils jouaient, ça me rend fier de la posture. C’est le sentiment que j’ai. Ce que j’ai vu aujourd’hui de mon équipe me rend totalement fier et rend ma profession honorable; ce sont les moments où l’on choisit le métier de coach. Je suis venu dire ceci. Je souhaite bonne chance à Palmeiras, qu’il ait de la chance en finale », a-t-il déclaré.

Gallardo a un contrat jusqu’en décembre 2021, mais il a déjà prévenu qu’il évaluera ce qu’il fera de sa carrière ces jours-là (le nouveau tournoi local débutera le 14 février). Vous verrez sûrement combien de joueurs qui vous ont rendu fier resteront au club. Mais, au-delà des résultats, la Poupée a réimposé son sceau. Celui que même les entraîneurs rivaux admirent, comme Ferreira.

