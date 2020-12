Des citoyens attendent devant un centre de santé pour des examens médicaux, dans la ville de Santa Cruz (Bolivie). . / Juan Carlos Torrejón / Archives

La Paz, 14 décembre . .- Le département bolivien de Santa Cruz, la région la plus grande et la plus peuplée du pays, connaît une réapparition de covid-19 qui est “tangible” et “puissante”, a assuré le gouvernement ce lundi Santa Cruz.

“Aujourd’hui, il est officiellement déclaré que nous avons l’épidémie et le rebond du covid-19”, a déploré le gouverneur de Santa Cruz, Rubén Costas, lors d’une conférence de presse.

La base de cette affirmation est due au fait que la semaine dernière, 1277 cas positifs de plus ont été signalés que le total des infections enregistrées tout au long du mois de novembre, qui était de 999, selon les données du Service départemental de la santé de Santa Cruz, un chiffre similaire à celui de en mai dernier, alors que les infections étaient à la hausse dans cette région.

Costas a mentionné que le «relâchement» et le manque de mesures de biosécurité nécessaires telles que l’utilisation d’un masque ou d’une jugulaire sont décisifs pour ce «rebond» des infections qui peut provoquer «un très triste Noël».

Le gouverneur a reconnu qu’il est en suspens de déterminer si des mesures drastiques seront prises ou non dans la région, comme un nouveau confinement qui, a-t-il admis, est une décision qui “provoque le rejet” principalement parce que 80% de la population fait partie de l’économie. ” informel “non salarié et gagne de l’argent par jour pour subsister.

Le confinement serait le moins souhaitable, principalement parce qu’il n’y a pas de conditions pour effectuer une surveillance et imposer des mesures telles que les “états de siège” qui ont été imposés dans certaines régions d’Europe face à l’épidémie de la maladie, a déclaré Costas.

Une réunion << élargie >> des autorités départementales de Santa Cruz avec d’autres institutions cherchera des moyens de << ralentir >> l’incidence des infections dans la région bolivienne qui a été la plus durement touchée par la pandémie avec 46 200 cas sur les 147 150 infections accumulées dans le pays depuis mars. passé.

Début décembre, le nouveau gouvernement bolivien du président Luis Arce a décidé de supprimer les restrictions aux événements massifs en vigueur depuis mars dernier, afin de «réactiver» l’économie du pays, mesure qui sera en vigueur jusqu’au 15 janvier. .

Des instances telles que le vice-ministère de la Communication ont rapporté ce jour-là qu’un plan global de prévention de la maladie sera bientôt présenté, ce qui jusqu’à présent a fait 9 018 décès.