La presse internationale a fait écho à la victoire de Los Pumas contre la Nouvelle-Zélande.

Ce sont des nouvelles qui ont choqué le monde. Cela ne s’était jamais produit auparavant dans l’histoire. Après plus d’un an d’inactivité en raison de la pandémie de coronavirus, Les Pumas sont revenus sur le ring en battant les All Blacks 25-15 et ont remporté la première victoire de tous les temps de la Équipe argentine de rugby contre la puissante équipe néo-zélandaise.

L’équipe dirigée par Mario Ledesma a commencé son chemin dans le Trois nations avec un triomphe inestimable et la majorité des médias du monde entier se sont fait l’écho d’un jalon qui restera dans l’histoire du sport argentin.

“La plus grande surprise de toutes!”a écrit The New Zeland Herald sur la couverture de son édition Web. La nouvelle a également atteint différents journaux sportifs à travers le monde tels que La Gazzetta dello Sport, L’Equipe, The Guardian et Mundo Deportivo, entre autres.

