Un cycliste marche ce samedi dans une rue vide de la ville bolivienne de Santa Cruz, où les restrictions de circulation contre le covid-19 sont appliquées. . / Juan Carlos Torrejón

Santa Cruz (Bolivie), 2 janvier . .- La ville bolivienne de Santa Cruz, la plus grande du pays, rencontre ce premier week-end de 2021 de fortes restrictions sur la circulation des personnes et des véhicules, en plus de la suspension de toute activité pour arrêter l’épidémie de covid-19.

Les rues de Santa Cruz se sont réveillées pour la plupart vides et seules la présence de quelques véhicules et le cycliste occasionnel ont été remarqués, conformément à l’interdiction de circulation qui régit ce samedi et dimanche.

La mesure a été ordonnée par le gouvernement municipal de Santa Cruz, dont le plus haut représentant, le maire par intérim Angélica Sosa, a ouvert la journée par un événement au cours duquel il était accompagné du commandant adjoint de la police départementale de Santa Cruz, Marcelo Flores, et du commandant de la huitième Division de l’armée, Igor Serrudo.

«Aujourd’hui, nous demandons ce sacrifice de deux jours, c’est une restriction de rester à la maison, d’attendre nos brigades médicales», a expliqué Sosa.

Ce samedi et dimanche 7 000 personnes seront déployées, dont des médecins et des élus municipaux, qui effectueront des visites à domicile dans cette ville d’environ un million et demi d’habitants.

Les brigades médicales font un «ratissage» pour détecter de nouveaux cas et livrer des kits médicaux aux personnes infectées.

Ils administrent également à titre préventif des doses liquides d’ivermectine, un antiparasitaire autorisé dans le pays pour abaisser la charge virale, comme l’ont expliqué les responsables municipaux.

Quelque 600 soldats et 400 policiers contrôlent que seuls les véhicules autorisés circulent, tandis que la municipalité procède également à des actions de désinfection dans les endroits habituellement bondés, tels que les marchés populaires.

LA SITUATION

La région de Santa Cruz, dont la capitale est la ville du même nom, est la plus touchée par la pandémie en Bolivie, avec un total de 4 492 décès et 52 994 infections depuis que les premiers cas ont été enregistrés dans le pays en mars dernier.

Les autorités régionales ont averti le mois dernier qu’il y avait une épidémie “tangible” et “forte” de la maladie dans le département, avec une augmentation continue des nouveaux cas.

Début décembre, le gouvernement de Luis Arce a levé les restrictions aux événements massifs qui étaient en vigueur depuis mars dernier, afin de “réactiver” l’économie du pays, mesure qui sera en vigueur jusqu’au 15 janvier.

Après environ trois mois avec un faible nombre d’infections, la Bolivie a à nouveau signalé plus d’un millier de cas par jour ces derniers jours, ce qui a sonné l’alarme dans les principales régions et villes qui ont commencé à appliquer certaines mesures de confinement.

Le gouvernement national a signé un contrat pour l’acquisition de 5,2 millions de doses du vaccin Spoutnik V, dont la première livraison est prévue en mars.

Il appliquera également des tests massifs pour détecter précocement la maladie et a décidé de restreindre l’entrée des passagers en provenance d’Europe jusqu’au 8 janvier prochain pour éviter une nouvelle épidémie et l’entrée de la nouvelle variante de covid-19 identifiée au Royaume-Uni.

La Bolivie accumule 9 175 décès et 160 985 infections au covid-19 depuis mars dernier.