Environ 6 ans après la mort du célèbre compositeur Joan Sebastian, sa plus jeune fille Juliana Figueroa a parlé du sujet pour la première fois et Il a affirmé dans ses réseaux sociaux que ses frères n’ont pas distribué sa part de l’héritage qu’il lui a laissé le soi-disant poète de la ville à la mort. Joan est décédée le 13 juillet 2015 et a eu des enfants avec au moins deux partenaires différents, Juliana étant le produit de son union avec Erica Alonso, avec qui elle vit dans l’État du Texas, aux États-Unis.

Et c’est que la fille du né à Juliantla a publié une vidéo sur son compte Instagram où elle révèle que ses demi-frères Julián Figueroa et José Manuel Figueroa ne sont pas honnêtes avec elle et ils ne lui ont pas fourni la richesse que son père lui a laissée à sa mort, car les voitures, les terres et les bijoux ont été partagés entre eux.

«J’ai été élevé dans un mariage où si je dis de mauvaises choses, la vérité est que je ne gagne rien, je vis très bien, mais cela ne veut pas dire que ce que mon père m’a laissé ne m’appartient pas. Ils ne m’ont rien donné », a déclaré le jeune homme de 17 ans à propos de la propriété du roi de Jaripeo.

Juliana a assuré que ses frères ont déjà pris possession de l’héritage, et qu’ils ont tous au moins une propriété, Bien qu’il ait assuré qu’il n’avait besoin de rien financièrement car il vit très bien puisque son beau-père a une bonne situation financièreCependant, il souhaite posséder ce que son père lui a laissé en tant que fille légitime née en mariage.

Ceux qui ont tout pris étaient mes frères, ils ont distribué des montres, des lunettes, des camions, tout entre eux et je n’ai pas reçu une seule chaussette. Si j’ai deux chemises, deux vestes et une paire de chaussures de mon père, c’est parce qu’un homme a gardé ces affaires au ranch et m’a dit: & nbsp; ‘Juliana, je sais qu’ils ne vous donneront rien, & nbsp; prenez cela s’il vous plaît ‘Pouvez-vous croire cela? Si j’ai des choses de mon père c’est parce que quelqu’un d’autre me l’a donné, pas ma famille

La jeune femme a déclaré qu’un de ses oncles l’avait encouragée à récupérer une maison que ses frères lui avaient «prise»: “Tout le monde a tout volé, et chacun a repris des choses qui ne sont pas les leurs et c’est pourquoi ils ont tout ce qu’ils ont. J’en ai marre de me taire et c’est comme ça“

Dans la vidéo, il a également répondu aux accusations portées par sa demi-sœur Joana Marcelia Figueroa, qui a assuré que Juliana cherche à désunir la famille en plus de la qualifier de menteuse. Compte tenu de cela, la jeune femme basée au Texas a déclaré qu’elle méritait “Pour lequel mon père s’est battu et a travaillé pendant plusieurs années, tout comme vous l’aimez”, en plus de veiller à ce qu’aucun des enfants de Joan n’ait de bonnes relations entre eux “parce qu’ils sont si faux”.

“Malheureusement, je suis désolé d’être leur sœur, pour toutes les choses qu’ils sont prêts à faire illégalement ».

Et c’est que, dans sa version, ils ont emporté une maison qui lui appartenait: «Tout le monde sait que c’était à moi, et là ils allaient me rendre visite, c’était logique, c’est là que je suis resté. Je me bats ça de la bonne manière, légalement, ça prend du temps, Je ne ferai pas non plus ce que les autres ont fait, sans l’autorisation de la Cour et ainsi de suite ».

Après avoir eu une relation extraconjugale avec l’actrice Arleth Terán quand il était marié à Maribel Guardia, Joan Sebastian a rencontré Érica Alonso, avec qui il était marié pendant 12 ans et avec qui il a procréé Juliana, qui selon ses déclarations, ses frères l’ont exclue de la distribution de marchandises.

Selon l’avocat de la succession testamentaire de Joan Sebastian, Cipriano Sotelo, les héritiers de la fortune de l’artiste sont ses enfants José Manuel, Julián, Zarelea, Joana, D’Yave et Juliana; les deux autres auraient été Trigo et Juan Sebastián, ceux qui sont morts, mais leurs enfants pourront recevoir la part qui correspond à leurs parents. La dernière co-héritière est Mme Claudia Alina, qui était sa dernière compagne.