NEW YORK (AP) – À 22 ans, la poète Amanda Gorman, choisie pour lire lors de la cérémonie d’inauguration du président élu Joe Biden, a déjà une expérience de l’écriture pour des événements officiels.

«Comme si je suis tombé sur ce genre. C’est quelque chose qui m’a donné beaucoup de satisfaction émotionnelle, écrire quelque chose qui peut faire que les gens se sentent émus, même pour une nuit », dit Gorman. La résidente de Los Angeles a écrit pour des événements, notamment une célébration du 4 juillet, jour de l’indépendance américaine, avec le Boston Pops Orchestra, à l’inauguration à l’Université de Harvard, son alma mater, par le chancelier Larry Bacow.

Quand il récitera mercredi prochain, il poursuivra une tradition – pour les présidents démocrates – qui comprend des poètes célèbres comme Robert Frost et Maya Angelou. Le poème de ce dernier “On the Pulse of Morning”, écrit pour l’investiture du président Bill Clinton en 1993, s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires lorsqu’il a été publié sous forme de livre. Les lecteurs récents ont inclus Elizabeth Alexander et Richard Blanco, avec lesquels Gorman a été en contact.

«Nous sommes tous les trois ensemble dans l’esprit, le corps et l’esprit», dit-il.

Gorman est le plus jeune poète inaugural en mémoire et a déjà fait la une des journaux. En 2014, elle a été nommée la première lauréate du jeune poète de Los Angeles, et trois ans plus tard, la première lauréate nationale du jeune poète. Il est apparu sur MTV, a écrit un hommage aux athlètes noirs pour Nike et a conclu un accord avec Viking Children’s Books pour publier deux livres. Le premier, le texte illustré «Change Sings», sortira dans les prochains mois.

Gorman dit que le comité d’investiture de Biden l’a contactée le mois dernier. Il a rencontré de nombreuses personnalités publiques, dont l’ancienne secrétaire d’État Hillary Rodham Clinton et l’ancienne première dame Michelle Obama, mais affirme qu’il n’a pas encore rencontré les Bidens. Les Biden la connaissaient apparemment: Gorman dit que le personnel du comité lui a dit que la future première dame Jill Biden l’avait recommandée.

Son poème d’ouverture est intitulé “The Hill We Climb”, mais il a refusé d’avancer quelques lignes. Elle dit qu’ils ne lui ont pas donné d’instructions précises sur ce qu’il faut écrire, mais l’ont exhortée à mettre l’accent sur la solidarité et l’espoir et à ne «dénigrer personne» ou déclarer «la sorcière est morte» au départ du président Donald Trump.

L’attaque de la semaine dernière contre le Capitole américain par des partisans de Trump cherchant à renverser les résultats des élections a représenté un défi pour maintenir un ton positif, mais aussi une inspiration. Gorman dit qu’on lui a donné cinq minutes pour lire et qu’avant ce qu’il a décrit dans des interviews comme “l’insurrection confédérée” le 6 janvier, il avait l’équivalent de trois minutes et demie.

La version finale atteint environ six.

«Ce jour-là m’a donné une seconde vague d’énergie pour finir le poème», dit Gorman, ajoutant qu’il ne se référera pas directement à ce jour mais qu’il va le «toucher». Elle dit que les événements de la semaine dernière n’ont pas radicalement changé le poème sur lequel elle travaillait parce qu’ils ne l’ont pas surprise.

«Le poème n’est pas aveugle», dit-il. “Il ne tourne pas le dos aux preuves de discorde et de division.”

Dans d’autres écrits, Gorman a honoré ses ancêtres, reconnu et célébré sa propre vulnérabilité («Glorieux dans ma fragmentation», a-t-il écrit) et abordé les problèmes sociaux. Son poème «In This Place (An American Lyric)», écrit pour la lecture inaugurale par la poète lauréate américaine Tracy K. Smith en 2017, condamne la marche raciste à Charlottesville, en Virginie et défend sa forme d’art comme une force pour la démocratie. .

Gorman a un statut rare de poète et rêve d’autres cérémonies. Elle adorerait en savoir plus sur les Jeux olympiques de 2028, qui auront lieu à Los Angeles, et en 2037, cela ne la dérangerait pas de se retrouver dans une position encore plus spéciale lors de l’inauguration présidentielle, en tant que nouvelle présidente.

«Je vais dire à Biden que je reviendrai», dit-il en riant.