La police autrichienne a fouillé lundi plus de 60 sites dans quatre régions différentes liées aux mouvements islamistes des Frères musulmans et du Hamas, a annoncé le parquet, une opération sans rapport avec l’attaque de Vienne la semaine dernière.

L’enquête, qui a débuté il y a environ un an, se concentre sur “plus de 70 suspects et diverses associations soupçonnées d’appartenir et de soutenir les organisations terroristes des Frères musulmans et du Hamas”, a indiqué le bureau du procureur de la région de Styrie. .

Parmi les suspects, 30 ont reçu l’ordre de se présenter à la police pour interrogatoire.

Le parquet mentionne “des soupçons de formation d’une organisation terroriste, de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent”.

Les raids, menés à Estira, en Carinthie, en Basse-Autriche et à Vienne, visaient à “attaquer les racines de l’islam politique”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Karl Nehammer.

“Nous agissons de toutes nos forces contre ces organisations criminelles, extrémistes et inhumaines”, a-t-il ajouté.

Lundi dernier, un sympathisant du groupe djihadiste État islamique (EI) a ouvert le feu dans un quartier du centre de Vienne, tuant quatre personnes, lors de la première attaque de ce type depuis des décennies en Autriche.

Suite à l’attaque, le chancelier conservateur Sebastian Kurz a réitéré sa décision de combattre l’islam politique.

