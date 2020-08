Une manifestation massive samedi à Berlin contre les restrictions allemandes contre les coronavirus a été interrompue quelques heures à peine après son début, car la majorité des participants ne portaient pas de masques faciaux ou ne se distanciaient socialement que nécessaire. La police de Berlin estime que 18 000 personnes étaient présentes.

La police de Berlin a tweeté qu’elle avait averti à plusieurs reprises les manifestants de se conformer aux restrictions du pays contre les coronavirus. Berlin a exigé que les gens restent à environ 1,50 mètre l’un de l’autre et que les gens portent un masque facial dans les espaces publics et les installations intérieures. Les événements publics de plus de 1 000 personnes ne seront pas autorisés avant le 1er septembre.

Peu de temps après l’avertissement, la police a tweeté « malheureusement, nous n’avons pas d’autre choix » que de dissoudre la manifestation.

« Nous avons approché le chef de la manifestation et lui avons informé que sa réunion serait dissoute par la police », ont-ils écrit. « Toutes les mesures précédentes n’ont pas conduit au respect des exigences. »

Bien que de nombreux manifestants aient été pacifiques, la police a déclaré que plusieurs arrestations avaient été effectuées samedi.

« Un grand groupe de personnes a jeté des pierres et des bouteilles », a déclaré la police. « Nous avons arrêté 2 personnes. La force a été utilisée sous forme de simple violence physique et de gaz poivré. »

«Nous avons dû procéder à de nombreuses autres arrestations», a ensuite tweeté la police. « Entre autres pour avoir jeté des bouteilles, libérer des prisonniers et d’autres infractions pénales. Parmi les personnes arrêtées se trouve un auteur de livres de cuisine végétaliens. »

Un rassemblement sur la place de la République de Berlin a été dissous, en particulier pour violence, a annoncé la police.

BERLIN, ALLEMAGNE – 29 AOÛT: Un homme vêtu d'un t-shirt de droite et un couple portant des chemises QAnon affrontent la police anti-émeute sur l'avenue Unter den Linden lors de manifestations contre les restrictions liées aux coronavirus et la politique gouvernementale le 29 août 2020 à Berlin , Allemagne.

Plus de 3000 officiers ont été déployés pour aider à maintenir la manifestation après que des partisans anti-restriction et d’extrême droite se soient rendus sur les réseaux sociaux pour appeler les gens à s’armer et à prendre part à la manifestation.

La manifestation a été organisée et promue par des groupes et des médias d’extrême droite, notamment le parti politique islamophobe Alternative for Germany (AfD) et Compact Magazine, qui a été supprimé de Facebook et Instagram vendredi. Compact a qualifié la manifestation de « mouvement de liberté » et a décrit les restrictions relatives aux coronavirus dans le pays comme faisant partie d’une « dictature ».

Les manifestants agitent un drapeau avec le président américain Donald Trump lors d'une manifestation appelée par l'extrême droite et les négationnistes du COVID-19 pour protester contre les restrictions liées à la nouvelle pandémie de coronavirus, le 29 août 2020 à Berlin.

Les photos de la manifestation, qui a été organisée et promue par des groupes et des médias d’extrême droite, montrent de nombreux participants représentant la théorie du complot d’extrême droite QAnon. Les croyants de la théorie infondée pensent que le président Trump tente d’exposer un groupe de mondialistes pédophiles et de célébrités impliquées dans le trafic sexuel qui dirigent secrètement les États-Unis et influencent les problèmes mondiaux. Les partisans de QAnon ne considèrent pas Trump, qui a été lourdement accusé d’agression sexuelle et de viol, comme étant impliqué dans ce réseau.

Ils croient également que de nombreux événements et problèmes mondiaux, y compris l’assassinat de John F. Kennedy et l’EI, sont liés à «l’état profond» des célébrités.

Une pancarte mettant en vedette la chancelière allemande Angela Merkel en tant que prisonnière est vue lors d'une manifestation appelée par l'extrême droite et les négationnistes du COVID-19 pour protester contre les restrictions liées à la nouvelle pandémie de coronavirus, le 29 août 2020 à Berlin.

Le neveu de Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., qui est catégoriquement anti-vaccin et a sans fondement comparé le nombre d’enfants blessés par les vaccins comme « un holocauste », a pris la parole lors de la manifestation.

BERLIN, ALLEMAGNE – 29 AOÛT: Robert F.Kennedy Jr., neveu de l'ancien président américain John F.Kennedy, s'adresse à des personnes d'un large spectre, y compris des sceptiques du coronavirus, des passionnés de conspiration, des extrémistes de droite, des conservateurs religieux, des hippies et d'autres se sont réunis sous la colonne de la victoire dans le centre-ville pour entendre des discours lors d'une manifestation contre les restrictions liées aux coronavirus et la politique gouvernementale le 29 août 2020 à Berlin, en Allemagne.

L’Autorité de l’Assemblée de Berlin avait tenté d’interdire les manifestations de samedi sur la base de ce qui s’était passé lors d’un rassemblement du 1er août, lorsque 20000 personnes se sont rassemblées sans masque facial ni mesures de distanciation sociale pour protester contre les restrictions des coronavirus. Cette décision a exaspéré les partisans d’extrême droite.

Plus de 242000 personnes en Allemagne ont reçu un diagnostic de coronavirus depuis le début de la pandémie, selon Johns Hopkins, dont plus de 11000 à Berlin.

