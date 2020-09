Près de 300 personnes ont été arrêtées dimanche par la police de Hong Kong alors que des agents anti-émeute se jetaient sur des manifestants pour la démocratie opposés au report des élections locales.

Dimanche était censé être le jour du vote pour l’assemblée législative partiellement élue de la ville, l’un des rares cas où les Hongkongais ont le droit de voter.

Mais la dirigeante pro-Pékin de la ville, Carrie Lam, a suspendu les scrutins pendant un an – citant le coronavirus – provoquant la colère de l’opposition pro-démocratie qui espérait capitaliser sur le sentiment anti-gouvernemental bouillonnant.

Des centaines de policiers anti-émeute ont inondé le district de Kowloon dans le but de contrecarrer les appels en ligne à des manifestations flash mob pour marquer le vote suspendu.

Tout au long de l’après-midi, les officiers ont été chahutés par des gens criant des slogans tels que « Rends-moi mon vote! » et « Flics corrompus! » alors que les agents effectuaient de multiples interpellations et fouilles et ordonnaient aux foules de se disperser.

Dans un communiqué sur Facebook, la police a déclaré qu’au moins 289 personnes avaient été arrêtées, principalement pour rassemblement illégal.

Une femme a été détenue en vertu d’une nouvelle loi sur la sécurité que Pékin a imposée à la ville pour avoir scandé des slogans d’indépendance, a ajouté la force.

Des images en direct ont montré que trois éminents politiciens pro-démocratie – Leung Kwok-hung, Figo Chan et Raphael Wong – faisaient partie des détenus.

Les manifestations sont survenues des heures après que la nouvelle unité de sécurité nationale de la police a arrêté Tam Tak-chi, un autre militant pour la démocratie et DJ de la radio, pour «avoir prononcé des paroles séditieuses» – un délit de l’époque coloniale.

Tam est le dernier d’une longue lignée de critiques du gouvernement à se retrouver face à des poursuites ces derniers mois pour leur implication dans des manifestations.

Lorsqu’ils ont annoncé l’arrestation dimanche matin, la police n’a pas expliqué ce que Tam aurait pu dire qui était considéré comme séditieux.

Le bureau de liaison de Pékin à Hong Kong a qualifié les organisateurs de manifestations d ‘ »impitoyables », un porte-parole ajoutant: « il n’y a aucune tolérance pour tout acte qui viole la loi sur la sécurité nationale ».

Le bureau a également promis que « nous ne permettrons absolument pas que Hong Kong soit à nouveau chaotique ».

Le gouvernement du territoire a condamné les «actes illégaux et égoïstes» des manifestants dans un communiqué publié dimanche soir.

« La première priorité pour Hong Kong est actuellement de s’unir et de lutter contre le virus avec des ressources concentrées », a déclaré un porte-parole du gouvernement.

Pékin a lancé une répression généralisée contre ses détracteurs à Hong Kong après que le centre financier ait été secoué par sept mois consécutifs d’énormes et souvent violentes manifestations en faveur de la démocratie l’année dernière.

Les rassemblements ont été presque interdits cette année, les autorités invoquant à la fois des problèmes de sécurité et appliquant des lois anti-coronavirus d’urgence pour interdire les rassemblements publics.

Fin juin, Pékin a également imposé sa nouvelle loi sur la sécurité, qui interdit tout ce que les autorités perçoivent comme la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères.

Au moins 22 personnes ont été arrêtées en vertu de la nouvelle loi depuis son entrée en vigueur, envoyant un frisson dans la ville.

Vendredi, les experts des droits de l’ONU ont averti que les dispositions largement rédigées de la législation constituaient une menace sérieuse pour les libertés politiques et le droit de manifester.

Dans le cadre d’un accord conclu avec la Grande-Bretagne avant le transfert de 1997, la Chine autoritaire a accepté de laisser Hong Kong conserver certaines libertés et autonomie pendant 50 ans.

Les critiques disent que l’accord a été démoli par la loi sur la sécurité et la répression de plus en plus intense contre les partisans de la démocratie de la ville.

Pékin nie que les libertés soient érodées et dépeint les manifestations antigouvernementales comme un complot soutenu par l’Occident pour déstabiliser le continent.

