/ Capture d’écran

Sur vidéo, il a été enregistré en tant que communauté de la zone rurale de Belén, dans la municipalité de La Plata, Huila, a effrayé la police qui se trouvait dans la zone essayant de disperser un groupe, au milieu du deuxième pic de contagions que traverse le pays et qui a contraint la plupart des gouvernements et maires à décréter des mesures telles que le couvre-feu et l’interdiction des agglomérations.

Comme le montrent les images partagées par un utilisateur sur Twitter, un grand groupe d’habitants de la ville – “presque toute la ville “, selon qui a enregistré la vidéo– Ils jettent des bâtons, des pierres, de l’eau, de la mousse et même de la farine sur le camion et la moto sur lesquels les agents de l’institution se mobilisaient au milieu des harangues et des sifflets.

Selon le tweeter qui a publié l’enregistrement sur le réseau social, ce serait une situation courante. “Personnes sans Dieu et sans loi de moins de 14 ans consommant de l’alcool et des drogues les établissements ouvrent 24 heures sur 24, chaque fois que les policiers arrivent, ils les remettent pierre et bouteille », a-t-il souligné.

Tel que rapporté par RCN Noticias, les événements ont été présentés la population réunie pour célébrer le Carnaval des Noirs et des Blancs, célébration qui a été prévue pour les foules, la consommation d’alcool, ainsi que pour violer les protocoles de biosécurité en ne respectant pas les recommandations de distanciation sociale et d’utilisation du masque.

Les événements, qui se seraient produits vendredi 8 janvier dernier, ont été dénoncés par des habitants de La Plata qui n’étaient pas d’accord avec les festivités et ont dû se limiter à regarder comment au moins 100 villageois se sont jetés sur les 15 agents qui est allé contrôler la situation.

“Face à ce désordre, des fermetures d’établissements publics et des assignations à comparaître ont été exécutées. par la loi 1801, aux différents citoyens qui les développaient, ainsi qu’aux organisateurs des parties non autorisées », a déclaré le capitaine, Felipe Andrés Sánchez, commandant du département de police de La Plata.

La situation est enregistrée alors que Huila rapporte 149 nouveaux cas positifs de covid-19 ce samedi. Avec cela, le département atteint un total de 36.889 personnes qui ont contracté la maladie et 1 170 décès tout au long de la pandémie. Maintenant, pour le jour des célébrations, le gouvernement du même a signalé 484 nouvelles infections.

L’entité gouvernementale a également signalé qu’entre hier et aujourd’hui un nouveau cas positif a été enregistré à La Plata, auprès duquel la municipalité est passé de 614 à 615 personnes infectées depuis mars de l’année dernière. Pour le moment, indique le même rapport, la population compte 23 cas actifs – vendredi il y en avait 28 – et seuls 37 décès ont été enregistrés.

Pour autant que l’on sache, le seul territoire de Huila qui a décrété des mesures est sa capitale, Neiva, qui a imposé un confinement total, ou couvre-feu, qui Il circule en ville entre 5 h le dimanche 10 janvier et 5 h le mardi 12 janvier. Le même calendrier s’applique à l’interdiction. Le reste du département semble se déplacer calmement car, comme l’explique son secrétaire à la Santé, Cesar Alberto Polanía, le taux d’occupation des USI adultes est actuellement de 67%.

Lisez aussi: Le ministre de la Santé a admis qu’il n’y a toujours pas de date précise pour l’arrivée du vaccin en Colombie mais pourrait l’annoncer la semaine prochaine