Ce dimanche, on a appris que la police avait tiré et tué un jeune hispanique dans la ville de Philadelphie, en Pennsylvanie.

Par la suite, le bureau du procureur du district de Lancaster a identifié le sujet comme étant Ricardo Muñoz, 27 ans (prétendument autiste).

Selon la déclaration de l’accusation, les policiers ont été appelés à assister à un incident domestique au 300, rue Laurel vers 4 h 15 de l’après-midi. Sur place, ils ont trouvé le sujet armé d’un couteau, pour lequel un policier a ouvert le feu sur lui. Muñoz a été déclaré mort sur les lieux, a rapporté Lancaster Online.

Lors d’une conférence de presse, Jarrad Berkihiser, chef de la police de Lancaster, a indiqué que les enregistrements de la caméra corporelle du policier avaient été remis à l’accusation et que le policier avait été mis en congé administratif.

« Les images montrent que lorsque l’officier passe devant une résidence du pâté de maisons 300 de Laurel Street, Muñoz sort immédiatement de l’intérieur et court vers l’officier, brandissant un couteau au-dessus de sa tête, à la vue de tous, de manière menaçante », dit-il. la déclaration de l’accusation, qui précise également que personne d’autre n’a été blessé dans l’incident.

La police de Philadelphie tue un couteau de transport hispanique; la ville se transforme en chaos (VIDEO)

Berkihiser a déclaré que l’accusation mène l’enquête pénale correspondante, tandis que la police mène une enquête interne « pour s’assurer que la politique, la formation et l’utilisation de la force ont été suivies et établies correctement ». Heather Adams, une procureure de Lancaster, a appuyé les propos du responsable et a appelé la population à se calmer.

« Une fusillade impliquant la police a un impact significatif sur une communauté, comme on le voit avec le grand nombre de personnes rassemblées dans les rues … Cependant, je demande que toutes les réactions soient modérées pendant que l’enquête est en cours », m’a dit.