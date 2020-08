KENOSHA, Wisconsin (AP) – Des dizaines de partisans de la police se sont rassemblés dimanche dans le centre-ville de Kenosha, où des manifestants manifestent contre la brutalité policière depuis la fusillade de Jacob Blake le week-end dernier.

Certains participant au rassemblement dans la ville du Wisconsin portaient des chemises «back the blue». D’autres portaient des drapeaux américains. Ils ont applaudi lorsque les véhicules des forces de l’ordre sont passés.

«Avec les choses auxquelles ils sont confrontés quotidiennement, ils ont besoin de ce petit coup de pouce supplémentaire et de montrer qu’ils sont nécessaires», a déclaré Jennifer Peyton, 44 ans, qui a assisté au rallye. «Je veux dire, si vous alliez au travail tous les jours et que l’on vous disait que vous étiez mauvais ou que vous vous faisiez jeter des choses, je pense que cela pèserait un peu sur votre psyché aussi.

Un policier de Kenosha a tiré sur Blake dans le dos le 23 août, laissant l’homme noir de 29 ans paralysé.

Des manifestants ont défilé à Kenosha chaque nuit depuis la fusillade de Blake, certaines manifestations se transformant en troubles qui ont endommagé des bâtiments et des véhicules. Les autorités affirment qu’un adolescent du nord de l’Illinois a tiré et tué deux manifestants à Kenosha mardi soir.

A 19 heures à 7 heures du matin, le couvre-feu de l’état d’urgence qui devait expirer dimanche a été prolongé jusqu’à 7 heures mercredi, a déclaré le bureau du shérif du comté de Kenosha.

La fusillade de Blake a déclenché de nouvelles manifestations contre l’injustice raciale et la brutalité policière plusieurs mois après la mort de George Floyd le 25 mai a déclenché une plus large prise en compte de la race.

Floyd, un autre homme noir, a été menotté et est mort après qu’un officier de Minneapolis a pressé son genou dans le cou de Floyd.

Blake a été abattu après que trois agents de Kenosha aient répondu à un appel de conflit domestique.

Dans une vidéo sur téléphone portable enregistrée par un spectateur, Blake marche du trottoir à l’avant d’un SUV jusqu’à sa porte côté conducteur alors que les agents le suivent avec leurs armes à feu et lui crient dessus. Alors que Blake ouvre la porte et se penche dans le SUV, un officier attrape sa chemise par derrière et ouvre le feu. Trois des enfants de Blake étaient dans le véhicule.

Les responsables de la ville ont identifié Rusten Sheskey comme l’officier qui a tiré sur Blake.

Le syndicat de la police de Kenosha a déclaré que Blake avait un couteau et s’est battu avec des policiers. Les enquêteurs de l’État ont seulement déclaré que les agents avaient trouvé un couteau sur le plancher de la voiture.

Blake est soigné dans un hôpital. Son père, Jacob Blake Sr., a déclaré qu’il était paralysé de la taille aux pieds.

Ben Crump, un avocat de la famille, a déclaré dimanche à «Face the Nation» de CBS que le jeune Blake avait subi des «blessures catastrophiques», notamment une moelle épinière percée et des vertèbres brisées. Il a perdu son côlon et la majeure partie de son intestin, a déclaré Crump.

Comme la mort de Floyd, la fusillade de Blake a alimenté un mouvement national contre la brutalité policière et le massacre de Noirs par des agents des forces de l’ordre.

Le mouvement a encore révélé de profondes divisions dans le pays.

Certaines personnes présentes au rassemblement de dimanche ont signé des pétitions demandant le rappel du gouverneur Tony Evers et du lieutenant-gouverneur Mandela Barnes, tous deux démocrates, et ont ajouté des messages de soutien sur des affiches manuscrites remerciant la police en tant que héros.

Environ 1 000 personnes ont participé à un rassemblement pour protester contre les violences policières samedi.

Le maire de la ville, John Antaramian, a déclaré dimanche qu’il demanderait à l’État 30 millions de dollars pour reconstruire des parties de Kenosha détruites ou endommagées par la violence, selon le Kenosha News.

Le président Donald Trump s’est prononcé contre les manifestations qui durent l’été. Il devrait se rendre mardi à Kenosha pour rencontrer les forces de l’ordre et enquêter sur les dommages causés par les manifestations.

Evers a écrit à Trump dimanche, exhortant le président à reconsidérer ses projets de visite à Kenosha.

«Moi-même, ainsi que d’autres dirigeants communautaires qui ont tendu la main, je suis préoccupé par ce que votre présence signifiera pour Kenosha et notre État. Je crains que votre présence ne fasse qu’entraver notre guérison. Je crains que votre présence ne fasse que retarder notre travail pour surmonter les divisions et avancer ensemble », a écrit Evers.

Barnes a indiqué que Trump pourrait ne pas être le bienvenu.

« Je ne sais pas comment, compte tenu des déclarations précédentes du président, qu’il a l’intention de venir ici pour être utile et nous n’en avons absolument pas besoin pour le moment », a déclaré Barnes à . dimanche.

Crump a déclaré que la famille Blake « n’avait pas été contactée pour le moment » par Trump.

Dimanche, certains habitants de Kenosha se sont rassemblés autour d’un dollar familial alors que des volontaires distribuaient des dons et peignaient des messages de paix sur des bâtiments à bord. Un DJ a joué de la musique house et du hip-hop pendant que des bénévoles dansaient, portant des masques pour se protéger contre le coronavirus.

«J’en avais besoin aujourd’hui», a déclaré David Sanchez, 66 ans, retraité. «Je suis allé à l’église ce matin et tout était à propos de Jacob Blake et de sa famille. C’est 100% positif. »

Sanchez a déclaré que la fusillade de Blake avait forcé Kenosha à «sortir du placard».

«Il y a eu beaucoup de préjugés ici, pendant des années», a déclaré Sanchez, dont la famille a déménagé à San Antonio, au Texas, dans les années 1950. «Nous devons y faire face.»