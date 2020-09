La gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a annoncé un plan pour réduire la violence à Portland alors que la plus grande ville de l’État était sous le choc lundi après une fusillade fatale d’un week-end à la suite d’affrontements entre manifestants et partisans du président Donald Trump.

Brown a déclaré dimanche que la police de l’État de l’Oregon retournerait à Portland pour aider les autorités et a appelé les autres forces de l’ordre de l’État à fournir de l’aide au milieu des manifestations nocturnes depuis le meurtre de George Floyd en garde à vue à Minneapolis.

Un homme a été mortellement abattu samedi peu de temps après qu’une caravane de véhicules transportant des partisans de Trump ait traversé Portland, suscitant des contre-protestations passionnées. Joey Gibson, fondateur du groupe de droite Patriot Prayer, a identifié la victime comme étant Aaron «Jay» Danielson et l’a traité de «bon ami».

La police de Portland a confirmé l’identité lundi, affirmant que Danielson avait 39 ans et était mort d’une blessure par balle à la poitrine. La police n’a pas identifié publiquement le tireur.

« Repose en paix Jay! » a tweeté Trump, qui a poursuivi lundi ses attaques contre le maire de Portland, Ted Wheeler, le qualifiant de « blague de maire » après l’avoir traité de « fou » dimanche.

« C’est un Trump classique », a déclaré un Wheeler en colère lors d’une conférence de presse dimanche. » Président, comment pouvez-vous penser qu’un commentaire comme celui-là, si vous le regardez, soit utile de quelque manière que ce soit? C’est une position agressive. Ce n’est pas une collaboration. «

Dimanche, la police a déclaré un rassemblement illégal et arrêté 29 personnes alors que les autorités tentaient de chasser les gens du centre-ville et de désamorcer les tensions.

Voici ce que nous savons lundi:

Trump défend Kyle Rittenhouse à la veille de sa visite à Kenosha

Le président Donald Trump a défendu le jeune homme de 17 ans qui a tué par balle deux manifestants dans le Wisconsin la semaine dernière, souscrivant aux affirmations de l’avocat de Kyle Rittenhouse selon lesquelles il avait agi en légitime défense.

Se référant à la vidéo de l’incident sur téléphone portable, Trump a déclaré lundi aux journalistes que Rittenhouse «essayait de s’éloigner d’eux, je suppose, il semble» et a déclaré que les manifestants «l’avaient violemment attaqué». Trump a noté à plusieurs reprises que la fusillade était toujours sous enquête mais semblait également s’appuyer sur l’argument d’autodéfense de Rittenhouse.

« Je suppose qu’il avait de très gros problèmes », a déclaré Trump à propos de Rittenhouse. « Il l’aurait été, il aurait probablement été tué. Mais c’est sous – c’est sous enquête. »

Trump a fait ces remarques un jour avant de se rendre à Kenosha, dans le Wisconsin, dernier point éclair de violentes manifestations après que la police ait tiré le 23 août sur Jacob Blake, un père noir laissé paralysé de la taille aux pieds. Rittenhouse a été accusé de cinq crimes et d’un délit après avoir tiré sur trois personnes mardi.

Trump n’appellera pas la mère de Blake si les avocats écoutent

Lors d’une conférence de presse, le président Donald Trump a déclaré qu’il ne prévoyait pas de rencontrer la famille de Jacob Blake car ils souhaitaient impliquer des avocats.

« J’ai pensé qu’il valait mieux ne rien faire là où des avocats sont impliqués », a déclaré Trump. «Ils voulaient que je parle mais ils voulaient que des avocats soient impliqués et j’ai pensé que c’était inapproprié, alors je ne l’ai pas fait.

Le voyage de Trump à Kenosha: Il n’est pas prévu de rencontrer la famille de Jacob Blake lors de la visite de Kenosha, selon la Maison Blanche

Trump a dit qu’il avait parlé au pasteur de la famille et qu’ils avaient eu une « bonne conversation ». Il a ajouté que « je pourrais le faire à un moment donné, mais ils avaient un avocat qui voulait être au téléphone et j’ai dit non. C’est inapproprié, mais j’ai juste donné mes meilleures salutations. »

S’adressant à ., Jacob Blake Sr., le père de Blake, a déclaré que la famille n’avait pas de pasteur. Dans un communiqué, l’avocat des droits civils Ben Crump, qui représente la famille de Blake avec les coconseils Patrick Salvi II et B’Ivory LaMarr, a déclaré que Trump avait contacté le pasteur de la mère de Blake, Julia Jackson, pour organiser un appel téléphonique avec elle.

« Il a correctement référé la Maison Blanche à l’équipe juridique, mais, comme le président Trump l’a reconnu lors de son briefing télévisé, il a refusé de recevoir un appel si l’équipe juridique de Mme Jackson surveillait l’appel », ont déclaré Crump, Ivory et LaMarr.

Ils ont ajouté: «Les principaux objectifs de la famille sont de soutenir le rétablissement de Jacob et de lui garantir justice. Si l’appel avait eu lieu, Mme Jackson était prête à demander au président Trump de regarder la vidéo de la fusillade de M. Blake et de faire ce qu’elle a demandé à toute l’Amérique de faire – examiner votre cœur. «

Que s’est-il passé pendant le tournage de Portland?

La police a fourni peu de détails sur la fusillade et a déclaré qu’il n’était pas clair si elle était politiquement motivée. Le chef du bureau de police de Portland, Chuck Lovell, a déclaré qu’aucune arrestation n’avait été effectuée et a appelé à la paix.

«Le problème des armes à feu nous préoccupe beaucoup, mais les gens ont le droit constitutionnel de porter légalement des armes à feu», a déclaré Lovell. « C’est donc difficile à éviter. Certaines des instances qui se produisent, vous parlez en une fraction de seconde, quelques secondes. Souvent, nous ne sommes pas là pour voir les choses arriver. »

La caravane de partisans de Trump a traversé Portland samedi soir après un rassemblement à Clackamas, à proximité.

Des bagarres et autres escarmouches ont éclaté entre les groupes. À 20h30, la caravane avait quitté le centre-ville, et 15 minutes plus tard, la fusillade s’est produite.

Qu’est-ce que la prière patriote? Groupe de droite lié aux affrontements de Portland

La victime portait un chapeau de prière Patriot

Des vidéos et des photos de la fusillade se sont répandues sur les réseaux sociaux, montrant l’homme portant un chapeau de prière Patriot.

« Nous aimons Jay et il avait un cœur si immense. Que Dieu le bénisse et la vie qu’il a vécue », a écrit Gibson sur sa page Facebook.

Basé dans l’État de Washington, Patriot Prayer est un groupe de droite « qui lutte contre la corruption, le grand gouvernement et la tyrannie utilisant Dieu pour la force et le pouvoir de l’amour », a écrit Gibson sur la page Facebook du groupe.

Le Southern Poverty Law Center, qui défend les droits civils, a déclaré que les membres de Patriot Prayer se livraient souvent à la violence contre leurs opposants politiques.

«Nous craignons maintenant que (les groupes d’extrême droite à Portland) utilisent cette mort tragique comme excuse pour agir avec encore plus d’impunité contre les antifascistes, les gauchistes, les militants de Black Lives Matter et les journalistes», a déclaré Cassie Miller, analyste principale de recherche. pour le SPLC.

Patriot Prayer a rassemblé les partisans de Trump pour des manifestations à Portland depuis 2017. Samedi, le groupe a organisé un « rassemblement pour la liberté » pour la Tip Top Tavern à Vancouver, Washington, pour protester contre « l’intimidation et le harcèlement par l’État » au milieu des restrictions COVID-19.

Gibson est arrivé à Portland samedi soir après la fusillade et a été brièvement enfermé dans une station-service voisine par des manifestants en colère.

L’avocat de Kyle Rittenhouse dit qu’un adolescent accusé de meurtre est un « héros »

L’avocat de Kyle Rittenhouse a présenté lundi son client comme « un héros qui n’avait d’autre choix que de se défendre ».

L’avocat John Pierce, dans une interview avec USA TODAY, a qualifié l’affaire contre l’adolescent de «la poursuite la plus politique de l’histoire de ce pays». Rittenhouse, 17 ans, d’Antioche, dans l’Illinois, et un membre de la milice autoproclamé, fait face à des accusations de meurtre en lien avec la fusillade.

Pierce, qui dirige la défense du tireur présumé, a déclaré qu’un effort national de collecte de fonds avait déjà rapporté « des centaines de milliers » de dollars en dons à un fonds de défense.

«L’enfant est injustement accusé de meurtre parce que les maires et les gouverneurs ont abdiqué leurs propres responsabilités de maintien de l’ordre public», a-t-il déclaré.

Pierce a déclaré que son client s’était rendu à Kenosha après qu’un propriétaire d’entreprise local a appelé à l’aide pour protéger des propriétés, y compris un parking et un atelier de carrosserie, que le propriétaire pensait être menacé par les troubles à Kenosha. L’avocat a déclaré qu’il ne savait pas qui avait répondu à la demande initiale, mais il a déclaré que Rittenhouse et d’autres associés avaient répondu à l’appel.

«Il n’est pas allé là-bas à la recherche d’un combat», a déclaré Pierce.

Le gouverneur de l’Oregon Brown: des groupes de droite sont venus « à la recherche d’un combat »

Brown a dévoilé dimanche soir un «plan unifié d’application de la loi» visant à mettre fin à «la violence et à l’incendie criminel» à Portland tout en protégeant la «liberté d’expression».

Le plan appelle les forces de l’ordre de tout l’État à aider les autorités de Portland. La police d’État serait déployée pour libérer les enquêteurs avec le bureau de police de Portland pour procéder à des arrestations.

Le plan de Brown a appelé le bureau du procureur du district de Multnomah à poursuivre les incendies criminels et autres infractions violentes. Le FBI et le bureau du procureur américain fourniront des ressources, a déclaré Brown.

«Nous devons tous nous rassembler – élus, dirigeants communautaires, nous tous – pour arrêter le cycle de la violence», a déclaré Brown dans un communiqué. «Mais ce n’est que la première étape. Le vrai changement viendra du travail acharné pour parvenir à la justice raciale. Et cela commence par nous tous écoutant les uns les autres et travaillant ensemble. «

Brown a déclaré: «Le groupe de droite Patriot Prayer et des membres de la milice autoproclamés sont entrés en voiture dans le centre-ville de Portland la nuit dernière, armés et à la recherche d’un combat. Chaque Oregonien a le droit d’exprimer librement ses opinions sans craindre une violence meurtrière. Je ne permettrai pas à Patriot Prayer et aux suprémacistes blancs armés de faire couler plus de sang dans nos rues.

«À maintes reprises, de Charlottesville à Kenosha en passant par Portland, nous avons vu l’issue tragique lorsque des justiciers armés de droite prennent les choses en main. La violence armée n’est jamais, jamais la réponse. «

Les manifestations à Portland se poursuivent pendant près de 100 nuits consécutives

Les manifestations se sont poursuivies dimanche soir, même si les foules étaient moins nombreuses. Beaucoup portaient des casques, des masques à gaz et d’autres équipements, a déclaré la police dans un communiqué, et certains ont jeté des pierres, des œufs et d’autres objets sur les agents.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux a montré des policiers jetant des manifestants au sol lors d’arrestations, dont la plupart étaient pour conduite désordonnée ou interférence avec un agent.

Les manifestants sont descendus dans les rues de Portland pendant près de 100 nuits pour exiger des changements dans l’application de la loi et la fin du racisme et de l’injustice systémiques.

Les troubles ont commencé à la suite de la mort de Floyd, un homme noir, après qu’un policier blanc de Minneapolis s’est agenouillé sur son cou pendant près de neuf minutes le Memorial Day.

Des manifestations massives ont éclaté dans tout le pays dans les jours qui ont suivi. Les troubles à Portland ont augmenté et coulé, mais la ville a attiré l’attention nationale en juillet après que Trump a envoyé des agents fédéraux.

Cette décision a conduit à une montée des tensions alors que les agents procédaient à des arrestations dans des véhicules banalisés et utilisaient des gaz lacrymogènes et d’autres tactiques violentes. Les manifestants ont allumé des feux d’artifice, déclenché des incendies et vandalisé des bâtiments tout au long des manifestations. Plus de 600 personnes ont été arrêtées depuis fin mai.

Trump et le maire de Portland se disputent la ville

Trump a répété ses attaques contre Wheeler et les dirigeants démocrates dans d’autres villes qui, selon lui, « avaient perdu le contrôle ».

« Portland est un gâchis, et ce depuis de nombreuses années. Si cette blague de maire ne le nettoie pas, nous irons le faire pour eux! » Trump a tweeté lundi.

Trump a également attaqué son challenger de campagne, le candidat démocrate à la présidence Joe Biden, et a appelé à «la loi et l’ordre».

Après que Trump ait qualifié Wheeler de « fou » dimanche, le maire a demandé à Trump de « travailler avec lui ». «Pourquoi n’essayons-nous pas cela pour changer?» Wheeler a demandé lors d’une conférence de presse.

« J’ai certainement tendu la main, je crois de manière collaborative, en disant plus tôt que vous devez faire votre part et que je dois faire ma part et ensuite nous devons tous les deux être tenus responsables », a déclaré Wheeler.

Wheeler a supplié ceux qui pourraient venir à Portland pour se venger du tir de rester à l’écart. «Ce n’est pas le moment de vous mettre en colère parce que vous lisez sur Twitter quelque chose qu’un type a inventé dans le sous-sol de sa mère.»

Kenosha: Trump prévoit une visite; Plus de 200 personnes arrêtées depuis le début des manifestations

Mardi, Trump prévoit de se rendre à Kenosha, dans le Wisconsin – entre Milwaukee et Chicago – pour surveiller la ville après une violente semaine de manifestations à la suite de la fusillade de Jacob Blake.

Blake, un homme noir, a été abattu sept fois par un policier blanc de Kenosha et est paralysé de la taille aux pieds. La fusillade a suscité des appels à la justice et des troubles, et la semaine dernière, lors d’une manifestation, un homme armé, membre d’une milice autoproclamé, a tué par balle deux personnes et en a blessé une autre. Kyle Rittenhouse d’Antioche, Illinois, un membre de la milice autoproclamé, fait face à des accusations de meurtre en lien avec la fusillade.

Trump prévoit de rencontrer les forces de l’ordre pendant le voyage. La attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré lundi qu’il n’était pas prévu que Trump rencontre la famille de Blake, qui s’est entretenue avec le candidat démocrate à la présidence Joe Biden la semaine dernière.

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a envoyé dimanche une lettre à Trump l’exhortant à «reconsidérer» sa visite. Il a déclaré que la semaine dernière avait été « particulièrement difficile » et que les communautés à travers l’État étaient confrontées à un « chagrin extraordinaire ».

La police de Kenosha a déclaré lundi avoir arrêté plus de 200 personnes liées aux troubles qui ont suivi dans la ville après la fusillade de Blake. Parmi ceux-ci, plus de la moitié venaient de l’extérieur de Kenosha, originaires de 44 villes différentes. La plupart des arrestations concernaient des violations du couvre-feu; d’autres comprenaient des accusations allant du port d’armes dissimulées, du cambriolage et de la possession de substances contrôlées. Plus de 20 armes à feu ont été saisies.

Contribuant: John Bacon, Jordan Culver, Kevin Johnson et Jorge L. Ortiz, John Fritze, Kevin Johnson, Courtney Subramanian et David Jackson, USA TODAY; Elliot Hughes, Milwaukee Journal Sentinel; The Associated Press

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Tir de protestation à Portland, Kenosha: qu’est-ce que Patriot Prayer; Visite de Trump