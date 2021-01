Il s’agit du quatrième meurtre d’un signataire de la paix à ce jour en 2021.

Deux jours après le meurtre de Geovany Claro García, connu sous le nom de Gerson Piñeros, ancien combattant des anciennes Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), était connu, les autorités ont assuré qu’il continuait à commettre un crime et qu’en fait il appartenait à une dissidence du groupe armé. La police de la municipalité d’Ocaña, dans le département de Norte de Santander, a rapporté ce 13 janvier que Bien sûr, il était lié aux dissidents du 33e Front et il a continué d’attaquer la population de la sous-région de Catatumbo.

“Nous avons des informations selon lesquelles cette personne a été démobilisée des Farc et a été lié au groupe armé 33, fief des FARC éteintes. Selon les informations, il a été transféré par une autre personne qui a également été blessée, qui a refusé de recevoir des soins médicaux et l’a laissé dans cet hôpital », a déclaré à la radio RCN le major Hernán Darío Herrera, commandant du deuxième district de la police d’Ocaña.

L’événement violent s’est produit dans la matinée dans le secteur de La Curva, une zone rurale de la commune de Convencion (Norte de Santander). Les premières versions rapportaient que Claro García était décédée après avoir été au milieu d’une confrontation entre les dissidents des Farc et “Los Pelusos”, mais Selon les nouvelles déclarations de la police, l’homme n’a pas été pris entre deux feux, mais participait activement à l’attaque.

Lis: La Colombie a “craqué” dans les droits de l’homme en 2020

Giovani Claro a vécu dans la zone territoriale de formation et de réincorporation (ETCR) Negro Eliécer Gaitán, à Caño Indio, juridiction de la municipalité de Tibú (Norte de Santander) et Jusqu’au jour de l’attaque, il a toujours été signalé qu’il accomplissait ses tâches de réincorporation de manière satisfaisante. Bien sûr, 36 ans, a créé le collectif AsoTrinidad, une association pour promouvoir les idées d’anciens guérilleros qui veulent travailler dans des projets agricoles dans la zone rurale de Tibú.

Pour les ex-combattants et les habitants de Claro, il est difficile de croire que cela a quelque chose à voir avec le feu croisé qui lui a coûté la vie parce que ils disent qu’il était complètement dévoué à cultiver banane, yucca et igname sur le territoire. De même, ils ont exclu qu’il s’agissait de représailles car le vétéran n’avait reçu aucune menace d’aucune sorte.

Un autre point que ceux qui connaissaient Claro soutiennent pour réfuter la version des autorités est qu’il n’était pas en état de participer à une attaque, puisqu’il se remettait d’une opération chirurgicale pratiquée dans la municipalité de Convencion.

Pour l’instant, les déclarations de la police d’Ocaña n’ont pas été confirmées par les autorités nationales et aucune preuve des allégations n’a été fournie. Le parti politique Farc n’a pas non plus fait de déclaration sur ces accusations.

Jusqu’à présent, la seule chose confirmée est que les autorités locales enquêtent pour savoir si cet acte était prémédité et il avait l’intention d’assassiner Claro en raison de sa condition d’ancien combattant, ou s’il s’agit d’un crime dont l’objectif n’était pas la réintégration.

Dans tous les cas, les ex-combattants et les membres du parti politique FARC ont constamment dénoncé que le gouvernement national ne protège pas les démobilisés. Ce secteur affirme que l’État les a abandonnés et ne leur a pas offert les garanties pour la mise en œuvre de l’Accord de paix définitif et qu’ils ne bénéficient d’aucune protection pour leur intégrité physique.

Il est important de souligner que jusqu’à présent cette année, ils ont déjà assassiné quatre ex-combattants des FARC. Bien sûr, elle serait la 253e victime depuis la signature des accords de La Havane, selon l’Institut d’études pour le développement et la paix (Indepaz).

Vous etes peut etre intéressé:

La Colombie enregistre 15898 nouveaux cas de COVID-19 ce 13 janvier