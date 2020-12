Le caméraman de . Kumerra Gemechu sur une photo fournie par sa famille. 27 décembre 2020. Document via REUTERS

NAIROBI, 28 décembre (.) – Le caméraman de ., Kumerra Gemechu, a été arrêté jeudi dernier à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, et restera en détention pendant au moins deux semaines, a annoncé sa famille.

Les raisons de l’arrestation de Kumerra, contre qui des accusations ont été portées, n’ont pas été communiquées à la famille et la police n’a pas répondu aux demandes de commentaires de ..

Kumerra, 38 ans, travaille pour . en tant que caméraman indépendant depuis une décennie.

Après une brève audience vendredi à laquelle un avocat n’était pas présent, un juge a ordonné la détention de Kumerra pendant 14 jours supplémentaires pour donner à la police le temps d’enquêter, a déclaré la famille.

Dans un communiqué publié lundi, l’agence de presse . a fermement condamné l’arrestation de Kumerra. L’arrestation fait suite à un passage à tabac le 16 décembre du photographe de . Tiksa Negeri par deux policiers fédéraux éthiopiens.

“Kumerra fait partie d’une équipe de . qui rapporte de l’Éthiopie de manière juste, indépendante et impartiale. Le travail de Kumerra démontre son professionnalisme et son impartialité, et nous n’avons connaissance d’aucun motif pour son arrestation”, a déclaré le rédacteur en chef de ., Stephen J. Adler, dans la déclaration.

«Les journalistes doivent être autorisés à rapporter les informations dans l’intérêt public sans craindre d’être harcelés ou blessés, où qu’ils soient. Nous ne nous reposerons pas tant que Kumerra ne sera pas libéré», a déclaré Adler.

Une dizaine de policiers fédéraux armés sont arrivés au domicile de Kumerra à Addis-Abeba jeudi soir et l’ont emmené menotté devant sa femme et ses trois enfants, a déclaré sa femme Hawi Desalegn. Elle a ajouté que sa fille aînée, âgée de 10 ans, s’accrochait à lui en hurlant alors qu’il était emmené.

La police a également confisqué le téléphone de Kumerra, un ordinateur, des cartes mémoire et des papiers, selon la famille.

JOURNALISTES ARRESTÉS

L’arrestation de Kumerra fait suite aux pressions exercées par le gouvernement sur les journalistes de certains médias internationaux qui couvraient le conflit dans la région du Tigray du nord de l’Éthiopie, où les forces gouvernementales combattaient l’ancien parti au pouvoir, le Front de libération du peuple du Tigray (TPLF).

Kumerra a couvert le conflit du Tigray, mais . n’a pas pu déterminer si son arrestation était liée à son travail. Les responsables gouvernementaux n’ont pas répondu aux questions de . sur la question de savoir si leur couverture était en cause.

Le régulateur éthiopien des médias, l’Autorité éthiopienne de radiodiffusion, a accusé . et d’autres médias internationaux dans une déclaration du 23 novembre sur sa page Facebook de couverture “fausse” et “déséquilibrée” des combats en Tigray.

“Nous restons fermes dans nos reportages sur le conflit dans la région du Tigré et continuerons de faire des reportages sur l’Éthiopie avec intégrité, indépendance et impartialité, comme nous le faisons dans le monde”, a déclaré . dans un autre communiqué.

On pense que des milliers de personnes ont été tuées et environ 950 000 ont dû être déplacées par ce conflit d’un mois. Le gouvernement affirme qu’il contrôle désormais la région en difficulté, mais qu’il contrôle strictement l’accès et que certaines zones n’ont toujours pas de couverture de téléphonie mobile.

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), basé à New York, a déclaré que l’arrestation de Kumerra était “le dernier exemple de la façon dont la liberté de la presse s’érode rapidement sous le Premier ministre Abiy Ahmed, après un espoir éphémère de réformes “.

(Information de la rédaction de Nairobi; traduite par Jose Elías Rodríguez)