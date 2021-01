PHOTO DE FICHIER: le ministre français de l’Intérieur Gerald Darmaninen à Paris, France. 16 décembre 2020. REUTERS / Gonzalo Fuentes / File Photo

PARIS, 2 janvier (.) – La police française a fermé samedi une énorme fête dans le nord-ouest de la France qui se déroulait depuis le réveillon du Nouvel An, défiant le couvre-feu et les restrictions relatives aux coronavirus.

Environ 2500 personnes avaient assisté à cette «rave» dans un entrepôt abandonné de la ville de Lieuron, près de Rennes. Certains des participants se sont affrontés avec des policiers samedi, a indiqué la police.

Le ministre de l’Intérieur, Gerald Darmanin, a déclaré sur Twitter que les personnes présentes à l’événement avaient été condamnées à une amende et que les organisateurs étaient en cours d’identification et seraient poursuivis.

La préfecture d’Ille-et-Vilaine a déclaré sur Twitter que 800 amendes avaient été infligées à ce jour pour avoir participé à une fête illégale, enfreindre le couvre-feu et ne pas porter de masque. Les autorités sanitaires locales ont exhorté les participants à s’isoler pendant sept jours.

Les procureurs de Rennes ont ouvert une enquête sur l’organisation illégale de la «rave», ainsi que sur les affrontements de certains des participants contre les forces de l’ordre, a indiqué la préfecture.

Une voiture de police a été incendiée et trois autres endommagées, a ajouté la préfecture. Les participants à la fête ont jeté des bouteilles et des pierres sur les policiers, dont certains ont été légèrement blessés.

Avec le plus grand nombre de cas de COVID-19 en Europe de l’Ouest, la France resserre les restrictions et a imposé un nouveau couvre-feu, qui prend effet samedi, dans 15 départements du nord-est et sud-est du pays. Dans ces régions, personne ne peut sortir de chez lui après 18 heures (dans le reste du pays, le couvre-feu se poursuivra à 20 heures).

La France a déjà ordonné deux verrouillages nationaux depuis le début de la pandémie.

Pendant ce temps, en Espagne, dans la ville de Llinars del Vallès (Barcelone), la police a également expulsé samedi une autre «rave» qui se tenait depuis le 31 janvier et comptait environ 200 participants.

Les trois organisateurs de l’événement ont été arrêtés, ont déclaré des responsables, ajoutant qu’eux-mêmes et les participants seraient inculpés et encourent des amendes comprises entre 3 000 et 600 000 euros.

(Informations de Marc Angrand et Leigh Thomas; édité par Mark Potter; traduit par Jorge Martínez)