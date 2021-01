Felipe Gallegos, un officier du département de police de Houston, est accusé d’homicide au cours d’un raid. Gallegos est accusé d’avoir abattu Dennis Tuttle lors d’une recherche de drogue qui s’est terminée par une fusillade. La Division anti-stupéfiants a pris d’assaut le domicile de Tuttle. et sa femme les accusant de vendre de l’héroïne.

Gallegos, 33 ans, est inculpé par le bureau du procureur du comté de Harris à Houston pour l’homicide par balle de Dennis Tuttle dans ce qui était une étrange affaire de drogue dans le quartier d’East End le lundi 28 janvier 2019.

Ce jour-là, Gallegos, avec d’autres agents infiltrés de la division anti-drogue HPD, est entré par effraction dans la maison de Tuttle et de sa femme Rhogena Nicholas parce qu’ils étaient prétendument des vendeurs d’héroïne, et tous deux ont été tués dans la fusillade.

Felipe Gallegos, avant de se livrer volontairement à ses collègues de la division des homicides du HPD, a tenu une conférence de presse dans la matinée du mardi 26 janvier 2021 pour qualifier l’accusation de “injustice”.

Le procureur général du comté de Harris, Kim Ogg, a rapporté lors d’une conférence de presse lundi 25 janvier 2021 que Gallegos était l’un des officiers inculpés dans une affaire qui a scandalisé l’opinion publique.

Les yeux de la communauté sont tombés sur ce raid qui s’est terminé avec Nicholas et Tuttle et même leurs chiens abattus parce que les agents ne disposaient pas de preuves suffisantes contre le couple.

Une des versions de l’avocat de la famille de Tuttle et Nicholas détaille que les agents du HPD ne se sont pas identifiés comme des policiers, ils étaient le visage couvert, ils ne portaient pas de mandat de perquisition et le couple les a pris pour des criminels.

Les maris Tuttle et Nicholas, en voyant les hommes pénétrer par effraction dans leur maison, ont sorti des armes et ont commencé à tirer, leurs chiens ont attaqué les intrus et les officiers du HPD ont répondu à la fusillade. Cinq officiers ont été blessés.

Depuis lors, le procureur Ogg a ouvert une enquête contre tous les agents de la division anti-drogue du HPD, qui a abouti à plusieurs accusations.

Felipe Gallegos est accusé du meurtre de Tuttle devant le juge Frank Aguilar du 228e tribunal de district pénal du comté de Harris. Au moment d’écrire ces lignes, l’agent Gallegos n’a pas été arrêté.

L’agent vétéran Gerald Goines de la division de lutte contre la drogue du HPD est également accusé de meurtre dans la mort de Tuttle, 59 ans, et de Rhogena, 58 ans. Le reste des policiers impliqués font face à d’autres accusations moins graves.

Goines est au centre de tout le raid chaotique qui s’est terminé avec la mort du couple car, selon le procureur, il a menti à un juge pour lui permettre d’entrer dans la maison de l’East End sans s’identifier comme des policiers.

Dans le jargon policier et juridique, le terme est «mandat de perquisition sans encoche» et les juges accordent ce droit aux services de police dans des situations de danger extrême et face à la commission évidente d’un crime.

Goines a déclenché le raid sur la maison de Tuttle et Rhogena parce qu’un informateur hispanique confidentiel était celui qui lui a assuré qu’à cette adresse au 7815 Harding Street, au cœur du quartier hispanique d’East End, ils vendaient de l’héroïne.

La crédibilité de l’informateur de Goines, qui n’a pas été publiquement identifiée, a été mise en doute par le procureur Ogg car elle considère qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour prouver que le couple a vendu des stupéfiants.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la Division des droits civils du bureau du procureur du comté de Harris, ce qui a déclenché un débat public dans divers secteurs de Houston sur les procédures et les méthodes des agents HPD infiltrés.

L’enquête ordonnée par Ogg a été si approfondie que toutes les arrestations de carrière effectuées par des officiers qui ont participé au raid East End sont en cours d’examen pour d’autres actes répréhensibles.

Outre Felipe Gallegos et Gerald Goines, les autres agents de la Division Anti-Narcotiques du HPD faisant face à des accusations sont Óscar Pardo, Cedell Lovings, Nadeem Ashraf, Frank Medina et Griff Maxwell.

Les agents font face à des accusations allant de l’organisation criminelle par un fonctionnaire à la falsification de dossiers gouvernementaux. En raison de la gravité des accusations, certains documents ne sont pas disponibles pour consultation publique.

Gerald Goines et Felipe Gallegos, selon le code pénal de l’État du Texas, encourent une peine de 20 à 99 ans de prison pour le crime d’homicide de Tuttle et Nicholas s’ils sont reconnus coupables après leur procès.

Une source au sein de l’enquête policière, qui a demandé à ne pas être identifiée en public, a révélé à MundoHispánico qu’à ce jour, au moins 91 cas de drogue sur lesquels le détective Goines a enquêté sont criblés d’actes répréhensibles et d’arrestations injustifiées.

