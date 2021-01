Un sujet habillé comme s’il était un croisement entre un chasseur de castors et le chef de la tribu Séminole. Un autre, courant comme un fou habillé en Batman, ne manquant que la batcar. Celui qui sait parfaitement où aller et gère un atrium du très congrès.

Les quelques policiers et agents de sécurité se mettent à couvert armés, couvrant leur position avec les meubles du lieu pour affronter les hordes de gens qui courent comme des buffles -bien que ces bovins courent au moins en troupeaux, avec un sentiment d’appartenance à une classe- à la recherche d’un selfie ou d’une photo qui immortalise “son” agression au siège de la démocratie dans votre pays.

À la fin de cet assaut impromptu, tout le monde fait la queue pour sortir comme si de rien n’était. Une femme tuée par balle, quatre de plus par crise cardiaque. Peu de détenus, beaucoup de bruit, beaucoup de destructions.

Quelques heures auparavant, le président, leur président, avait encouragé les masses concentrées à nier la légitimité qui a été le vainqueur de ces dernières élections présidentielles. Il a pointé du doigt, ils ont arrangé.

Oui mesdames et messieurs, ce n’est pas une scène théâtrale, pas un film hollywoodien – même s’il vaut la peine de dire qu’au moins dans les films hollywoodiens, le Congrès des États-Unis semblait être mieux protégé. C’est le présent du supposé premier la démocratie du monde, les États-Unis. Et son principal protagoniste, aussi incroyable que cela puisse paraître, est son président: Donald Trump.

Personne ne peut dire que Trump n’a pas averti. Et c’est que comme le dit le dicton, “de ces boues ces boues”. Il est au moins hypocrite de voir combien de ceux qui acclamé la “boniment“De leur président, quand ils ont vu” brûler la barbe du voisin “, ils ont décidé de sauter du navire d’assaut trumpiste.

Les fonctionnaires, les médias d’extrême droite, les membres de la direction du Parti républicain, etc., tous sont tellement coupable comme Donald Trump pour conduire son pays à une polarisation absolue à travers les mensonges et les agressions physiques et verbales de tous ceux qui ne pensent pas comme eux.

Et oui, la communauté afro-américaine a tout à fait raison. Que se serait-il passé si ces manifestants avaient été noirs?

Et en continuant avec les dictons, “qui sème les vents, rassemble les tempêtes”. Et c’est que les États-Unis sont victimes de leur propre passé pas si lointain – qui inclut aussi bien les républicains que les démocrates – parce que ce pays, avec cette foutue idée de se mettre le nez dans tous les coins du monde où ils ont des intérêts économiques, a ont été les protagonistes d’innombrables coups d’État.

Souvenons-nous: le Chili, Nicaragua, Cuba, Irak, Venezuela, Honduras, Le Paraguay et la Bolivie pour n’en nommer que quelques-uns. Cette culture du coup d’État sera un jour payée par ses propres citoyens, et Trump a été le grand condensateur d’idées suprémacistes et des comploteurs de coup d’État tissés au fil des décennies et des décennies dans la pratique du renseignement américain.

Il n’est pas facile de résoudre ce désordre. Autant que de nombreux démocrates, et ne vous y trompez pas, très peu de républicains veulent chasser Trump, le Trumpisme (avec ses 70 millions d’électeurs!) sera toujours là.

Et peut-être Trump, si ce n’est qu’une condamnation lui revient parmi ses multiples plaintes, restera-t-il également là, à la tête du Parti républicain. Son peuple, qui parmi leurs rangs il y en a beaucoup qui ferment les yeux avec une grande hypocrisie, (Ted Cruz, Mitch McConnell, Lindsay Graham, Mike Pence …) sera incapable de renvoyer Trump parce que Trump est le parti républicain.

Et en me concentrant sur la politique espagnole, j’ai très peur que ce geste subversif de la droite nord-américaine ne soit le prélude à une large sympathie de la droite et de l’extrême droite. Espagnol.

Les réactions des deux parties –Vox et PP – lançant des balles avec des fantasmes de propagande sur la façon dont les autres (la gauche) sont «mauvais», ils nient une fois de plus la condamnation d’un acte aussi grave que celui commis par les partisans de Trump sur Capitol Hill.

Des airs de déni de la réalité résonnent parce que cette réalité est soit inconfortable pour eux, soit ils l’évitent en la regardant de front avec une certaine admiration. Avec lui Franquisme, la droite, a fait de même: nier la réalité parce que la réalité ne les favorise pas.

L’assaut du Capitole est un acte de propagande promu par le premier président du pays, qui s’appelle coup d’État, ouvertement, mais aussi, penser à ce que l’extrême droite espagnole complote, par exemple, avec les militaires sur le sentier de la guerre, est de surmonter les capacités de l’ancien et ennuyeux système démocratique “pour le bien commun, pour le bien du peuple suprême qui représente la souveraineté suprême ».

Nous ne verrons peut-être pas de coups d’État à l’ancienne, mais nous verrons des mouvements subversif pour de vrai – pas comme les inventions mensongères dans le procès des chefs Procés – où il y aura plus d’agressivité, et surtout l’accent sera mis sur le fait plutôt que sur les conséquences. La démocratie en tant que système sera compromise, dépassée par des événements qui n’auront pas une masse de personnes, mais qui auront des troupes clés en difficulté.

L’extrême droite de ce pays tentera, tentera en temps opportun de jouer son nouveau siège et de résister à l’Alcazar de Guadalajara, cela dépend beaucoup de la réaction de la gauche, de sa mobilisation ou non, des racines du système démocratique (qui avec le du roi ressemble à une zambomba de Noël et wow, cela dépend de notre dignité pour arrêter le barbarisme de ceux qui croient être supérieurs aux autres.