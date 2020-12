Vue de la mine de charbon de Walbrzych, région de Silésie. . / Pablo González

Varsovie, 12 décembre . .- La Pologne, qui dépend à 80% du charbon, prévoit un long et difficile adieu à l’énergie thermique pour se conformer aux engagements européens en matière de climat, un défi pour lequel elle disposera de fonds communautaires importants .

Varsovie a convenu ce vendredi, avec le reste des partenaires communautaires, de réduire ses émissions dans l’UE d’au moins 55% d’ici 2030 (par rapport aux valeurs de 1990), un objectif ambitieux de quinze points de pourcentage supérieur à celui qui avait été fixé. jusqu’à maintenant.

Le gouvernement polonais, qui s’était exclu l’année dernière de l’annonce conjointe de l’UE d’atteindre la neutralité CO2 d’ici 2050, a maintenant accepté d’aller de l’avant dans la décarbonisation de son économie, un défi.

En partie, en raison de certaines concessions dans le texte, telles que le fait que la diminution est en termes agrégés et non dans chaque pays, que des mesures sont prises avec “équité” et que les “spécificités nationales” sont prises en compte.

Mais aussi parce que Varsovie a le pouvoir de s’emparer d’un montant important de fonds européens pour favoriser la fermeture de son secteur charbonnier et transformer économiquement les bassins miniers et leur «mix énergétique».

«Nous avons un engagement qui donne plus d’ambition d’une part, et un plus grand soutien d’autre part», résume l’analyste énergétique polonais et rédacteur en chef du portail spécialisé »Biznes Alert, Wojciech Jakobik, a résumé dans un entretien avec Efe.

Un rapport publié cette année par le cabinet de conseil McKinsey soulignait que la Pologne pourrait être neutre en termes de CO2 d’ici 2050, mais nécessiterait des investissements d’environ 13 milliards d’euros par an pour les trois prochaines décennies.

UNE TRANSFORMATION DIFFICILE

La transition ne sera donc pas facile. Pour des raisons économiques, politiques et sociales. Le charbon était tout dans l’économie et la société polonaises pendant des décennies, en particulier dans des régions comme la Silésie.

La Pologne s’est engagée à réduire la part du charbon dans ses besoins énergétiques à 50-60% d’ici 2030, augmentant sa consommation de gaz, une source qu’elle considère comme un facteur de sécurité transitoire tout en stimulant la production éolienne (avec des parcs marins dans la Baltique ) et connecte une centrale nucléaire.

“La Pologne est encore fondamentalement un pays charbonnier. Notre secteur énergétique est composé à 80% de charbon et les énergies renouvelables ne représentent que 15%. Nous avons un grand changement à faire. C’est pourquoi nous devons continuer à avoir un soutien pour le faire plus rapidement et plus sûrement”, a déclaré Jakobik.

De plus, il y a un “facteur social”, a déclaré cet expert. La situation actuelle n’est pas celle de l’ère communiste, mais il reste «entre 20 000 et 40 000 travailleurs du secteur charbonnier qui, pour des raisons historiques, bénéficient d’un grand soutien syndical.

“Nous avons une longue tradition de syndicats miniers qui sont vraiment importants du point de vue de l’histoire, mais maintenant cette activité a pratiquement disparu”, a-t-il ajouté.

LE FACTEUR ÉCONOMIQUE

En plus des fonds européens – seulement jusqu’en 2027, Varsovie recevra 8 000 millions d’euros à ce titre – le gouvernement polonais fait un bilan sur l’avenir du secteur du charbon, selon Jakobik.

Parce que l’extraction est «déficitaire» depuis des années, la plupart des travailleurs sont à un pas de la «retraite» et pour les jeunes «il n’est plus attrayant de travailler dans le secteur du charbon».

«Avec ce soutien (financier communautaire), nous devons transformer le secteur. Car même si nous ne le faisons pas, le marché changera de toute façon la situation du secteur. Il n’y a donc pas le choix», explique-t-il.

Le rédacteur en chef de “Biznes Alert” considère le soutien communautaire comme une opportunité pour la Pologne de faire avancer la transformation de son secteur énergétique et de déclencher la décarbonation de l’ensemble de l’économie.

“Nous devons le changer et le faire rapidement. Mais pour cela, nous avons besoin du soutien de l’Etat et de l’Union européenne”, soutient Jakobik, qui estime également que “si ce secteur continue à être réformé, il y aura un moyen libre de décarboner les autres secteurs de l’économie”.

Selon une étude récente de l’Institut économique polonais, l’économie du pays pourrait être neutre en CO2 d’ici 2056, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il ne le ferait qu’en 2067.

“Il faut décarboner et il vaut mieux le faire avec un plan, avec coopération, que de le laisser à la merci du marché et voir comment cela change aussi le secteur social”, a conclu Jakobik.

Par Pablo González