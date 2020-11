Par Jan Strupczewski

BRUXELLES, 25 novembre (.) – La Pologne et la Hongrie devraient demander à la plus haute juridiction de l’Union européenne d’évaluer la relation entre l’accès aux fonds de l’Union et le respect de l’état de droit, plutôt que de bloquer le budget et le plan de Reprise de Bruxelles pour 2021-2027, a déclaré le président de la Commission européenne.

La suggestion est l’une des options que l’UE envisage de mettre fin aux veto de Varsovie et de Budapest, qui retiennent 1,8 billion d’euros (2,14 billions de dollars) de fonds destinés à la reprise de l’économie des 27 les pays.

Dans son discours au Parlement européen, Ursula von der Leyen a souligné que la règle de l’UE selon laquelle les fonds du bloc ne peuvent être envoyés qu’aux gouvernements qui respectent l’État de droit s’appliquera exclusivement à protéger ces fonds.

“Nous parlons des violations de l’état de droit qui menacent le budget de l’UE, et seulement de cela”, a-t-il déclaré. “Il est très difficile d’imaginer que quelqu’un en Europe puisse avoir quelque chose contre ce principe.”

La Pologne et la Hongrie, qui font l’objet d’une enquête formelle de l’UE pour atteinte à l’indépendance des tribunaux, des médias et des organisations non gouvernementales, craignent de perdre l’accès à des dizaines de milliards d’euros au cours des sept prochaines années.

“Quiconque a encore des doutes a un chemin clair. Ils peuvent s’adresser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)”, a déclaré von der Leyen.

“C’est là que les différentes positions autour des textes législatifs sont généralement résolues et cela ne se fait pas aux dépens de millions de citoyens qui attendent d’urgence notre aide”, a-t-il fait remarquer.

Après une décennie au pouvoir, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a utilisé les dépenses publiques pour créer une élite commerciale fidèle qui comprend certains membres de sa famille et des amis les plus proches, utilisant en partie des milliards d’euros de fonds. État et UE.

Pour la Pologne, l’argent de l’UE est essentiel pour développer davantage les zones rurales et les petites villes où vivent de nombreux électeurs du parti nationaliste au pouvoir, le PiS.

Le budget de l’UE de 1,1 billion d’euros pour la période 2021-2027, le fonds de relance de 750 milliards et la réglementation de l’État de droit sont liés en un seul paquet par la présidence allemande de l’UE.

Le veto de la Hongrie et de la Pologne à un règlement unique – dans ce cas, l’état de droit – bloque également automatiquement les deux autres sections financières.

