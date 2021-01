15 minutes. Une poupée inspirée de la célèbre photo du sénateur du Vermont Bernie Sanders lors de l’inauguration présidentielle américaine a été vendue aux enchères pour plus de 40000 $, argent qui ira à un programme d’aide alimentaire pour les personnes âgées dans le besoin.

Le créateur de la poupée au crochet, Tobey King, s’est inspiré de l’image du sénateur et ancien espoir présidentiel Bernie Sanders assis lors de l’investiture du président Joe Biden le 20 dans sa veste épaisse, ses cheveux sauvages et ses mitaines moelleuses tricotées par un enseignant de leur État qui est devenu le sujet des médias sociaux.

King a mis sa création aux enchères sur eBay et a promis que tout l’argent récolté irait à une organisation caritative.

L’idée lui est venue lorsqu’il a vu le succès que l’image de Sanders avait lors de l’inauguration. King voulait que l’argent aille à Meal on Wheels. L’organisation à but non lucratif que Sanders a soutenue dans le passé fournit de la nourriture aux personnes âgées dans le besoin.

La poupée, qui reproduit la pose désormais emblématique de Sanders, a été mise aux enchères samedi. L’enchère a commencé à 99 cents et en seulement trois jours a atteint 20 300 $, l’offre gagnante.

Voyant le succès de l’enchère, la plateforme eBay a promis de reverser le même montant de l’offre gagnante à l’ONG choisie par King. Ainsi, l’initiative a accumulé plus de 40 000 dons en quelques jours seulement.

Autres articles en vente pour l’ONG

«Le sénateur Sanders soutient depuis longtemps la popote roulante et il est étonnant de voir qu’un moment inattendu où il devient le centre d’attention inspire les autres à unir leurs forces pour lutter contre la faim et la solitude dans nos vies.» Plus âgé, Jenny Young, une porte-parole de l’organisation, a déclaré dans un communiqué.

La tente de campagne de Sanders a également commencé à utiliser l’image du sénateur pour vendre des pulls molletonnés. Tout l’argent recueilli va au même organisme de bienfaisance.