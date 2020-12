Youtuber Yao Cabrera a été transféré pour une fête clandestine chez lui

La préfecture nationale a ruiné ce matin une fête clandestine à l’intérieur de la maison du youtubeur uruguayen Yao Cabrera, qui compte plus de 6 millions d’abonnés sur le réseau social vidéo et est devenue une célébrité à la suite de petits scandales. Cabrera et 32 ​​autres jeunes, dont des mineurs, ont été transférés dans une unité de police accusée d’avoir violé l’isolement préventif en raison de la pandémie de coronavirus et dans quelques heures, ils seront libérés, sources informées de l’affaire à Infobae.

L’opération a été menée à son domicile dans le pays de San Marcos, situé dans la ville d’Escobar, et a été réalisée après l’ordonnance du Tribunal fédéral de Campana, chargé de Adrián González Charvay.

Selon les sources de l’affaire, les troupes ont enlevé: 24 téléphones portables, 5 cahiers, plus de 13 000 $, des chèques et 65 grammes de bourgeons de marijuana. La recherche a été effectuée par la division spéciale de la force fédérale appelée «Grupo Albatros».

Yao Cabrera, 23 ans.

Cependant, ce n’est pas la première fois que le youtuber joue dans un scandale. En octobre dernier, Cabrera a organisé une fête avec plus de 100 personnes dans la maison du quartier fermé. Après l’événement, et avant la plainte des voisins, la Municipalité, en charge de Ariel sujarchuk, il a inventé une contravention et fermé le manoir dans lequel la fête avait eu lieu.

De cette façon, Cabrera après la fermeture de sa maison a fait une sorte d’escrache dans ses réseaux sociaux et a été dépêché contre Sujarchuk et les voisins qui l’avaient dénoncé. Le jeune de 23 ans ont téléchargé leurs numéros de téléphone sur leurs profils afin que leurs abonnés les ennuient.

