Un petit archipel paradisiaque de l’océan Indien est devenu un nouveau front dans la confrontation entre la Chine et l’Inde, un pays qui se méfie de plus en plus des ambitions du Xi Jinping dans sa zone d’influence traditionnelle.

Cette fois, après les affrontements sanglants dans l’Himalaya, le différend entre les deux plus grands pays d’Asie est combattu avec des fonds de plusieurs millions de dollars pour les infrastructures civiles: en particulier, ponts très longs.

En 2018, grâce aux prêts chinois, le gouvernement de Les Maldives ont inauguré un pont de 2,1 kilomètres de long qui relie deux des îles du pays: Malé, où se trouve la capitale, et Hulhule, où se trouve l’aéroport. Le pont a été construit par une entreprise chinoise qui employait des travailleurs chinois, avec de l’argent chinois. En tout, cela a coûté 200 millions de dollars. L’œuvre a reçu un nom évocateur: «Pont d’amitié entre la Chine et les Maldives».

En août, cependant, Inde, alliée historique des Maldives, a décidé de riposter avec la construction d’un nouveau pont: connecter Malé avec d’autres îles de la même zone, et ce sera beaucoup plus long (6,7 kilomètres) et plus cher (500 millions de dollars).

La réponse indienne est due au fait que l’augmentation de l’influence chinoise aux Maldives, le plus petit pays de toute l’Asie, tant par extension territoriale que par population, c’est un problème géopolitique sérieux pour Delhi. le 1 190 les îles coralliennes qui composent l’archipel sont traversées par des routes maritimes d’une importance fondamentale pour le pays: là-bas il transite 80 pour cent du commerce extérieur et 50 pour cent des importations indiennes d’énergie.

D’autre part, ce domaine est également important pour la Chine, Puisque 62 pour cent du pétrole brut que le pays importe d’Afrique et du Moyen-Orient passe par ces mêmes routes.

Mais le pays est géographiquement proche de l’Inde, À 700 km de ses îles Laccadives et à 1200 km de la péninsule indienne, et pour cette New Delhi veut éviter cela après le Sri Lanka, un autre pays voisin tombe sous l’influence de Pékin, de plus en plus menaçant dans les eaux indo-pacifiques.

Infrastructure et piège de la dette: la stratégie de Pékin aux Maldives

Pour atteindre ses objectifs, la Chine a pu profiter d’un changement de régime dans l’archipel. Avant la fin de 2011, La Chine n’avait même pas d’ambassade aux Maldives. Mais les choses ont changé rapidement après l’élection de 2012 Abdulla Yameen, un dirigeant aux tendances autoritaires qui a décidé de changer la position diplomatique de l’archipel et de s’ouvrir à la Chine.

Après l’ouverture de l’ambassade Jinping a visité le pays en 2014, lors de la première visite d’un dirigeant chinois dans le pays; Donc, Les Maldives sont devenues la pierre angulaire de “La nouvelle route de la soie”, le grand projet d’infrastructure à travers lequel La Chine cherche à ouvrir de nouveaux marchés pour ses entreprises et à la fois, augmentez votre influence dans une vaste zone entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Un projet que, selon les critiques, le régime communiste utilise pour saisir les ressources des pays concernés.

Pendant le règne de Yameen, La Chine a financé des projets très ambitieux aux Maldives, comme l’agrandissement de l’aéroport pour 800 millions de dollars et la construction de 7000 appartements sur l’île artificielle de Hulhumalé, construit pour résoudre les problèmes de surpopulation de l’archipel.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang avec l’ancien président maldivien Abdulla Yameen lors d’une réunion à Pékin en 2017 (REUTERS / Fred Dufour // fichier)

Comme dans d’autres pays, Les projets d’infrastructure chinois aux Maldives ont également généré une dette énorme. La Chine a non seulement prêté à des taux d’intérêt élevés, mais a également prêté des centaines de millions de dollars grâce à une ligne de garantie souveraine: cela signifie que si l’entreprise fait faillite, c’est le gouvernement maldivien qui doit les rembourser aux banques chinoises.

C’est une stratégie que la Chine a mise en œuvre avec succès —À ses fins — dans plusieurs petits pays économiquement en difficulté, étant le cas du Sri Lanka le plus notoire.

Selon les estimations, vous rejetez par le gouvernement chinois, Les Maldives doivent 3,1 milliards de dollars à la Chine. Plus de la moitié du PIB national, qui ne dépasse pas 6 milliards. Selon d’autres estimations, La dette des Maldives envers la Chine serait quelque peu inférieure, entre 1,1 et 1,4 milliard de dollars.

Cependant, Cette énorme dette était la principale raison du changement politique aux Maldives. En 2018, Yameen a été battu de manière choquante aux élections. A sa place a été choisi Ibrahim Mohamed Solih, un allié du Premier ministre indien Narendra Modi et qui a en grande partie rétabli la politique étrangère maldivienne dans sa position traditionnelle pro-Delhi. En tant, Yameen a été condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d’argent. Entre autres choses, l’ancien président a été reconnu coupable d’attribution de contrats de construction à des entreprises chinoises à des prix gonflés: la corruption des fonctionnaires locaux est une autre pratique courante à Pékin.

La réponse de l’Inde

Le changement politique a alimenté la réponse de l’Inde, qui a été très généreux avec le nouveau gouvernement. Juste au cours des deux dernières années, il s’est engagé à verser plus de 2 milliards de dollars d’aide financière et a annoncé cette année la construction d’un nouveau pont.

Alors que le pont construit par la Chine relie Malé à l’île immédiatement à l’est, celui construit par l’Inde sera une structure plus complexe composée de plusieurs éléments, qui reliera Malé aux trois îles (Vilingili, Gulhifalhu et Thilafushi) à l’ouest de la capitale.

Le président maldivien Ibrahim Mohamed Solih et le Premier ministre indien Narendra Modi lors d’une réunion à New Delhi en 2108. (REUTERS / Adnan Abidi)

Le coût sera plus élevé, Mais selon le gouvernement indien, les conditions du prêt (100 millions non remboursables, 400 millions de prêt) seront moins onéreuses par rapport à celles proposées par Pékin, avec des taux d’intérêt bas et un plan de remboursement qui durera vingt ans. En outre, les partisans du gouvernement affirment que ils seront plus transparents et laisseront plus de marge de décision aux autorités locales.

Mohamed Nasheed, ancien président allié de l’actuel président Solih, a écrit sur Twitter que le prêt indien est “La véritable aide d’un ami”, contrairement aux prêts chinois.

L’aide au développement à très bas prix annoncée aujourd’hui par @DrSJaishankar est exactement ce dont les Maldives ont besoin. Véritable aide d’un ami, pour nous aider à construire une infrastructure critique. Plutôt que des prêts commerciaux extrêmement coûteux qui laissent le pays embourbé dans la dette. @PMOIndia – Mohamed Nasheed (@MohamedNasheed) 13 août 2020

Comme la Chine, L’Inde a également annoncé plusieurs projets d’infrastructure supplémentaires: un nouvel hôpital, un port, un aéroport, des rénovations urbaines. Selon une analyse de The Diplomat, au-delà du pont, ce sera le montant de l’aide indienne pour le développement des Maldives, qui atteignait déjà auparavant 800 millions de dollars, qui il servira à réduire le rôle de Pékin dans le pays et à New Delhi de retrouver sa grande influence historique à Malé.

Même comme ça, les relations économiques entre la Chine et les Maldives resteront très fortes, en particulier à cause du “Piège de la dette” que le régime communiste a engendré dans l’archipel. Les Maldives ne pourront pas se débarrasser facilement, même avec l’aide de l’Inde, des prêts contractés avec la Chine, auxquels le gouvernement de Malé tôt ou tard, il devra payer plus de 50% du montant total de la dette extérieure.

En outre, l’économie de l’archipel dépend principalement du tourisme, dont le principal pays d’origine est la Chine, et pour la pêche, dont le principal marché est également chinois.

En général, cependant, le changement de gouvernement aux Maldives a recalibré la posture diplomatique du pays, favorisant même une situation sans précédent. rapprochement avec les États-Unis. En septembre, les deux pays ont signé un accord de défense; en octobre, le secrétaire d’État américain Mike Pompéo visité le pays et a annoncé que les États-Unis ouvriraient officiellement une ambassade sur l’île.

