L’étoile James Lebron était le protagoniste de la Los Angeles Lakers gagne contre les Houston Rockets par 120-102 dans lequel il a également été mesuré à James durcit dans un duel personnel de stars de la NBA.

En comparaison directe, Harden a pris un petit avantage en totalisant 20 points, six rebonds et neuf passes contre les 18 cartes de LeBron, sept sacs et sept services pour marquer, mais le roi a profité de la victoire de son équipe pour sortir par la grande porte.

Fait intéressant, ce n’est pas l’un de ces 18 points qui a surpris les fans, mais plutôt l’une des aides qui les a impressionnés. “On oublie parfois que LeBron est gaucher”, a commenté un fan en voyant les images sur ses réseaux sociaux. Il est à noter que l’Américain tire généralement avec la droite.

Les Lakers ont battu les Rockets 120-102 (USA TODAY Sports)

Le jeu a eu lieu avec 10 minutes restantes au troisième quart, lorsque James a capturé un rebond et a exécuté la contre-attaque en une milliseconde. Presque sans réfléchir, il a fait une passe digne d’un quart-arrière de la NFL.

L’attaquant a lancé le ballon avec le même élan que son corps et activé Kentavious Caldwell-Pope de sorte qu’il a défini sans complications et mis le partiel 73-49.

“LeBron James QB Pass avec la gauche!”a écrit le compte officiel de la NBA. “C’était un touché KCP avec une passe sensationnelle d’un quart-arrière de James », a plaisanté un utilisateur.

«Je ne peux pas croire que les gens ici (Twitter) disent que ce qu’il a fait était facile, qu’ils pouvaient le faire aussi. C’est la vision et la décision en une fraction de seconde qui l’ont rendu exceptionnel. “a expliqué un autre.

Le duel a laissé un duel égal entre LeBron James et James Harden (USA TODAY Sports)

Au-delà de la contribution de LeBron James, Le meilleur buteur du match était l’attaquant de puissance des Lakers Anthony Davis, qui a débordé de 27 unités. Après avoir raté le match précédent en raison d’une blessure à un ravisseur, Davis s’est démarqué aux côtés de son coéquipier lors de la victoire sur les Rockets.

L’équipe violette et or mène désormais la Conférence Ouest avec 8 victoires et 3 défaites devant les puissants Phoenix Suns (7 victoires et 3 matchs perdus).

Dans les Rockets, quant à eux, qui ont désormais un bilan de 3 victoires et 5 défaites, Christian Wood (23 points) et James Harden (20 points, 6 rebonds et 9 passes) ont été les plus importants d’une nuit de mauvais succès du périmètre (12 sur 41 en plans de trois).

