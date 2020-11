WASHINGTON (AP) – Les États-Unis se sont réveillés mercredi sans vainqueur à l’élection présidentielle. Et c’est bien.

Les principaux États contestés, notamment le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, sont restés sans vainqueur, laissant le président Donald Trump et l’espoir démocrate Joe Biden sans les 270 votes nécessaires au collège électoral pour gagner. la maison Blanche.

Ce n’est pas forcément une surprise. Dans une année où tout a été bouleversé par la pandémie de coronavirus, de nombreux États ont facilité le vote par courrier, et des millions d’Américains ont opté pour cette méthode plutôt que de se risquer à voter en personne. Cela a conduit à un ralentissement du calcul des résultats car les votes reçus par courrier ont tendance à prendre plus de temps à traiter qu’en personne.

Et plus la marge est étroite dans un État, plus il faut de votes à l’Associated Press pour déclarer un gagnant.

De plus, environ 20 États autorisent le comptage des votes postaux reçus après le jour du scrutin tant qu’ils sont oblitérés le jour du scrutin. Parmi eux se trouve la Pennsylvanie, l’une des régions clés.

Certains États, dont la Floride, ont commencé à compter les votes des absents avant mardi et ont présenté les résultats définitifs quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. L’AP a déclaré Trump vainqueur en Floride.

L’abondance des votes absents a également mis en doute les normes historiques qui les régissent, ce qui rend plus difficile la détermination de l’arc de course, même si une lecture politique claire est que le pays reste divisé à près de 50% entre républicains et républicains. Démocrates.

Rien de tout cela ne signifie qu’il y a quelque chose de mal dans les résultats ou une raison de douter du processus de dépouillement. Cela suppose seulement que le pays ne connaisse pas, pour le moment, le nom du vainqueur de l’élection présidentielle.

Et on ne sait toujours pas quand le nom du prochain locataire de la Maison Blanche sera connu.

Le retard n’est pas un signe positif pour un côté ou pour l’autre, bien qu’il ait provoqué des réactions radicalement différentes de chacun.

Biden s’est rendu sur une scène en plein air dans le Delaware peu avant 1h00 mercredi matin et a déclaré que le pays avait besoin de plus de temps pour déterminer qui sera son prochain président, ajoutant que “sa patience est louable”.

“Nous savons grâce au vote anticipé sans précédent, au vote par correspondance, que cela allait prendre un certain temps”, a déclaré Biden. “Nous allons devoir être patients jusqu’à ce que le dur travail de dépouillement des votes soit terminé, et ce ne sera ils ont tous été comptés. “

Trump a passé des mois à critiquer l’expansion du vote par correspondance et à suggérer, sans aucune preuve, que cela pourrait provoquer une fraude massive, tout en implorant avec la même ferveur que les élections devraient donner un résultat le soir même de la clôture des urnes. Dans les premières heures de mercredi, il a déclaré à une foule de fervents partisans à la Maison Blanche qu’il contesterait les résultats des élections devant la Cour suprême, même si on ne savait pas exactement quel type de recours juridique il proposait.

Cela a suscité une réponse du directeur de campagne de Biden, Jen O’Malley Dillion, qui dans un communiqué a déclaré: «Si le président met à exécution sa menace de saisir le tribunal pour éviter le décompte des voix, nous avons des équipes juridiques prêtes à se dérouler pour résister à cet effort. Et ils prévaudront. “

Normalement, le dépouillement des votes se poursuit après le jour du scrutin, et ce sont les États qui fixent en grande partie les règles qui déterminent le moment où il doit prendre fin.

L’Amérique a déjà eu d’autres courses présidentielles sans vainqueur immédiat auparavant. En 2000, une décision de la Cour suprême du 12 décembre – deux mois et cinq jours après les élections – a mis fin au recomptage en Floride et a confié la présidence au républicain George W. Bush au lieu du démocrate Al Gore.

À cette occasion, les médias, y compris l’Associated Press et d’autres, ont fréquemment averti qu’il pourrait y avoir un retard dans la résolution des élections, suggérant que la résolution d’une élection avec une campagne aussi convulsive pourrait ne pas être facile.