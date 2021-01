Jesús Ramírez Cuevas contrôlera la communication sociale du nouveau gouvernement.

Le porte-parole de la présidence, Jesús Ramírez Cuevas, a rapporté via son compte Twitter que l’Institut national électoral avait demandé au gouvernement mexicain de répondre si les journalistes étaient payés. qu’ils assistent aux conférences du matin du président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, pour poser des questions; Ramírez Cuevas a répondu que «même la question offensait».

«Le @INEMexico a demandé à @GobiernoMX de signaler s’il payait les journalistes qui posent des questions le matin. Même la question offense (les journalistes) Cela a déjà changé, il n’y a jamais eu autant de liberté de demander à un président. Les corrompus croient que tous sont dans le même état “Il a écrit sur le réseau social.

Quelques minutes plus tard, Ramírez Cuevas a demandé à l’INE s’il avait jamais enquêté et sanctionné «la chayote» qui avait été donnée aux chaînes de télévision, aux stations de radio et aux journalistes des gouvernements précédents.

“Question pour @INEMexico: Quand vous avez enquêté et sanctionné le paiement irrégulier de chefs de télévision et de radio et de propagandistes avec de l’argent public. Quand avez-vous enquêté sur la” chayote “des stations de télévision, des stations de radio et des journalistes avec de l’argent public pour des interviews et des notes ou des infopublicités? », posté sur Twitter.

L’éventuelle suspension des conférences du matin du président mexicain, lors des différentes campagnes électorales des élections de la Le 6 juin a ouvert mardi une guerre de déclarations entre le président et l’autorité électorale.

La polémique a été enflammée par le président de l’Institut national électoral (INE), Lorenzo Córdova, qui a participé lundi au forum «Las Redes del Odio en México», organisé par El Colegio de México (Colmex), où il a déclaré que «les matinées (conférences) ne sont pas seulement un espace d’information mais aussi de promotion de Réalisations du gouvernement ».

Par conséquent, il a fait valoir que sa “transmission intégrale”, telle qu’elle était assurée par certains médias, “est considérée comme une propagande gouvernementale” et conformément à la législation «La propagande électorale doit être interrompue dès le début des campagnes et jusqu’à la fin du jour des élections» le 6 juin.

Pour cette raison, a-t-il dit, “à partir du début du mois d’avril et dans certains cas même plus tôt (…) toute la transmission des conférences du matin devrait être suspendue”.

Le responsable a souligné que si un média transmet une partie du discours, un commentaire, c’est possible parce qu’il a un intérêt pour l’actualité “Mais le critère actuel est que toute la transmission est de la propagande gouvernementale (…) et c’est le critère que nous allons appliquer”.

La réaction de López Obrador est survenue ce mardi, précisément dans sa conférence du matin tous les jours, dans laquelle il a accusé le président de l’INE de “fermer les yeux” contre la fraude électorale des années passées.

López Obrador a déclaré que si la suspension se produisait, il irait “Aux autorités judiciaires en cas d’interdiction, car ce serait un acte de censure, ce serait un délit, une atteinte à la liberté, qui ne peut prospérer du point de vue constitutionnel, du point de vue juridique.”

Le président a profité de l’affaire “pour convoquer les Mexicains pour qu’ils donnent leur avis s’il est acceptable que l’INE nous fasse taire, s’il est normal que le président ne puisse pas parler au Mexique, il ne peut pas faire de rapport”.

De plus, il a envoyé un message à Córdova: “Le directeur de l’INE ne doit pas s’inquiéter: nous ne sommes pas les mêmes, nous venons d’une lutte dans laquelle nous avons toujours été confrontés aux pratiques antidémocratiques qu’il a endossées, car il” a “fermé les yeux sur la fraude électorale, les violations des la loi”.

Il a dit que Córdova “par slogan, a présenté des candidatures, des inscriptions pour de nouveaux partis”.

López Obrador a assuré que l’INE avait l’intention de suspendre la conférences parce que la censure est à la “mode” dans le monde entier, en référence au cas de Donald Trump avec Facebook et Twitter.

“Hier, on a annoncé que le président de l’INE propose que les conférences soient annulées pendant deux mois, qu’elles ne soient pas diffusées, c’est que comme la censure est déjà à la mode dans le monde, ils veulent déjà nous faire taire, c’est une attitude de beaucoup intolérance”.

Le responsable de l’INE a confirmé ce mardi, à travers une vidéo sur Twitter, que la transmission intégrale des conférences matinales de López Obrador est inappropriée.

“Personne n’a proposé de les suspendre ou de les annuler”, Cordova a déclaré qu’en se référant aux critères en vigueur qui ont été appliqués au cours des deux dernières années “établissent que pendant les campagnes électorales, toute la transmission de ces conférences doit être suspendue”.

Ceci “puisqu’on considère qu’en promouvant les acquis du gouvernement, ils constituent de la propagande gouvernementale dont la diffusion est interdite pendant les campagnes par la Constitution”.

Il a rappelé que cette mesure avait été appliquée par l’INE lors des élections locales de 2019 et 2020, au cours desquelles le gouvernement fédéral et les médias se sont conformés à la résolution.

«Ces critères devraient être appliqués à partir du 4 avril lorsque les campagnes électorales commenceront dans tout le pays».

Le 6 juin 2021, quelque 94 millions de Mexicains sont appelés aux urnes pour élire les 500 députés fédéraux, 15 des 32 gouverneurs, 30 congrès d’État et 1 900 conseils municipaux. Jamais dans l’histoire du Mexique autant de fonctions publiques n’ont été choisies en même temps.

López Obrador a déclaré mercredi lors de sa conférence que la propagande ne devait pas être confondue avec l’information.

«La seule chose que je puisse dire, c’est que la propagande ne doit pas être confondue avec l’information.

Qu’est-ce que la propagande? Celui que j’appelle à voter pour un parti directement ou simulé. Quel est le mot? Subliminal.

Non, nous n’allons pas faire ça, nous ne l’avons jamais fait, cela irait à l’encontre de nos principes, nous nous sommes battus contre cela pendant longtemps, ce que le directeur de l’INE n’a pas vu, car il a fermé les yeux, ce que les gouvernements ont fait précédent, jusqu’au dernier gouvernement.

Le directeur de la INE que dans le gouvernement fédéral précédent, des délégués ont été nommés pour aller promouvoir le vote dans les municipalités de l’État du Mexique, Qui a nommé des secrétaires, que celui qui était secrétaire de la Santé était un délégué du PRI à Ecatepec?

Il y a le témoignage, qui était même triste, que quelqu’un qui avait agi, avait servi comme recteur de l’UNAM, a fini en tant que dirigeant du PRI. Ce que nous ne pourrions faire pour aucune raison, ce serait nous trahir, si nous étions toujours contre; ou utiliser l’argent du budget ou acheter des votes, ou distribuer des garde-manger, haricot à charançon pour obtenir les votes, trafic avec la pauvreté du peuple. Non, nous ne sommes pas les mêmes », a souligné le président mexicain.

