<< La Force de protection de Tripoli et de la région occidentale rejette les résultats et la méthode de vote choisis par la chef par intérim de la Mission des Nations Unies en Libye (MANUL), Stephanie Williams, qui fait pression pour un accord dans la période où soustraction". . / EPA / MARTIAL TREZZINI / Archives

Tripoli, 22 janvier . .- La principale milice de l’ouest de la Libye, qui contrôle la sécurité à Tripoli et dans une grande partie de sa zone métropolitaine, a annoncé aujourd’hui son rejet du nouveau gouvernement d’unité nationale intérimaire, qui, selon l’ONU, sera formé à début février et sera en charge de préparer les élections législatives prévues pour décembre de cette année.

Dans une déclaration à laquelle Efe a eu accès, la Force de protection de Tripoli (TPF), liée au gouvernement d’accord national soutenu par les Nations Unies dans la capitale (GNA), assure qu’elle ne reconnaît pas le mécanisme électoral approuvé par le Forum de dialogue. Homme politique libyen (LPDF), organe constitué par l’ONU elle-même en octobre dernier et qui regroupe 75 élus libyens.

Le fait que les membres du LDPF ont été sélectionnés par l’ONU elle-même et qu’elle n’inclut pas les dirigeants des gouvernements en conflit, le GNA à l’ouest et l’exécutif non reconnu à Tobrouk, encadré par le maréchal Jalifa Hafter à l’est, Ils font que de nombreux acteurs politiques et militaires – tels que la milice susmentionnée – ne reconnaissent pas leur autorité.

<< La Force de protection de Tripoli et de la région occidentale rejette les résultats et la méthode de vote choisis par la chef par intérim de la Mission des Nations Unies en Libye (MANUL), Stephanie Williams, qui fait pression pour un accord dans la période où reste », avant de passer le commandement au nouvel envoyé spécial, Jan Kubis, nommé il y a à peine une semaine, précise la note.

“C’est un processus qui vole la volonté de la majorité du peuple libyen, et qui reflète un mépris de la part du chef de la MANUL pour les intérêts du peuple libyen qui souffre de maux, de maladies, de guerres et de pauvreté financière.” , Ajouter.

«Avec cette déclaration, nous affirmons la nécessité de revenir au dialogue (libyen-libyen) et d’avancer dans un dialogue pacifique le plus tôt possible à travers nos institutions nationales», conclut-il.

AVERTISSEMENT UN

Dans ce contexte, Williams a annoncé jeudi le début du processus de nomination conformément au mécanisme prévu par le Forum de dialogue en début de semaine et a mis en garde contre des manœuvres pour le saper de «la kleptocratie qui domine le pays».

“En Libye, il y a un statu quo qui traverse les lignes de conflit: ce sont les personnes qui ont bénéficié de la structure exceptionnelle actuelle et ne veulent pas l’abandonner”, a-t-il déclaré au journal britannique The Guardian en Suisse, d’où il dirige le dialogue.

L’annonce de l’ONU sur l’ouverture du processus de sélection et la formation d’un nouveau gouvernement début février a été applaudie jeudi par la France, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni dans un communiqué conjoint rejoint par l’administration à la tête du nouveau gouvernement. Président des États-Unis, Joe Biden.

SILENCE DE LA TURQUIE ET ​​DE LA RUSSIE

Et il est passé inaperçu auprès de la Russie, principal soutien du gouvernement de l’Est, et de la Turquie, soutien essentiel du GNA, qui maintiennent une négociation parallèle en dehors de l’ONU.

Au cours des deux dernières années, les deux pays ont déployé des milliers de mercenaires étrangers qui devraient quitter le pays ce samedi, échéance imposée par le comité militaire 5 + 5, qui négocie parallèlement au processus onusien et rassemble des responsables militaires des deux gouvernements. .

La plupart sont des combattants recrutés en Syrie par les deux camps, mais aussi des Soudanais, des Arabes, des Tchadiens et des Russes qui ont participé à la lutte pour le contrôle de Tripoli jusqu’à la fragile trêve négociée par Moscou et Ankara cet été.