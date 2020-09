Alors que les incendies de forêt ravagent la côte ouest, la pandémie de COVID-19 continue de faire des ravages sur le pays alors que ses citoyens sont aux prises avec les retombées économiques et que les entreprises sont confrontées à l’incertitude. Le pays se prépare à relever une série de défis encore plus grands dans les mois à venir: l’apparition de la grippe saisonnière, l’incertitude autour de la disponibilité d’un vaccin COVID-19, des systèmes de télésanté sous-développés, la navigation dans les défis de l’apprentissage en ligne et du travail à distance qui nécessite l’accès à une infrastructure numérique solide et au haut débit. Ces défis soulignent le besoin urgent d’investir de nouveau dans l’entreprise scientifique et technologique et d’appliquer rapidement les nouvelles connaissances scientifiques et les technologies de pointe pour résoudre des problèmes complexes.

Une chose est claire: la prochaine administration présidentielle doit renouveler son engagement à investir dans la science et la technologie, quel que soit le vainqueur en novembre. Nous écrivons en tant que groupe de leaders de la science, de la technologie et de l’innovation qui ont servi dans la branche exécutive, le Congrès, le milieu universitaire et le secteur privé, se réunissant maintenant sur une base non partisane pour s’unir derrière des idées ambitieuses avancées par le projet Day One pour faire les investissements générationnels dont ce pays a besoin pour relever ses défis tenaces et transformer la vie de chaque Américain pour le mieux.

Le projet Day One a été lancé en janvier 2020 pour constituer un portefeuille d’idées innovantes et exploitables dans le cadre de la politique scientifique, technologique et d’innovation afin d’éclairer les priorités de la prochaine administration. Le projet, qui est non partisan, vise à présenter des propositions avant-gardistes pour relever les défis pressants, y compris la réponse à la crise sanitaire et économique résultant de la pandémie COVID-19 et la livraison d’un vaccin, la prolifération des incendies de forêt dévastateurs, la lutte contre les l’équité entre les sexes, assurer la croissance économique, renforcer la sécurité nationale américaine, reconstruire la capacité institutionnelle des institutions fédérales chargées des travaux scientifiques et technologiques, ainsi qu’élever le rôle de la science, de la technologie et de l’innovation dans le processus d’élaboration des politiques.

Dans les années 1950 et 1960, les présidents successifs ont mis le pays au défi d’explorer une frontière autrefois inimaginable – et l’ingéniosité américaine a été livrée, la NASA produisant à la fois la plus grande fusée de l’histoire et les machines précises nécessaires pour faire le voyage sur la lune. Dans les années 1970 et 1980, cette nation a fait des progrès rapides dans l’informatique, proposant hardiment que l’ordinateur pourrait être un outil pour tout le monde, et a créé des technologies militaires et de renseignement si puissantes qu’elles ont aidé à refondre la géopolitique.

Dans les années 1990, les États-Unis ont servi de centre du projet international sur le génome humain, les scientifiques américains osant entreprendre une mission difficile qui a depuis révolutionné le domaine de la biologie. Au cours des deux dernières décennies, les innovateurs américains ont dirigé la construction de toute une économie autour des connexions réseau et des serveurs, connectant plus de trois milliards de personnes dans le monde et mettant les connaissances du monde à la portée de tous.

À l’avenir, les États-Unis auront la possibilité de continuer à montrer la voie en matière de science et de technologie. L’innovation scientifique et technologique est le moteur du contrat essentiel de l’Amérique avec ses citoyens: assurer la sécurité nationale, faire progresser la santé publique et la qualité de l’environnement et parvenir à une prospérité économique durable et inclusive. Enraciné dans une riche histoire d’ingéniosité américaine, ce contrat représente une attente partagée par la population de ce pays que l’innovation américaine jouera un rôle indispensable pour relever les défis les plus importants de ce pays. Mais les événements de cette année seulement montrent clairement que de tels progrès ne se produiront pas si la science et la technologie sont tenues pour acquises.

La pandémie du COVID-19 ne pourrait être rappelée que pour ses immenses coûts humains et économiques – ou elle pourrait également marquer une opportunité de réinventer la santé avec la prévention et l’équité au cœur et un pivot pour réengager l’entreprise scientifique et technologique à créer un meilleur avenir américain. . Pour bénéficier de ces avantages ― et des progrès réalisés dans tant d’autres aspects du bien-être et de la sécurité nationaux qui dépendent de la science et de la technologie ― la communauté scientifique et technologique américaine doit cultiver et élever des perspectives diverses selon la race, le sexe et l’origine, en exploitant pleinement potentiel de cette nation à maintenir l’avantage mondial du pays en matière d’innovation. Il faudra également embrasser d’autres nations comme partenaires, travailler avec des alliés sur des sujets favorisant la sécurité nationale et la compétitivité économique, et construire des coalitions plus larges sur les défis mondiaux dans lesquels tous ont un intérêt commun.

Deux efforts de reconstruction essentiels sont nécessaires pour jeter les bases du travail à venir. Le premier est de redynamiser les institutions gouvernementales de science, de technologie et d’innovation et de s’appuyer sur les forces existantes de l’écosystème national de recherche financée par le gouvernement dans les universités et les laboratoires nationaux, l’innovation entrepreneuriale dans les grandes et petites entreprises et les partenariats public-privé pour accélérer la transition. des découvertes de recherche aux applications d’intérêt national. Le deuxième effort critique consiste à jeter les bases des modes fondamentalement nouveaux de recherche scientifique et d’innovation que certains des défis de la nation exigeront, comme l’augmentation des inégalités et la nécessité d’approches plus globales et tournées vers l’avenir face au changement climatique, à l’appauvrissement écologique et à l’épidémie. maladie.

Les nouvelles idées abondent, des modèles de financement qui récompensent la recherche à haut risque aux nouveaux mécanismes qui comblent la fracture du laboratoire au marché. Faire adopter et financer ces idées bénéficierait de l’engagement de tous les Américains qui croient en la promesse de l’innovation scientifique et technologique. Chaque génération a le choix de la meilleure façon de s’engager sur la voie du progrès. Les générations précédentes ont créé la National Science Foundation, les National Institutes of Health et la Defense Advanced Research Projects Agency; a atterri des astronautes sur la lune; satellites en orbite pour surveiller l’état de l’environnement terrestre et les activités des adversaires potentiels de ce pays; a inventé Internet et le smartphone; électricité récoltée du soleil; et produit génération après génération d’augmentations du niveau de vie américain. Le moment actuel exigera une réponse d’ambition comparable qui cherche à inclure tous les Américains et à renforcer les capacités américaines dans chaque code postal.

Le leadership du gouvernement américain est nécessaire pour aider à tirer parti de la communauté scientifique et technologique et travailler à des idées qui peuvent façonner l’avenir de notre nation pour le mieux – en commençant par le renforcement des capacités scientifiques et technologiques dans les départements exécutifs et en élevant le rôle de la science et technologie dans le processus d’élaboration des politiques fédérales. En tant qu’anciens dirigeants et vétérans d’un certain nombre d’institutions fédérales de science et de technologie, nous savons que la reconstruction de ces organisations exige un engagement et une expertise dès le premier jour du prochain mandat présidentiel. Que le président Trump remporte un deuxième mandat ou que le vice-président Joe Biden devienne le prochain commandant en chef, la prochaine administration doit faire des investissements dans la science et la technologie une priorité essentielle. Tout aussi important, l’ensemble de la communauté scientifique et technologique doit s’employer à garantir la confiance du public dans la science et les preuves.

Bien entendu, le gouvernement fédéral ne peut à lui seul accomplir ce qui est nécessaire; la création de partenariats solides avec l’industrie, le milieu universitaire et avec les gouvernements des États et locaux sera essentielle à cet engagement renouvelé de redynamiser le partenariat science-société. Le projet Day One travaille avec des experts et de nouvelles voix pour aider à façonner l’ordre du jour du prochain mandat présidentiel et pour convertir de nouvelles idées ambitieuses en propositions de politiques utilisables qui génèrent un impact. Il y a tant à faire; nous devons être préparés dès le premier jour.