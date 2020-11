Shutterstock

Dans des chiffres récents, l’Association colombienne des industries des alcools (Acil) a révélé que la fermeture des secteurs du divertissement tels que les bars, les restaurants et les lieux touristiques, en raison des restrictions relatives au coronavirus, a provoqué une chute spectaculaire de 38% de la fabrication d’alcool en Colombie.

Dans une interview pour le quotidien économique La República, le 11 juillet, le directeur exécutif de l’Association colombienne des industries des alcools (Acil), Juan Alberto Castro, a déclaré: “La situation actuelle des magasins d’alcools départementaux ne peut être pire”, non seulement la pandémie a été un coup dur, mais l’industrie lutte également contre la contrebande et l’adultération.

«Les sociétés d’alcool ont été touchées par le ralentissement de l’économie. Cependant, nous avons également un impact supplémentaire et c’est la diabolisation des boissons alcoolisées. Nous comprenons la nécessité de la détention, mais prétendre que les gens ne boivent pas d’alcool, que les gens ne peuvent pas acheter d’alcool dans les supermarchés pour boire à la maison, est une interdiction qui ne mène qu’à l’illégalité et au secret “, a déclaré le exécutif.

Selon les données de l’Association colombienne des industries des alcools, publiées par le portail économique Portafolio, En octobre 2020, la production de boissons a diminué de 38% par rapport à la même période en 2019, affectant fortement les finances des producteurs départementaux.

Le directeur général de Nueva Licorera de Boyacá, Sergio Tolosa Acevedo, une entreprise qui fabrique des produits tels que les spiritueux Líder et Ónix, et Rum de Boyacá, a déclaré au journal que les ventes dans le secteur des alcools sont à 70% liées à des événements de divertissement, des foires, des fêtes, des boîtes de nuit, des événements de masse et même du tourisme, qui ont été lentement réactivés.

L’industrie des alcools a dû se consacrer à la fabrication d’alcool pendant la pandémie

Face à la baisse des ventes, en 2020, l’industrie a dû se réinventer, c’était le cas de Mauricio Vélez, responsable marketing de le Caldas Liquor Industry, qui a renversé l’entreprise et parié sur la fabrication d’alcool antiseptique, dont, à ce stade, plus d’un million de bouteilles réduites à 750 ml ont été vendues.

«Bien que les ventes totales d’unités aient chuté de 4%, Vélez a assuré qu’avec l’alcool antiseptique, une catégorie qu’elle n’avait pas, il a réalisé une croissance de 2,5%», a expliqué Portafolio.

Les taxes sur l’alcool sont l’un des grands financiers de la santé, de l’éducation et des sports en Colombie.

Devant les chiffres révélés par l’Association colombienne des industries des alcools, la Fédération nationale des départements s’est montrée très préoccupée.

Selon Didier Tavera, directeur exécutif de la Fédération, les départements les plus touchés ont été Antioquia, Cundinamarca et Valle del Cauca, avec des collections accumulées jusqu’en septembre pour 74 203 millions de dollars, 60 519 millions de dollars et 25 428 millions de dollars, respectivement.

«Alors qu’entre janvier et septembre 2019, plus de 1 milliard de dollars ont été reçus, au cours de la même période de 2020, 827 592 millions de dollars ont été reçus, ce qui signifie une perte de 217 000 millions de dollars pour les taxes liées à l’alcool», a indiqué Tavera.

Le ministre des Finances, Alberto Carrasquilla, a déclaré qu’il avait 40,5 milliards de dollars du Fonds d’atténuation d’urgence (Fome), dont il a utilisé 34,6 milliards de dollars pour la prise en charge de l’urgence sanitaire.

