IMAGE DU FICHIER. Un ouvrier de la mine Escondida de BHP, le plus grand gisement de cuivre au monde, à l’intérieur de l’usine Cathates à Antofagasta, Chili, 31 mars 2008. REUTERS / Ivan Alvarado (IVAN ALVARADO /)

SANTIAGO, 3 novembre (.) – La production des plus grandes mines de cuivre du Chili a fermé ses portes en septembre en raison d’un nouveau déclin chez le géant Escondida, au milieu des restrictions sanitaires pour contenir la pandémie de coronavirus, selon les chiffres publiés mardi par le gouvernement.

La Commission chilienne du cuivre (Cochilco) a rapporté que la production de Codelco – la plus grande société minière mondiale pour le métal – a augmenté de 9,6% en glissement annuel pour atteindre 159 200 tonnes au neuvième mois. Avec cela, il a accumulé une augmentation de 2,9% jusqu’en septembre.

De son côté, l’extraction d’Escondida – le plus grand gisement de cuivre au monde et contrôlé par BHP – a reculé de 6% sur un an, à 94 100 tonnes. Entre janvier et septembre, il s’est amélioré de 2,4%.

Collahuasi – un partenariat entre Glencore et Anglo American avec des entreprises japonaises – a enregistré une augmentation de 9,4% d’une année sur l’autre de sa production au neuvième mois, à 53 400 tonnes. En septembre, il a accumulé une augmentation de 23,2%.

Avec un résultat mitigé, la production totale du pays a reculé de 0,8% d’une année sur l’autre en septembre à 479 900 tonnes, soit une hausse de 0,4% en neuf mois à 4,26 millions de tonnes.

(Rapport de Fabián Andrés Cambero)