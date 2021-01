Image prise le 15 janvier 2011 montrant le réacteur à eau lourde de la ville d’Arak (Iran). . / Hamid Forutan / Archives

Les autorités iraniennes ont confirmé mardi qu’elles produisaient déjà 20% d’uranium enrichi, mais ils ont insisté sur le fait que cette étape “ne signifie pas la mort” de l’accord nucléaire de 2015 (JCPOA, acronyme en anglais du pacte) puisqu’elle est réversible.

Le porte-parole de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OEAI), Behruz Kamalvandí, a indiqué qu ’« en 12 heures et à un niveau stable », l’opération d’enrichissement de l’uranium à cette pureté avait été achevée à l’usine souterraine de Fordo.

“En 2010, nous avons produit du carburant à 20%, cette capacité n’est pas une nouveauté. Nous avons la capacité d’enrichir facilement plus de 20% et nous l’explorons actuellement», A-t-il déclaré dans des déclarations à la télévision publique.

Le régime iranien a annoncé hier le début du processus d’enrichissement de l’uranium à cette pureté, comme ordonné par une loi récemment approuvée par le Parlement. Selon le JCPOA, le pays persan doit rester à un niveau de 3,67%, qu’il a déjà dépassé en 2019, mais seulement jusqu’à 4,5%.

Pour sa part, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères et négociateur nucléaire, Abás Araqchí, a souligné que “l’enrichissement à 20% était l’un des problèmes les plus importants du programme nucléaire iranien” et qu’il serait dédié à un réacteur de recherche axé sur la production de radiopharmaceutiques.

Vue sur le complexe d’enrichissement d’uranium de Natanz à Ispahan, dans le centre de l’Iran. . / Archives

Concernant la possibilité d’atteindre une plus grande pureté, Araqchí a reconnu qu’il y a “la capacité” dans le pays mais qu’ils prennent ces mesures en fonction des besoins internes.

Le JCPOA, signé en 2015 entre l’Iran et six grandes puissances (États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni et Allemagne), limite le programme atomique iranien en échange de l’allégement des sanctions internationales contre le pays persan.

La République islamique a commencé à manquer à ses obligations en 2019, un an après le retrait du pacte américain., qui en réimposant des sanctions sévères contre l’Iran a affaibli le pacte.

Pour cette raison, Araqchí a insisté sur le fait que “l’enrichissement à 20% ne signifie pas la mort du JCPOA, mais plutôt la réaction au manque d’engagement de l’autre partie”.

Une voiture de sécurité passe devant l’installation nucléaire de Natanz, à 300 km au sud de Téhéran, en Iran. 20 novembre 2004

En outre, il a rappelé que ea levée des sanctions est “un pilier du JCPOA” pour lequel il a exhorté le reste des signataires, en particulier les trois pays européens, à respecter leurs obligations, et les États-Unis de revenir à l’accord et d’éliminer ses sanctions.

«Le moyen de conserver le JCPOA n’est pas de faire pression sur l’Iran. Si l’autre partie revient à ses obligations, nous avons également la capacité de revenir à nos engagements », a déclaré Araqchí.

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a été prêt à revenir sur le pacte, bien qu’il ait insisté sur le fait que certains points devraient être renégociés, comme les dates de la fin des restrictions, et inclure d’autres questions, comme le programme de missiles balistiques de l’Iran.

En ce sens, Araqchí a été énergique: “Le JCPOA n’est pas négociable et ne sera plus négocié sur aucune autre question”, en particulier – a-t-il ajouté – sur le programme de missiles.

