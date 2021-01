Flor Vigna et Nico Occhiato (IG: @nicoocchiato)

«Avec Flor, nous n’arrêtons jamais de nous aimer. Nous nous sommes toujours fait du bien. Nous nous responsabilisons dans nos projets personnels. Nous nous amusons ensemble. Nous sommes de très compagnons. C’est important”.

Il y a à peine deux semaines Nico Occhiato je parle avec Télé-exposition de sa relation avec Fleur Vigna, avec qui il s’est réconcilié après une période de séparation. Avec quelques intermittences entre les deux, ils étaient en couple pendant cinq ans. Et à la fin de 2020, ils ont partagé un voyage au Mexique, où ils ont fêté Noël et l’anniversaire du chauffeur, qui est le même 25 décembre.

Puis ils sont revenus, il a repris ses activités professionnelles (il est en charge de la radio Nobody Says Nothing and Everything Can Pass, pour El Nueve) et elle est retournée prendre des vacances: cette fois, avec des amis, ceux qu’elle a rencontrés Combat, et qui forment le même groupe avec Occhiato. Ce voyage a suscité quelques questions de la part des adeptes de Vigna sur leurs réseaux sociaux, qui ont dû sortir pour préciser que son petit ami n’est pas jaloux, et que aussi – comme déjà dit – ils font tous partie du même groupe d’amis.

Il a également nié – une fois de plus – les rumeurs de grossesse, et s’est même permis de plaisanter sur le fait que s’ils remarquent «ventre» c’est parce que pendant ses jours de vacances il boit de la bière et «toute la farine» qui se présente. Avec l’humour et la bonne humeur qui la caractérisent, l’actrice partage quotidiennement avec ses plus de cinq millions de followers des photos des différentes activités qu’elle exerce, de son temps libre à ses engagements professionnels.

Un des seflies du couple que Flor Vigna a partagé sur son compte Instagram (IG: @florvigna)

Dans les dernières heures, il a décidé de consacrer un post romantique à Nico Occhiato sur son compte Instagram. Il a posté une série de selfies du couple et les a accompagnés d’une strophe de “Ensemble”, le thème de Abel Pintos. «Pour la liberté, pour la vie; pour les choses que nous traversons, pour ce qui arrivera; parce que rien ni personne ne nous séparera; parce que nous voyons les choses d’un autre endroit ».

Cependant, quelques minutes après avoir fait la publication – qui a obtenu plus de 300 mille likes – il a décidé de faire une modification et a supprimé une phrase: “Parce que rien ni personne ne nous séparera”.

Le message original de Flor Vigna (@ chusmeteando1)

De cette façon, l’article édité a été écrit comme ceci: «Pour la liberté, pour la vie; pour les choses que nous traversons, pour ce qui arrivera; parce que nous voyons les choses d’un autre endroit “. En plus des photos qu’elle a partagées, elle a ravi Nico et a fait une blague sur l’un des selfies. “Le dernier, très tué, c’est très nous (rires)”, a estimé l’actrice.

Ses partisans n’ont pas laissé ce qui s’est passé. Bien que ce soit un geste très romantique, il était surprenant qu’il ait sorti une phrase aussi convaincante que celle qu’il a supprimée et éditée les paroles d’Abel Pintos. Loin de lui reprocher cette attitude, Nico Occhiato il était amusé par le message. “Hahaha comme tu es mignon”, il a répondu dans le post et a ajouté un cœur à son commentaire.

Voici comment le post édité de Flor Vigna sur Nico Occhiato (IG: @florvigna)

JE CONTINUE DE LIRE

Message de Fede Bal après l’hospitalisation de Carmen Barbieri pour coronavirus: “Je m’inquiète pour elle”

La réflexion de Florencia Peña sur les musiciens qui ont accompagné l’inauguration de Joe Biden: «Les artistes qui y soutiennent sont des capodastres; ici, jets “

Gianinna Maradona a montré les messages qu’elle a envoyés au psychologue de Diego deux jours avant sa mort: «Il veut être seul».

Melanie Griffith est allée courir et Dakota Fanning a fait du shopping à Los Angeles: des célébrités en un clic